Zalakadula quiere recuperar el espíritu navideño con 'Navidonia'

La vida sin humor es menos vida. Una buena dosis de serotonina en familia es lo que busca la compañía grancanaria Zalakadula con su nuevo espectáculo 'Navidonia'. La obra de Luifer Rodríguez regresa a su cita anual para alegrar esta época festiva con la intención de «recuperar la Navidad», asegura el director artístico en la presentación de la obra en el Teatro Pérez Galdós. Se representará del 28 al 30 de diciembre en el mismo escenario y según su director será un « homenaje al espíritu navideño».

Bajo el título de 'Navidonia', Zalakadula busca recuperar ese espíritu que se ha ido perdiendo «por culpa de la distancia de seguridad» que la pandemia nos dejó. «Hemos notado que se ha perdido felicitar a la gente por la calle, venimos de una época oscura y buscamos recuperar la ilusión y el sentimiento de la Navidad» afirma el director artístico de la obra bajo un ambiente navideño en la presentación de la obra.

«Queremos que la gente venga con ganas de cantar con nosotros, Navidonia es la fiesta de la Navidad, queremos conseguir que los villancicos se canten en español y teletransportarnos a los orígenes de está preciosa época» explica Luifer Rodríguez, engalornado con una guirnalda navideña en sus hombros.

'Navidonia' tendrá su hueco en el Galdós con una doble función del 28 al 30 de diciembre a las 17.00 y 19.30 horas. Las entradas tendrán un coste de 18 y 20 euros y se pueden adquirir en teatroperezgaldos.es. El día en concreto tiene su significado «el 28 de diciembre los humanos perdimos la inocencia, perdimos la magia» asegura Luifer explicando el motivo de elegir ese día como estreno de su obra.

Momentos de la presentación de la obra de Zalakadula. / Cober

«Si a mí me dicen que la obra va a seguir viva en 2022 no me lo hubiese creído, llevamos desde 1995 intentando transmitir la magia de la Navidad y la ilusión a los niños. No es fácil trabajar para ellos, lo mejor que nos podemos llevar es el silencio de los más pequeños en sus butacas», afirma Antonio Lorenzo, director de producción de Zalakadula con la atenta mirada de los asistentes al acto.

Tampoco faltaron a la presentación de este clasico navideño de Las Palmas de Gran Canaria, Teodoro Sosa, consejero de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria y Encarna Galván, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. «No podíamos faltar ni dejar de apoyar esta magnífica obra, lo único que podíamos hacer Teodoro y yo es abrir las puertas a Zalakadula, el mérito no está en los políticos por dar apoyo, está en ustedes por hacerlo posible», concluyó la concejala con un tono muy emotivo.

Ahora solo queda esperar al 28 de diciembre y ver con qué nos sorprende Zalakadula, una compañía que tantas sonrisas le ha dado a los niños de Gran Canaria en una época llena de ilusión.