El Barça manda con doblete de Fermín
Wong, máximo realizador del Gran Canaria en la competición continental. BCL
Directo

KK Spartak - Dreamland Gran Canaria: partido, parciales y resultado, en directo

BALONCESTO EN DIRECTO ·

Partido entre el KK Spartak y el Dreamland Gran Canaria de la BCL | Sigue el minuto a minuto, todos las canastas y el resultado en directo

Daniel Herrera Rodríguez

Daniel Herrera Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 21 de octubre 2025, 18:18

Actualizado Hace 34 minutos

18:16

Así contamos los entresijos del duelo en la previa de CANARIAS7 .

18:15

Como corresponde en esta competición, el Granca tendrá que hacer un descarte para completar su cupo de cinco jugadores de formación local (JFL), en el que incluye en teoría a Maniema, Salvó, Samar, Vila y Heinonen. En breve conoceremos la convocatoria definitiva.

18:11

Los amarillos, con dos solventes triunfos ante el Benfica y el Le Mans, calcan la hoja de ruta de los balcánicos, con mismo balance de 2-0, aunque ambos sufrieron de lo lindo para superar al conjunto francés en su respectivo compromiso.

18:09

Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este directo del Dreamland Gran Canaria, que a partir de las 19.00 horas afronta su duelo ante el KK Spartak en Subotica (Serbia). Un choque en el cual está en juego el liderato del Grupo H.

Actualización disponible

