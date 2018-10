Hannah: «La Euroliga hay que jugarla sin presión y sin miedo a perder»

— Por fin pudo celebrar el Herbalife Gran Canaria el pasado domingo una victoria que se le resistía. Además, su equipo se mostró muy superior al recién ascendido Cafés Candelas Breogán (96-72) y se notó mejoría general. ¿Cómo ha sentado ese triunfo?

— Siempre sienta bien ganar, y sobre todo después de la pretemporada y el inicio de liga negativos. Es bueno para el grupo, para coger confianza en nosotros mismos, y ahora la idea es seguir trabajando como hasta ahora y seguir cosechando más resultados buenos.

— Importante también para empezar a sumar en ese primer gran objetivo de la temporada, que es intentar alcanzar un puesto en la Copa el Rey.

Sí, siempre es un objetivo para un equipo tan grande como el Gran Canaria jugar la Copa del Rey, siempre se marca ese reto al principio de temporada y en este sentido ponernos 1-2 es importante para encarar ese objetivo con optimismo.

— A pesar de la racha negativa de derrotas, en cada una de ellas se le ha visto una mejoría al equipo, aunque aún se le deba exigir mucho más.

— En todas las derrotas el equipo ha aprendido algo, hemos sido capaces de analizar y ver lo que se ha hecho mal y de usarlo para mejorar en los entrenamientos y en los siguientes partidos. En una temporada tan larga no va a ser tan importante solo ahora, sino durante todo el año coger las cosas positivos en las derrotas y aprender de ellas.

— A usted se le ha visto especialmente integrado y muy a gusto en el equipo. Parece que el estilo de juego que pretende Salva Maldonado, con acciones rápidas y con mucho lanzamiento desde la línea de tres puntos, le sienta como anillo al dedo.

— Personalmente cada día me encuentro mejor, pero sobre todo el equipo, que es lo más importante, estamos aprendiendo cada vez mejor cómo quiere jugar Salva Maldonado. Al final esto no es un aprendizaje solamente en lo personal, sino de todo el equipo, que tenemos que adaptarnos todos al estilo de juego que pretende el técnico.

— El equipo tiene mucho margen de mejoría, ya que esto solo acaba de empezar y aún tiene que incorporarse al grupo una pieza fundamental, como es la de Marcus Eriksson, y otra que sumará en equipo, tanto en los entrenamientos como en los partidos, como Luke Nelson.

— Por supuesto. Siempre hay margen para mejorar y por el grupo que tenemos y por el ambiente que se respira en los entrenamientos estoy convencido de que el equipo va a seguir mejorando porque aún queda mucha temporada por delante y mucho por mejorar.

— Semana de Euroliga. Llegó la hora de debutar en la mejor liga de Europa, la segunda del mundo tras la NBA. Casi nada...

— Jugar la Euroliga es muy especial, primero personalmente llegar a jugarla después de nueve temporada jugando en Europa es una bendición, y hacerlo con este equipo, con el Gran Canaria al que considero un club grande, pues también es especial.

— Sin embargo el reto es exigente. Para empezar, toca visitar al Fenerbahce turco de Slaukas, Vesely, Datome, Muhammed... ¿Da vértigo o, al contrario, motiva más jugar contra los mejores?

—Como jugador está claro que siempre quieres enfrentarte a los mejores jugadores y equipos, y eso precisamente es una motivación extra porque además, a partir de jugar contra ellos es cuando mejoras como equipo y como jugador también. Personalmente estoy deseando ya jugar en la Euroliga y además contra todo un equipazo como el Fenerbahce y en su feudo.

— Pocos son los que tienen experiencia en la plantilla grancanaria en esta competición (Tillie, Strawberry y Eriksson). ¿Teme a que el Herbalife Gran Canaria pueda pagar la novatada?

—Es cierto que en nuestra planilla no hay muchos jugadores con experiencia en la Euroliga, pero por eso mismo a lo mejor podríamos llegar a ser una especie de equipo tapado. Quizás algún equipo puede pensar que no vamos a poder competir con ellos, que no podamos luchar por la victoria, y eso precisamente puede ser un arma a nuestro favor, ya que tenemos la posibilidad de sorprenderles con nuestro juego, jugar sin ningún tipo de presión... Podemos sorprenderles.

— Vamos, que no descarta hacer un torneo como realizó la pasada campaña el Zalguiris Kaunas...

Exacto, nadie esperaba que llegase a la Final Four, pero con un gran entrenador y un grupo que creía todos juntos que era posible lo consiguieron.

— ¿Entonces, cómo debe encarar esta Euroliga el equipo?

— Pues hay que ir con la mentalidad de que no hay nada que perder, jugar sin presión, con confianza en nosotros mismos y sin miedo nunca a perder.

— Se le ve sonreír mucho en la cancha de juego, señal de que disfruta mucho jugando al baloncesto y que se ha integrado perfectamente al equipo y a la isla. ¿Es así?

Sí, estoy muy feliz de estar aquí, llevaba muchos años queriendo jugar en este club y además de ser un honor es un bonos más el poder jugar la Euroliga. No puedo pedirle más a esta temporada.