Más dinamita para revertir una dinámica que no apunta al Playoff liga endesa El Gran Canaria recibe este domingo (12.00 horas) al Valencia Basket con la necesidad de no fallar para mantener las opciones de disputar las eliminatorias por el título

Prohibido perdonar en el Gran Canaria Arena. El combinado claretiano, noveno clasificado en la Liga Endesa con un balance de 16 victorias y 15 derrotas, se mide hoy, a partir de las 12.00 horas (Movistar Deportes -dial 53-), al Valencia Basket, tercero con 21 triunfos y diez tropiezos, en una cita trascendental para mantener las opciones de disputar el Playoff a falta de tres jornadas para la conclusión de la fase regular.

Tras dos derrotas consecutivas en la ACB frente al Monbus Obradoiro y al Río Breogán -unido a la eliminación en los cuartos de final de la EuroCup contra el MoraBanc Andorra- y abandonar la zona de privilegio en detrimento de nuevo del UCAM Murcia -tiene el average ganado a los amarillos-, el Gran Canaria está obligado a reaccionar para no dinamitar el tercer y último objetivo que resta este curso, tras no clasificarse para la Copa del Rey y el citado batacazo continental con el factor cancha a favor.

El entrenador claretiano, Porfi Fisac, quien no ha contado con Ilimane Diop por el fallecimiento de su madre esta semana, aseguró en la previa que «es el momento de hablar menos, digámoslo así, y que tanto los jugadores como yo demostremos más. Me hago máximo responsable de estos dos años, de los resultados deportivos, sobre todo de las derrotas. Me jode mucho que tanto los jugadores como yo estemos entregando lo que podría haber sido un gran año».

Imágenes del encuentro de la primera vuelta entre el Valencia y el Granca en la Fonteta. / ACB Photo / M. Á. Polo

«Ahora mismo necesitamos decirle a nuestros aficionados que tenemos un equipo que trabaja, y que tenemos hambre. Que tenemos ilusión máxima por ganar el partido. Se acabó la tristeza y es hora de dar la cara», dijo.

Por su parte, el Valencia, que se encuentra en la puja por la segunda posición contra el Real Madrid, aterriza en la isla después de sucumbir frente a la Virtus Bolonia de Sergio Scariolo en el cruce de semifinales de la EuroCup. Un naufragio para un proyecto confeccionado para levantar este título que, al igual que le ocurrió al Granca, podría afectar anímicamente.

El técnico del cuadro valenciano, Joan Peñarroya, quien presenta las bajas de Prepelic, Hermannsson y Puerto, manifestó que «es un partido complicado ante un muy buen rival que se está jugando entrar en el Playoff después de unos últimos resultados con los que se han complicado la clasificación. El Gran Canaria es un equipo que conocemos bien, hemos jugado contra ellos ya tres partidos esta temporada y sabemos del potencial y las individualidades que tienen».

En los prolegómenos del encuentro John Shurna recibirá el Premio CANARIAS7-Pepe Moriana 2022.