Albert Oliver, Sitapha Savané y el recuerdo glorioso de 2016

Cuenta atrás para la Copa del Rey, que tendrá lugar desde este jueves y hasta el domingo en el Olímpico de Badalona. El Gran Canaria disputará el torneo copero por decimocuarta vez, accediendo a semifinales en tres ocasiones y acariciando la gloria en A Coruña en 2016 tras poner contra las cuerdas al Real Madrid (81-85). El sueño de levantar el trofeo estuvo muy cerca. Orgullo infinito.

Mucha historia desde aquella primera vez claretiana en Vitoria en el año 2000, de muchas veces que estuvo a un paso de romper ese cristal de cuartos de final, de la primera clasificación para semifinales en Vitoria también en 2013 o desde las dos ocasiones -2015 y 2018- en las que fue anfitrión, entre otras grandes citas. El Club Baloncesto Gran Canaria, que ha estado presente en 14 de las últimas 23 ediciones, retorna a una Copa del Rey cinco años después. Mucho mérito y muchas páginas que restan por escribir en una entidad que recupera la estabilidad, la unión y la ilusión.

Dos leyendas estuvieron en esa edición de 2016 en A Coruña. Dos capitanes dentro y fuera de la pista. Un recuerdo inolvidable. El actual presidente del club, Sitapha Savané (2004-2012 y 2015-2016), y el entrenador ayudante de Gabi Alonso en el filial de LEB Plata, Albert Oliver (2013-2019) -ambos con cinco participaciones en la Copa del Rey con el Gran Canaria, el senegalés se perdió la de 2011 por lesión-, rememoran el sentimiento de tomar parte en esta competición tan especial para los equipos y los aficionados, el colorido y el respaldo de los incondicionales y esas vivencias que extrapolan a fechas únicas e inigualables.

Un recuerdo glorioso porque el plantel entrenado por Aíto García Reneses y en el que también estaban Kevin Pangos, Brad Newley, Sasu Salin, DJ Seeley -suplió a Kyle Kuric-, Eulis Báez, Oriol Paulí, Xavi Rabaseda, Alen Omic, Pablo Aguilar o Anzejs Pasecniks tumbó al intratable Valencia Basket de Pedro Martínez -firmó un pleno de 17 victorias en los 17 compromisos de la primera vuelta- en los cuartos de final contra todo pronóstico (78-83) y repitió contra el Bilbao -eliminó al Barça en cuartos- en semifinales con una remontada inolvidable (71-81).

Luego, en la final y con la ilusión de disfrutar, el Granca exigió a un Real Madrid que tuvo que esperar hasta el final para decantar la balanza (81-85).

Albert Oliver y Sitapha Savané sonríen con el trofeo en la Sala Club del Gran Canaria Arena. / cober

«Tras varias veces tocando a la puerta, el año anterior fue la primera vez que pasé de ronda y me tocó hacerlo contra el Granca -el Joventut eliminó a los amarillos en el fortín de Siete Palmas en cuartos de final-, tenía esa espinita de pasar de ronda con el Granca. Fuimos capaces de lograrlo, luego en semis contra el Bilbao remando en contra y siendo capaces de remontar. Llegamos a una final contra el Real Madrid y pudimos dar la cara hasta el último momento. Ahí te duele muchísimo no haberlo conseguido, pero con el paso del tiempo te das cuenta de que has sido finalista con tu Granca», argumenta Savané.

Oliver asegura que «fue una Copa muy especial. Jugábamos contra uno de los mejores equipos, que era el Valencia que hizo el 17-0 seguido en la primera vuelta. Eran favoritos, pero jugamos un buen partido. Siempre estuvimos muy cerca de ellos y cuando dimos la vuelta en el último cuarto ahí ya fuimos dominadores justos en un partido igualado. A ellos les entró más el miedo por decirlo de alguna forma y nos vimos fuertes».

Una remontada antológica

«Estábamos con el subidón de llegar a las semis, no del club que llegó en 2013, pero sí para muchos. Recuerdo que empezamos mal y se nos van a 17 en el tercer cuarto. Empezamos a remontar y sabíamos que era una oportunidad única. Así fue, llegamos por debajo de diez en el inicio del último cuarto con una canasta de Sasu (Salin) y cuando nos acercamos ellos se hunden y nosotros para arriba otra vez», añade.

Asimismo, Oliver destaca que «en la final contra el mejor equipo seguramente. Ahí Doncic era muy joven y no jugaba, así que imagínate el equipo que tenía el Real Madrid, con Chacho y Llull en su 'prime'. Competimos muy bien y nos pusimos por arriba en el tercer cuarto un momento, pero después se nos van y faltando dos minutos estábamos diez abajo. Hicimos una jugaba rápida y metí un triple, la siguiente la robamos y Xavi (Rabaseda) mete otro, de 12 nos pusimos a seis. Ellos piden tiempo muerto y de un partido perdido nos metimos dentro. Creo que nos pusimos a dos puntos. Hacemos falta al Chacho, el primer tiro libre toca tres o cuatro veces el aro y entra y el segundo lo mete. Ahí se acabó, pero creo que competimos muy bien e hicimos una gran Copa del Rey».

