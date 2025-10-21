El Gran Canaria impone sus galones en Europa (83-93)

El Dreamland se mantiene líder del Grupo H de la Champions League tras un duelo a cara de perro frente el KK Spartak

Labeyrie trata de hacer el bloqueo directo a Angola para que el colombiano progrese en la zona, en un lance del choque frente al KK Spartak serbio.

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Martes, 21 de octubre 2025, 20:55 Comenta Compartir

El Gran Canaria blindó su liderato con una solvente victoria en Serbia ante un aguerrido KK Spartak (83-93) que complicó la papeleta a los claretianos en su feudo de Subotica, si bien Los amarillos pusieron la directa en el particular correcalles que quiso imponer el conjunto balcánico. A los puntos de Shanon Thompson en la pintura contestaba el Granca con canastas de Labeyirie y, sobre todo, con los lanzamientos desde el exterior de Nico Brussino, el cual anotó 8 puntos en un santiamén, forzando el primer tiempo del técnico local, Vladimir Jankovic (8-15) en pleno ecuador del primer cuarto.

El conjunto serbio quiso imprimir músculo y cerrar los resquicios en su trinchera ante el acierto isleño, pero los amarillos -que en esta ocasión vestían de celeste- no aminoraron en su frenesí anotador. De ello se encargó Wong y Samar para desactivar los intentos de Hanlan y Drobnjank, cerrando el periodo inicial con una ventaja de 6 puntos (17-23).

Ya en el segundo asalto, el Spartak lanzó un órdago a través de Hanlan y Rebic (24-26), provocando ahora la parada táctica de Jaka Lakovic. Una pausa que pareció surtir efecto, ya que el Granca tomó aire a través de Angola y Brussino (28-42).

Tras ese recital, el equipo local quiso reaccionar con Drobnjak como director de orquesta y consiguió maquillar la hemorragia, aunque poco se podía hacer ante un Angola desatado (39-46).

En la reanudación, el Spartak volvió a la carga, y de nuevo reseteó el encuentro en apenas dos minutos de juego con un parcial de 8-0 (47-50). Brussino y Labeyrie frenaron por momentos el empuje local, aunque sufrían ante el excesivo contacto físico de los balcánicos (55-62 a 4:20 para que concluyera el tercer cuarto).

Pero cuando parecía que se ponían más complicadas las cosas para los insulares, Wong y Albicy sacaron de la manga arreón para afrontar el último cuarto con una ventaja de diez punto (62-72).

Ya en el último periodo, el Granca intentó mantener la renta, aunque Hanlan seguía asumiendo el peso ofensivo del Spartak. Pero las acometidas espartanas se diluyeron ante el temple ofensivo de un Wong que fue creciendo en el desenlace del choque (70-82 a 5:54 para el final).

En los últimos compases se multiplicaron los errores en ambos lados de la cancha, conteniendo Angola y Labeyrie todos los esfuerzos de un correoso rival que no estaba dispuesto a capitular.

YCon el 80-88 a falta de un minuto, la ansiedad le pasó factura al equipo de Subotica, cosa que aprovechó el Dreamland para contemporizar e incluso finiquitar el choque (83-93).