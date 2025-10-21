Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Lakovic, en un lance del choque frente al Spartak serbio. BCL
Basketball Champions League

Lakovic: «Nos conseguíamos romper el partido, pero logramos una victoria sólida para seguir líderes»

Baloncesto ·

El técnico del Dreamland Gran Canaria se mostró «contento» por el rendimiento de los suyos ante un rival que «no había perdido aún en esta competición»

Daniel Herrera Rodríguez

Daniel Herrera Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 21 de octubre 2025, 23:38

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, felicitó al KK Spartak por su rendimiento en el encuentro contra su equipo en Subotica, que acabó con «un triunfo sólido» para los isleños (83-93), lo cual permite «seguir líderes« en la Liga de Campeones.

A su juicio, «fue un partido igualado, con un arranque también equilibrado», afirmó el técnico claretiano, señalando que el equipo no pudo «romper el partido hasta bien entrado el encuentro». «Luego mejoramos pero el rival no dio en ningún momento el duelo por perdido», agregó.

En opinión del balcánico, «hicimos un juego sólido, pero debemos ver dónde mejorar aún. Al final vinimos por la victoria, en una plaza difícil y ante un rival que no había perdido aún», añadió.

«Sabíamos que teníamos que reducir su acierto en el tiro exterior y pelear por los rebotes, algo que hacen muy bien con Shavon Thompson y Nikolic, pero tuvimos la suficiente solidez para contrarrestar sus puntos fuertes y sobre todo logramos buenos porcentajes de tiro, siendo esas las claves del choque», concluyó.