«Tengo un grato recuerdo sobre todo por la gente, me acuerdo de que nos esperaban fuera. Muchos nervios y dormir poco, pero fue una gran experiencia», indica.

Imágenes de la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Gran Canaria. / ACB Photo

¿Qué significaba estar presente en una Copa del Rey? « Siempre era uno de los momentos de mayor felicidad y excitación de la temporada. Sabemos que el Playoff es el que determina la clasificación de la Liga, pero la Copa siempre ha sido ese torneo que un equipo más pequeño podía aspirar a ganar», dice Savané.

«Recuerdo siempre los días y semanas antes. Ese momento desde la clasificación hasta que llegara la Copa, que era de muchísima felicidad. Eran momentos de soñar con pasar una ronda al principio y luego llegar a una final o ganar el trofeo», agrega.

Savané sintió el cariño de la marea amarilla en cada una de las ocasiones que lució la camiseta amarilla en el torneo copero. « Era una sensación increíble jugar fuera de casa y pensar que no lo estabas. Encima el amarillo nuestro que luce muchísimo. Ver a toda la gente que se había desplazado. La ilusión era siempre enorme porque las ocho aficiones soñaban con dar la campanada porque solo tienes que ganar tres partidos», expone.

« Recuerdo que siempre iba mucha gente nuestra y se hacía oír. Y luego las de casa, la primera fue un palo que perdimos contra la Penya en cuartos y en la segunda llegamos a semifinales, competimos contra el Barça, pero no nos dio», comenta Oliver tras vivir la época dorada claretiana.

Y el Granca retorna cinco años después a una Copa del Rey. Ahora se valora lo conseguido en la época gloriosa. « Es como la vida misma, te acostumbras rápido a lo bueno y a veces hace falta no tenerlo durante un tiempo para darse cuenta de todo lo que se consiguió antes. No se logró con el séptimo presupuesto de la Liga como tenemos ahora, se consiguió con equipos que no tenían que estar ahí. Hay que valorarlo muchísimo y utilizarlo como motivación para el equipo actual«, afirma Savané.

Albert Oliver y Sitapha Savané. / cober

Savané y Oliver ponen en valor el trabajo de Jaka Lakovic al frente de la nave insular. ¿Con qué equipo de su etapa lo comparan?

« Me recuerda mucho al último mío en la temporada 2015-2016 por el equilibrio que hay en la plantilla. Miras cada posición y tenemos dos jugadores mínimo de garantías que pueden competir uno contra el otro. En aquel equipo teníamos a Kevin Pangos, quien era la sensación de la Liga, pero al final es Albert Oliver es el que terminó siendo nuestro MVP. En todas las posiciones estamos cubiertos, somos un equipo basado en la defensa, pero también con mucha capacidad ofensiva. Además, uno de los mejores de la historia dirigiéndolo (Aíto), Jaka Lakovic es muy joven, está empezando, pero está demostrando ser un entrenador con mucha capacidad, así que espero que puedan mirar a aquel equipo y que sea una inspiración para ellos«, analiza Savané.

«Es el primer año de Lakovic en el club y con el equipo. Si sigue el año que viene, estaremos mejor aún y conociendo mejor a los jugadores. Los mejores equipos los tuvimos el año de la final de la Copa y cuando ganamos la Supercopa. A lo mejor está un punto por debajo, no lo sé. Tienen un gran equipo, en cada posición tienen dos jugadores, aparte de que son 14 de alto nivel. Una plantilla compensada y que juega muy bien. Pasaron por un pequeño bache, que es normal, pero ahora están bien. Eso es bueno, pero luego la Copa es la Copa«, manifiesta Oliver.

Sobre el derbi copero ante el Lenovo Tenerife este viernes (17.30 horas), Savané lo ve «muy igualado. Obviamente, ellos son cabeza de serie, pero sabemos que los dos equipos tenemos muchísimo talento, los dos están en su mejor año de los últimos y llegarán seguramente con toda la ambición del mundo para pasar de ronda. Al final, en un partido así determinará quién está mejor ese día, no será necesariamente por ser el mejor equipo. Ser el mejor equipo el viernes«.

«En principio, el Canarias es favorito, es cabeza de serie, lleva muchos años haciéndolo muy bien con el mismo equipo casi y mismo entrenador. Ya veremos qué pasa, el Granca está mejor que cuando jugamos aquí contra ellos. Llevan años jugando a un gran nivel y esperamos dar la sorpresa, que tampoco creo que fuese mucha sorpresa, pero sí algo«, concluye Oliver.