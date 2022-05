Fisac: «Tengo la sensación de que mi ciclo está acabando en Gran Canaria» liga endesa El entrenador del Granca, que finaliza contrato este verano, aseguró en la previa del duelo ante el Coosur Real Betis que «muero por este club hasta un minuto después de que me vaya, que no sé cuándo será»

Una misión de altos vuelos a falta de dos jornadas para la conclusión de la fase regular de la Liga Endesa. El Club Baloncesto Gran Canaria se mide al Coosur Real Betis este martes, a partir de las 20.30 horas (Movistar Deportes 2 -dial 55-) en el Palacio de Deportes de San Pablo, en un duelo de máxima trascendencia para defender la plaza de Playoff.

« Nos enfrentamos a un Betis que lleva ganado cinco de los últimos seis partidos, que ha cambiado muchos jugadores. Su entrenador les ha llevado a jugar un baloncesto con el que ganan con mucha solidez, con jugadores a muy alto nivel. Es un partido complicado. Contentos por recuperar un poco el estado anímico, pero ahora mismo debemos saber que es la última oportunidad, no hay más», valoró el entrenador del Gran Canaria, Porfi Fisac, este lunes en la sala de prensa del Arena.

El preparador segoviano destacó que «el jugador lo que tiene que hacer es trabajar al más alto nivel, saber que se está jugando una final. Es lo único que debe pensar. No pensar en si lo tiene a favor, o en contra. Ahora jugamos fuera, contra un equipo que ha cambiado mucho su plantilla, que ha sido capaz de acertar. Todavía se están jugando mucho. Están jugando a un nivel de ejecución de los sistemas muy grande. Para nosotros solo existe un objetivo: saber que es mañana sí o sí».

«Para ganar en Sevilla no vale con trabajar bien, sino llegar al siguiente nivel de cansancio que es saber sufrir. El baloncesto es un deporte muy divertido, pero donde el jugador solo disfruta de una manera: compartiendo el balón, y eso es lo que debemos ejecutar bien», agregó.

Fisac, quien no contará con Ilimane Diop y cree que « para nosotros es el partido más importante de los que hemos jugado en Liga Endesa«, se refirió a si considera que su ciclo en la isla cumple sus últimas fechas.

«Desde hace tiempo... Creo que es una situación que me hace ver constantemente, claro que sí tengo desde hace tiempo ese pensamiento de que puede estar acabando mi ciclo aquí en Gran Canaria, y lo respeto porque creo que el club ha sido muy honesto conmigo durante todo este tiempo. Lo único que siempre he pretendido ha sido trabajar al mejor nivel para que todos estemos unidos y que todos los estamentos del club vayan al mejor nivel, pero, y quiero que quede bien claro, yo muero por este club hasta un minuto después de que me vaya, que no sé cuándo será«, argumentó.

Asimismo, ahondó en que «me hago máximo responsable de lo que significa el aspecto deportivo en el campo, de los resultados deportivos que ha tenido este equipo durante estos dos años y me hago máximo responsable de todo lo que significan las derrotas durante estos dos años. Me hago el máximo responsable de los resultados en la cancha, luego quién tenga que juzgar eso no es una cuestión mía«.