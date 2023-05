Tavares: «Me acordé de mis primeros pasos en la isla cuando me nombraron MVP de la Euroliga»

La pieza más determinante en Europa. Walter Edy Samuel Tavares Da Veiga, de 31 años, 2,20 metros de altura y que cumple su sexta temporada en el Real Madrid, es orgullo del vivero del Gran Canaria, donde comenzó a jugar con 17 años tras ser captado en unas pruebas en su Cabo Verde natal.

La torre africana asegura que esta eliminatoria entre el campeón de la Euroliga y de la EuroCup, que arrancará este domingo (11:30 horas) en el WiZink Center, «suena muy bien, con dos campeones que han tenido éxito en Europa y seguro que será una eliminatoria muy bonita y, especialmente para mí, que es el equipo que me ha dado todo, así que siempre es un placer jugar contra ellos. Me gustaría no enfrentarme a ellos, pero es lo que hay. Va a estar muy difícil, no será como el partido que jugamos en la Liga, por lo que esperamos un partido muy complicado, especialmente allí, y aquí también».

«Siento mucho por todo lo pasado, especialmente cuando dijeron mi nombre como MVP. Desde mis primeros pasos en Gran Canaria, de lo complicado y difícil que era todo, pero tuve suerte de tener buena gente alrededor y que confió en mí desde el principio. Me ayudaron a estar donde estoy hoy, así que les agradezco todo al club y a la gente», dice a este periódico.

Tavares destaca que Gran Canaria «es como mi casa. Es la isla que me ha hecho estar donde estoy y me dio todo. Todo lo que tengo es gracias a ellos y a la oportunidad que me dieron de estar en la isla, de compartir momentos muy bonitos y de tener éxito».