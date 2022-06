Fisac y su salida del Granca: «Fui yo el que dijo que no quería seguir» baloncesto El técnico matiza en su despedida que, por encima de la decisión del club, él ya había comunicado que se iría al no sentirse apoyado

Porfi Fisac, hasta la temporada pasada entrenador del Granca y que este miércoles ha ofrecido una rueda de prensa para despedirse del club, ha matizado que la decisión de no seguir fue suya («yo comuniqué que no podía estar si no me apoyaban al 100% y que no me iba a quedar») al explicar el motivo de su salida.

«Una cosa que no entiendo es que el club anunciara que no se me renovaba porque hace un mes y pico dije al club que me iría. Además, a mí nunca nadie me dijo que no me iban a renovar«, insistió el preparador segoviano al respecto.

«No es que tuviera mala relación con el presidente. Solo conozco a tres directivos, que son el consejero, el presidente y el gerente, con los que no tuve grandes conversaciones. Me habría gustado que hubiesen estado más cerca para que vieran mi labor día a día y creo que ellos han percibido un yo diferente al que soy. Pero no voy a criticar a nadie porque el club me emrece muchísimo respeto«, dijo en relación al trato recibido por la dirigencia en sus dos temporadas en el banquillo claretiano.

Fisac hizo un balance positivo de su gestión en el equipo («me siento orgulloso de los dos años y de todos los jugadores que he tenido en el Gran Canaria») incluso al ser cuestionado por algunos conflictos que tuvieron mucho eco, como los relacionados con Beirán, al que apartó el curso pasado de la dinámica del grupo siendo capitán.

En este sentido, enumeró los resultados deportivos como sustento a su satisfacción: «He hecho dos años de play-off, hemos hecho trabajo de cantera, llegamos a las semifinales de Eurocup...».

Eso sí, no eludió la autocrítica: «Hay cosas de las que me arrepiento. Me pido perdón a mí mismo por mis errores. No soy de airear estas situaciones porque yo he cometido errores«.

Elogió a su cuerpo de axiliares («son top») y matizó que tiene alguna propuesta del extranjero para continuar su carrera en los banquillos.