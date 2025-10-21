Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Angola aprovecha un bloque indirecto de Brussino para progresar en ataque. BCL
Basketball Champions League

Angola: «Supimos frenar el juego interior del Spartak y forzarles varias pérdidas de balón»

Baloncesto ·

El escolta colombiano fue el más destacado del Dreamland Gran Canaria con 24 puntos

Daniel Herrera Rodríguez

Daniel Herrera Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 21 de octubre 2025, 23:43

El escolta colombiano del Dreamland Gran Canaria, Braian Angola, resaltó la «solidez» de los insulares en el triunfo cosechado por el equipo claretiano en la Liga de Campeones de baloncesto (BCL) ante el KK Spartak en Subotica (83-93), señalando que «supimos frenar el juego interior del rival y forzar sus errores para llevarnos una victoria importante».

«Sabíamos que era un buen rival y seguimos el plan de partido trabajado en estos tres días, teniendo en cuenta que era importante contener el acierto anotador del Spartak en la pintura», agregó el exterior sudamericano.

A su juicio, «esa era la fórmula que queríamos seguir en el juego y solo tuvimos 9 pérdidas, un dato muy bueno. Luego el rival tuvo momentos muy buenos, sobre todo en el tercer cuarto, que nos obligó a mantener la compostura y jugar un baloncesto sólido».

«Debemos seguir partido a partido y ahora nos enfocamos en el siguiente de este fin de semana en la ACB», recalcó Angola, ante la pregunta de las posibles opciones del equipo en esta competición. «Hemos tenido un inicio complicado de temporada pero tenemos una gran plantilla y un gran cuerpo técnico que ha hecho una fantástica labor este verano en los fichajes. Debemos adaptarnos, acoplarnos y seguir mejorando», concluyó.

