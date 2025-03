Edy Tavares: «Gracias al Granca por cambiarme la vida»

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 1 de marzo 2025, 00:04 Comenta Compartir

Walter Samuel Tavares Da Veiga (Maio, Cabo Verde, 22 de marzo de 1992) cumple su octava temporada en el Real Madrid -fichado en el verano de 2017 después de aparcar su sueño de conseguir tener continuidad en la NBA- y acumula 15 títulos nacionales e internacionales, formando parte de uno de los ciclos más exitosos de la historia de un gigante de Europa y siendo seleccionado como MVP de la Final Four de la Euroliga, de la Liga Endesa, de la Supercopa Endesa, miembro del quinteto ideal y mejor defensor de la competición doméstica y del certamen continental. Una trayectoria meteórica hasta convertirse en el pívot más diferencial en la Liga ACB y en la Euroliga.

Edy, como es conocido en su ambiente familiar y se extrapoló al deporte de la canasta, renovó con el combinado blanco hasta la conclusión de la campaña 2028-2029 el pasado verano después de realizar una apuesta económica muy importante. Este curso promedia 7,2 puntos, 6,2 rebotes y 12,2 créditos de valoración en los 21 minutos jugados de media en 19 partidos en la Liga Endesa y 9,1 puntos, 7,1 rebotes y 15,2 de valoración en los 24 minutos que disputa de media en 27 encuentros en la Euroliga. Una tarjeta cada ejercicio y un recorrido de años en una entidad como el Real Madrid que no dejará en segundo plano nunca que es canterano del Club Baloncesto Gran Canaria.

De La Vega de San José al cielo. El pívot de Cabo Verde aterrizó en la isla con 17 años y sin apenas saber botar un balón

«Que se me encoge el corazón viendo este vídeo. Gracias a Dios no, gracias al Granca por cambiarme la vida. Pío, pío para siempre», escribió Tavares en su cuenta oficial de la red social X el pasado miércoles para responder a un vídeo publicado por el Club Baloncesto Gran Canaria para anunciar que este domingo (17:30 horas) rendirá un homenaje cariñoso y emotivo a «uno de los nuestros» con motivo de la visita del Real Madrid. Integrante del pasillo de las leyendas del Gran Canaria Arena desde el pasado verano, el club insular pretende reconocer su camino hasta llegar a este momento. Un orgullo de pertenencia para el vivero amarillo de La Vega de San José.

Edy Tavares. CBGC

Su historia conmovió al mundo del deporte. Año 2009. Los miembros del cuerpo técnico del primer equipo y de las categorías de formación del Granca en aquel momento, Raúl Rodríguez, Carlos Frade y Alejo Melero, se desplazaron a la capital caboverdiana de Praia para llevar a cabo una prueba a un gigante que andaba suelto y del que habían recibido una foto. Se trataba de comprobar si era tan alto y si tenía condiciones para apostar fuerte por su llegada a la isla. Altura tenía, pero el trabajo que vino después pasó por muchas etapas, alguna con un amago de dejarlo todo atrás, pero con una capacidad de superación que pasó la frontera entre el deporte y la vida.

«Gran Canaria es como mi casa. Es la isla que me ha hecho estar donde estoy y me dio todo. Todo lo que tengo es gracias a ellos y a la oportunidad que me dieron de estar en la isla, de compartir momentos muy bonitos y de tener éxito», afirmó en una entrevista con este periódico el pasado 27 de mayo de 2023 después de conquistar la Euroliga y ser elegido como el mejor jugador.

Una oportunidad en el momento justo, con múltiples capítulos de crecimiento y de fe para cumplir un sueño. Aprendió, creció y triunfo en el Granca. Lo demás es historia. Una historia preciosa.