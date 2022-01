Saskia Rodríguez: «Presento el garabato como un nuevo lenguaje escrito aún por descubrir»

El arte de Saskia Rodríguez no acierta a poner orden al caos. No se asienta sobre los pliegues de los códigos normalizados con los que nuestros ojos interpretan la realidad que nos rodea y a la que atribuyen emociones y deseos. Gracias al poder de las palabras transformamos la vida y otorgarles una forma tiene el poder de hacer real lo que soñamos.

Hasta el próximo día 25 de febrero se exhibe en el Centro de Artes Plásticas del Cabildo (calle Colón, 8, en Vegueta) la última entrega individual denominada 'Ejercicios de desletreo' en la que la artista (Gran Canaria, 1993) formula una reflexión alrededor de la letra, el grafismo y el garabato como ficción que también podría hablar de nuestra realidad en cierta medida. «La letra no deja de ser un dibujo o un trazado al que, como sociedad, hemos acordado que tenga una significación concreta con el objetivo de comunicarnos. Por eso, se encuentra agotada (en cuanto a posibilidades) a pesar de ser un recurso gráfico. De esta manera, como artista recojo esos trazados y los desvinculo de significado llegando a un punto totalmente abstracto. Presento el garabato como un nuevo lenguaje escrito aún, digamos, por descubrir», señala Saskia Rodríguez, que desde hace años viene indagando sobre la manera en la que nos comunicamos y, más concretamente, en su representación.

Parafraseando al profesor Antonio Sustaita (quien se refirió a los garabatos del pintor abstracto norteamericano Cy Twombly afirmando que si la letra como signo representa una posibilidad agotada, el garabato encierra una riqueza infinita de posibilidades), Rodríguez emplea la letra como un instrumento de ilegibilidad practicando, desde varios lenguajes contemporáneos con los que multiplica y fragmenta su capacidad de significación, lo que se ha esforzado en llamar de(s)letreo de la escritura.

¿Pero es su trabajo plástico más escritura o más pintura? «Mi trabajo está totalmente vinculado a las artes plásticas y visuales por lo que no considero que haga escritura, aunque vea la escritura como un recurso gráfico más con el que llevo trabajando ya varios años. Por otro lado, tampoco me atrevería a decir que mi trabajo sea pictórico, ya que durante mi formación lo pictórico y lo gráfico han ido siempre de la mano, no entiendo la una sin la otra. Me interesa mucho la hibridación de técnicas y los recursos que esto me aporta a la hora de crear. Centrarse en un solo lenguaje, valga la redundancia, no tendría sentido para mí», explica la pintora.

Alrededor de la distorsión del mensaje como recurso plástico creativo experimenta y crece el discurso de la obra de Saskia Rodríguez. «Efectivamente, gran parte de mi trabajo gira en torno a la distorsión del lenguaje como recurso creativo, aunque no sea lo único que me interesa. Depende del proyecto en el cual esté trabajando en cada ocasión, el discurso de la obra puede variar, aunque por supuesto, en líneas generales, diría que este ha sido el late motiv de mi trabajo recientemente», incide la pintora.

Estamos acostumbrados y diseñados para entender lo palpable y lo certero. En ese sentido el lenguaje ordena el caos. Cuando se le pregunta a la artista que si cree que nuestra sociedad ha otorgado una prevalencia cultural desmedida a la letra como elemento de significación, en un mundo que cada vez atiende más a lo simbólico, Saskia Rodríguez responde que «en cierta medida, aunque no podemos obviar que en el momento en el que vivimos las imágenes tienen una fuerte importancia en nuestro día a día, me atrevería a decir que mucho más que la palabra escrita. Como bien sabemos y sólo como ejemplo, a través de nuestros dispositivos móviles la línea entre texto e imagen es muy fina hoy en día. Casi me hace pensar en lo paradójico de qué va primero, la imagen o la palabra», añade.

En esta muestra ha trabajado principalmente técnicas relacionadas con la pintura para las obras de gran formato. «He usado pigmentos, pintura en spray, acrílicos, barras de óleo, etcétera. Me interesa especialmente las técnicas mixtas, por lo que uso numerosos elementos en todas ellas». En la zona de acceso de la sala del Centro de Artes Plásticas pueden contemplarse sus dibujos realizados con grafito y ceras, así como otra serie de obras ejecutadas con recursos gráficos con litografía e impresión digital. «Creo que son interesantes las piezas en formato libro o que aluden al libro más bien, ya que las planteo como un pequeño guiño a los intereses de esta muestra», aclara.