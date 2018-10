El Herbalife Gran Canaria, listo para un bautizo galáctico

El Granca se bautiza en una competición solo reservada para los más grandes. Para las estrellas. Para la galaxia, donde este viernes se bautiza, que ya no le es ajena porque se ganó a pulso el derecho a ello el curso pasado y ahora toca disfrutar un premio mayor, a priori, muy por encima de sus posibilidades. ¿Pero, quién dijo miedo? ¿Quién no quiere disfrutar de la fiesta?, como así la definió Salva Maldonado , el entrenador jefe de los claretianos que también se estrena en un torneo exigente y que pilla a su equipo a medio hacer y con dudas físicas, nada nuevo visto lo visto tras una pretemporada caótica y un inicio de Liga Endesa , de momento, con más luces que sombras.

Lesiones

Se pierde la cita histórica uno de los nuevos, Luke Nelson, el británico que aún no se ha recuperado de una interminable lesión de tobillo, y por lo tanto no viajó con los 12 que sí estarán, aunque son serias dudas las participaciones tanto de Marcus Eriksson, el sueco que ya hace días se entrena como uno más pero a un ritmo tan menor que se hace difícil verlo competir aún, como Chris Evans, con problemas en un pie y ausente en los últimos entrenamientos. De jugar, ni mucho menos, lo harán en sus mejores condiciones.

Inédito en lo que va de curso el escolta, duele especialmente más la baja del alero norteamericano, uno de los más destacados en este inicio de temporada en la rotación grancanaria. Más protagonismo por lo tanto para los que acuden sanos a la cita: Hannah, Oliver, Strawberry, Rabaseda, Paulí, Báez, Tillie, Balvin, Pasecniks y Fischer. Doce jugadores, que juntos al cuadro técnico, comienzan a escribir, con letras de oro, una nueva gesta en las memorias claretianas.

Pisa el Granca un suelo sagrado en el baloncesto europeo, el Ülker Sports Arena, donde le aguarda el actual subcampeón del torneo y uno de los favoritos para estar, como mínimo, en la Final Four de Vitoria. Y ese no es otro que el Fenerbahce Estambul que dirige el serbio Obradovic, el mismo que ha ganado nueve Euroligas con cinco clubes diferentes, y que busca la décima desde esta tarde mismo con un equipo de ensueño al que no le falta detalle: Melli, Kalinic, Sloukas, Ali, Datome, Lauvergne, Vesely, Ennis...

Todo eso y un infierno turco que acude siempre fiel a la cita con sus guerreros se le viene encima al Herbalife en su bautizo en una Euroliga a la que acude sin miedo a nada ni a nadie. Ni siquiera a perder, lo lgico si tenemos en cuenta la diferencia de presupuestos y trayectorias deportivas. O lo que es lo mismo, absolutamente nada que perder y mucho por disfrutar. Qué comience la fiesta. Y que nadie descarte sorpresas.