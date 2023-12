El Granca afronta el último cuarto en desventaja (74-53)

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 10 de diciembre 2023, 11:33 | Actualizado 12:54h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

El Dreamland Gran Canaria pierde la al tercer cuarto de 21. El Real Madrid es una apisonadora que no baja el pistón. Y a pesar de que Ethan Happ, con quince puntos, se empeñe en meter a su equipo en el partido, el Granca no despierta y el Madrid no espera por nadie (74-53).