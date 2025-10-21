KK Spartak - Dreamland Gran Canaria: partido, parciales y resultado, en directo
BALONCESTO EN DIRECTO ·Partido entre el KK Spartak y el Dreamland Gran Canaria de la BCL | Sigue el minuto a minuto, todos las canastas y el resultado en directo
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 21 de octubre 2025, 18:18
18:16
Así contamos los entresijos del duelo en la previa de CANARIAS7 .
18:15
Como corresponde en esta competición, el Granca tendrá que hacer un descarte para completar su cupo de cinco jugadores de formación local (JFL), en el que incluye en teoría a Maniema, Salvó, Samar, Vila y Heinonen. En breve conoceremos la convocatoria definitiva.
18:11
Los amarillos, con dos solventes triunfos ante el Benfica y el Le Mans, calcan la hoja de ruta de los balcánicos, con mismo balance de 2-0, aunque ambos sufrieron de lo lindo para superar al conjunto francés en su respectivo compromiso.
18:09
Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este directo del Dreamland Gran Canaria, que a partir de las 19.00 horas afronta su duelo ante el KK Spartak en Subotica (Serbia). Un choque en el cual está en juego el liderato del Grupo H.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad