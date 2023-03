Jaka Lakovic: «No hemos estado a la altura del partido»

El entrenador del Gran Canaria, Jaka Lakovic, felicitó al Covirán Granada (80-66) «por esta merecida victoria, lo quisieron más y lo pelearon más. Han jugado mejor y nosotros no hemos entrado bien al partido. No hemos tenido intensidad y hemos perdido dos claves que nos hemos puesto antes del partido. La primera era defender bien su contraataque».

«El Covirán Granada ha encontrado confianza, ha encontrado su juego y en ningún momento hemos estado a su altura. Incluso hoy, con malos porcentajes y varios tiros abiertos, no hemos podido. Espero que mejoremos para el próximo partido», analizó.

Sobre su expulsión, el preparador esloveno apuntó que « es difícil porque, sinceramente, creo que podemos hablar o no del arbitraje, pero lo primero que tenemos que hacer es mirarnos a nosotros mismos, ya que no hemos estado a la altura del partido. Pensamos que algunas decisiones no estaban acertadas y nos puede gustar más o menos, pero tenemos que mirarnos a nosotros mismos».

«Intentamos recortar la diferencia tirando muchos tiros precipitados o abusando desde el triple. No estuvimos acertados en nada y no podíamos encontrar ni pisar la pintura, y eso nos perjudicó mucho. Hay que dar crédito al Covirán Granada por plantear su defensa así», agregó.

Lakovic reconoció que « al final, mi reacción ha sido exagerada. Creo que la primera técnica podría ser o no merecida, pero la segunda sí ha sido merecida. No hay que discutir esto».

Asimismo, se refirió a la lesión del interior galo Damien Inglis. «Damien se ha lesionado. Aún no sabemos el alcance de la lesión, pero no pinta bien. Esta es la peor noticia de hoy, a pesar de la derrota y de nuestro partido. Esta es de lejos la peor noticia de hoy«, manifestó