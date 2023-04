Paz Padilla: «La obra no es una terapia sino la necesidad de mostrar un camino por el que pasé»

Paz Padilla, la popular presentadora y humorista gaditana emprende en el Nuevo Teatro Viejo de Arucas, el próximo día 14 de abril, una intensa y apretada gira que la llevará durante quince días a todas las islas (menos La Graciosa) para presentar el espectáculo teatral 'El humor de mi vida' que protagoniza en solitario y que se ha convertido desde su estreno en uno de los más exitosos de la temporada teatral española.

Padilla actuará en una decena de teatros y auditorios de Canarias, en muchos de los que está a punto de agotarse las localidades en sus taquillas.

La artista considera que el montaje 'El humor de mi vida' nunca lo afrontó como una terapia regeneradora con la que superar el dolor de la pérdida de su segundo marido, Antonio Vidal, acaecida en 2020, y con el que contrajo matrimonio tras haberse reencontrado después de haber sido novios cuando ambos eran casi unos adolescentes. «Para mí no es ni una satisfacción vital ni una terapia, es la necesidad de mostrar un camino por donde he pasado», explica Padilla, cuyo espectáculo está inspirado en su libro homónimo superventas escrito en 2021 y del que se han publicado ya doce ediciones, en el que narra su experiencia vital acompañando a su esposo en el proceso de su enfermedad y su despedida.

Padilla señala que «esta obra que dirige Pablo Barrera, que ya tuvo la ocasión de dirigirme en 'Mis adorables vecinos', no se plantea para nada como una tragedia romántica, porque la hemos asumido como uno viaje vertiginoso en donde predomina por encima de todo el humor, proponiendo al público sumergirse en sus emociones». Padilla y Vidal habían sido amigos y después pareja en su adolescencia, cuando ella tenía apenas 14 años y él 17. Fue la primera relación para ambos.

Naturalidad

Sobre esa pérdida la conocida artista advierte que «pertenecemos a una sociedad que vive de espaldas a la muerte por puro terror. Huimos de reflexionar o incluso hablar de ella y negamos por sistema su existencia por si de esta manera, logramos de alguna forma evitarla para siempre. La muerte es una cosa seria, pero podemos tratarla con naturalidad. 'El humor de mi vida' es un viaje entre el amor y la muerte donde se aprende a vivir bien y a morir bien. Un camino lleno de hallazgos, de errores, de pena y de humor, de mucho humor. La vida está llena de todo eso ¿Por qué quedarnos solo con lo triste?», se pregunta.

Y a qué presta más importancia Paz Padilla en estos instantes, ¿al humor o al amor? «En este momento de mi vida presto más atención al amor, aunque vivo con humor, porque para mí es como el aire que respiro, una necesidad vital. El humor es una herramienta maravillosa que ayuda a aceptar los golpes de la vida», aclara la actriz, que añade que esta función «me exige mucha concentración y recorrer mi interior, además de un gran esfuerzo físico, aunque siempre me recompensa con una gran satisfacción». Aconseja al público canario que acuda al teatro dispuesto a «disfrutar, reír, llorar... y yo le aseguro que saldrá un poco diferente a como entró».

Ampliar Paz Padilla, durante la obra. c7

La presencia del director de 'El humor de mi vida', Pablo Barrera, que ha sido responsable de ficción de la productora Mediaset y de Amazon Estudios en España, la considera Padilla fundamental: «Yo se controlar el humor; de hecho, llevo 30 años dedicándome a ello, pero necesitaba que un buen director me dirigiera en el drama. Pablo ha conseguido una montaña rusa de emociones donde el público llora y ríe en cuestión de segundos, acompañado por una iluminación increíble y un decorado donde pasa a veces a un primer plano y otras veces desaparece». Además, la gaditana, incombustible y polifacética, se ha rodeado del músico y amigo Juan Fernández de Valderrama (miembro del grupo Materia Prima, a quien conoce desde hace muchos años), quien la acompaña con algunas melodías y canciones en acústico durante una función que está repleta de numerosas anécdotas personales -tanto tristes como divertidas- vividas por Padilla junto a Antonio. «Juan es un gran artista y un gran creador de música. La compenetración que existe entre nosotros dos se respira en el escenario, donde vamos a la par en todo momento. La obra sin él no sería nada», puntualiza.

Un momento tranquilo y amable

Cuando se le pregunta por el instante de su carrera en el que se encuentra responde: «No lo sé ni me preocupa, creo que he conseguido todo lo que un artista puede soñar y por otro lado ya no tengo la presión de demostrar nada. Estoy viviendo un momento muy tranquilo y amable. La única presión que siento es la mía, sé lo que puedo ofrecer y esa es mi presión, dar lo máximo siempre al público que es quien se lo merece», sostiene la presentadora, para quien España sí era antes un país de chiste, pero ahora no. «Antes sí, ahora no; en este país se ha vuelto serio hasta el humor, la censura está a la orden del día».

Paz Padilla conoce todas las Islas Canarias, las que recorrerá en breve con su gira que empezará el Gran Canaria el día 14 de abril y concluirá en La Gomera el día 21 de mayo. Según asegura la popular humorista sobre su espectáculo «la sensación con la que sale la gente es con unas ganas de vivir locas, de amar y de decirle a su familia: te quiero, gracias». «Es muy gratificante ver al público reír y llorar de emoción y salir feliz del teatro», concluye.

La gira isleña

La gira dará comienzo en el Nuevo Teatro Viejo de Arucas el día 14 de abril, para seguidamente hacerlo los días 15 y 16 en el Teatro Víctor Jara de Vecindario. En Tenerife la obra 'El humor de vida' se estrenará en abril en el Teatro Leal de La Laguna los días 21 y 22, el 23 en el Auditorio Juan Carlos I de Arafo y el 14 de mayo en el Auditorio de Adeje. En Fuerteventura Paz Padilla ocupará el escenario de Palacio de Formación y Congresos el día 5 de mayo, mientras que, en Lanzarote, el Auditorio de los Jameos del Agua acogerá dos funciones previstas para los días 6 y 7 de mayo. En el Centro Cultural Asabanos de El Hierro lo hará los días 12 y 13 de mayo y al Teatro Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma llega los días 19 y 20 de mayo, para concluir en el Auditorio Insular de La Gomera el día 21 de dicho mes.