Casimiro: «Me gustaría renovar»

«Me gustaría renovar, pero nadie me ha dicho nada y debo estar centrado en los partidos y en ayudar al equipo. Estoy a gusto a nivel profesional, porque el club tiene un criterio deportivo muy bueno, y también a nivel personal en la isla. Me gusta la ciudad y estoy feliz aquí», ha señalado en una rueda de prensa.

Espera la mejor versión del equipo fuera de casa

«Tenemos un reto, que es competir fuera de casa, donde en la primera vuelta ganamos dos partidos y en esta segunda también. Más allá del rival al que nos enfrentemos, debemos retarnos a nosotros mismos a competir y a ser más sólidos fuera, porque la temporada está siendo buena gracias a los partidos en nuestra cancha», ha reconocido.

Casimiro, que confía en que su equipo continúe en la senda positiva tras vencer a Murcia en la anterior jornada, de cara a seguir en puestos de play off y marcar diferencias con los perseguidores, se reencontrará en el partido del domingo con el nuevo técnico del Real Betis, Javier Carrasco, quien en otra etapa fue su ayudante.

«Entre Javi Carrasco y yo no hay secretos y esto añade dificultad al partido, porque ya sabíamos cómo jugaban ellos a nivel ofensivo y defensivo, y ahora no sabemos por dónde van a ir. Javi me conoce muy bien al haber trabajado conmigo; ha trabajado con muy buenos entrenadores, tendrá su criterio y me podrá sorprender más a mí que yo a él», ha comentado.