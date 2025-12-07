Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Tragedia en Los Gigantes: tres fallecidos, un desaparecido y varios heridos por el fuerte oleaje
Formento (derecha), junto a su pupilo, el monegasco Hugo Micallef. C7

Carlos Formento se queda a las puertas de otro título

Boxeo ·

El entrenador grancanario estuvo cerca de anotarse un nuevo cetro europeo, en este caso a través de su pupilo, Hugo Micallef, que perdió el título ante el irlandés Sean McComb

Daniel Herrera Rodríguez

Daniel Herrera Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 7 de diciembre 2025, 22:06

Comenta

No hubo fortuna al final en la velada celebrada este fin de semana en Montecarlo, donde el técnico grancanario Carlos Formento, estuvo a punto de acariciar un nuevo título continental, esta vez a través de uno de sus pupilos más destacados, el monegasco Hugo Micallef, que al final perdió el cetro europeo en la categoría de superligeros ante el irlandés Sean McComb. El púgil del Oeste de Belfast combinó potencia y estilo, aprovechando además su veteranía (33 años) y su altura (1,82 metros) para llevarse el combate y el preciado cinturón de la IBF.

A pesar de ello, Micallef le tuteó desde los primeros compases, siendo incluso favorito para algunos expertos en esta velada celebrada en el Principado. Sin embargo, la zurda de McComb dio un primer aviso en el tercer asalto, donde fue derribado sorpresivamente Hugo, y posteriormente en el octavo.

En opinión de Formento, «el boxeador irlandés es un campeón sólido. Micallef lo intentó desde el primer round, pero McComb dominó desde su distancia con un control del 'timing' perfecto».

A su juicio, «Hugo intentaba entrar pero no había manera de sacar al rival de su dominio. Aguantó como un guerrero valiente que es, hasta que el árbitro muy adecuadamente decidió parar el combate».

De esta forma, el 'Public Nuisance' de West Belfast terminó imponiéndose y ahora se plantea el hipotético desafío ante el campeón de la FIB en el welter ligero, Richardson Hitchins.

15 años de logros y éxitos

En cualquier caso, para Formento ha sido una muesca más en su dilatado palmarés como entrenador profesional en el mundo de los cuadriláteros, con más de 135 combates a sus espaldas, más de 26 títulos profesionales realizados y cuatro campeonatos mundiales, todo ello frutado con 6 campeonatos de España, 1 título WBC Mediterráneo, 5 títulos EBU Silver, 2 Intercontinentales de la WBA, un cetro continental de África de la WBA o 1 título IBF del Mediterráneo, entre múltiples éxitos, además de dirigir a púgiles genuinos como Samuel Carmona o Ferino V, sin obviar s cargo como entrenador nacional del Principado de Mónaco en el ciclo de 2020-24 para los Juegos de Tokio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Los Gigantes: tres fallecidos, un desaparecido y varios heridos por el fuerte oleaje
  2. 2 La noche en que Oliverio, Acaymo y Benjamín se cruzaron en la vida de Iván Robaina
  3. 3 Insólito suceso en Las Palmas de Gran Canaria: tres mujeres roban un Papá Noel de un edificio de Cruz de Piedra
  4. 4 Andén Verde: la vieja carretera borra su huella
  5. 5 Siete buques de la flota fantasma rusa atraviesan Canarias esta semana sin ningún tipo de control
  6. 6 Agreden a la tripulación en una pelea en un vuelo a Tenerife procedente de Edimburgo
  7. 7 La viñeta de Morgan de este domingo 7 de diciembre
  8. 8 «Lo apuñalé 10 veces, se me fue, me cegué», dijo a su ex tras intentar matar a su amigo por celos
  9. 9 El Granca reclamó vía burofax a Dreamland el pago del patrocinio y espera que cumpla
  10. 10 La Aemet mantiene la calima «significativa y avisa de heladas en Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Carlos Formento se queda a las puertas de otro título

Carlos Formento se queda a las puertas de otro título