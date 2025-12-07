Carlos Formento se queda a las puertas de otro título

El entrenador grancanario estuvo cerca de anotarse un nuevo cetro europeo, en este caso a través de su pupilo, Hugo Micallef, que perdió el título ante el irlandés Sean McComb

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 7 de diciembre 2025, 22:06 Comenta Compartir

No hubo fortuna al final en la velada celebrada este fin de semana en Montecarlo, donde el técnico grancanario Carlos Formento, estuvo a punto de acariciar un nuevo título continental, esta vez a través de uno de sus pupilos más destacados, el monegasco Hugo Micallef, que al final perdió el cetro europeo en la categoría de superligeros ante el irlandés Sean McComb. El púgil del Oeste de Belfast combinó potencia y estilo, aprovechando además su veteranía (33 años) y su altura (1,82 metros) para llevarse el combate y el preciado cinturón de la IBF.

A pesar de ello, Micallef le tuteó desde los primeros compases, siendo incluso favorito para algunos expertos en esta velada celebrada en el Principado. Sin embargo, la zurda de McComb dio un primer aviso en el tercer asalto, donde fue derribado sorpresivamente Hugo, y posteriormente en el octavo.

En opinión de Formento, «el boxeador irlandés es un campeón sólido. Micallef lo intentó desde el primer round, pero McComb dominó desde su distancia con un control del 'timing' perfecto».

A su juicio, «Hugo intentaba entrar pero no había manera de sacar al rival de su dominio. Aguantó como un guerrero valiente que es, hasta que el árbitro muy adecuadamente decidió parar el combate».

De esta forma, el 'Public Nuisance' de West Belfast terminó imponiéndose y ahora se plantea el hipotético desafío ante el campeón de la FIB en el welter ligero, Richardson Hitchins.

15 años de logros y éxitos

En cualquier caso, para Formento ha sido una muesca más en su dilatado palmarés como entrenador profesional en el mundo de los cuadriláteros, con más de 135 combates a sus espaldas, más de 26 títulos profesionales realizados y cuatro campeonatos mundiales, todo ello frutado con 6 campeonatos de España, 1 título WBC Mediterráneo, 5 títulos EBU Silver, 2 Intercontinentales de la WBA, un cetro continental de África de la WBA o 1 título IBF del Mediterráneo, entre múltiples éxitos, además de dirigir a púgiles genuinos como Samuel Carmona o Ferino V, sin obviar s cargo como entrenador nacional del Principado de Mónaco en el ciclo de 2020-24 para los Juegos de Tokio.