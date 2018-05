Vanguardia directa al corazón

«Es válido lo que emociona o busca emocionar. Eso es lo que mueve al creador. Lo que no lo consigue no es arte»

Los responsables de montajes tan celebrados como Nadie lo quiere creer. La patria de los espectros (2010) o El Régimen del Pienso (2012), entre otros, no han hecho más que guardar fidelidad a sus principios. «Hemos sido obedientes con lo que quería el teatro. Hemos estado en el campo de batalla diario de los escenarios durante los ensayos. Hemos sido consecuentes y no hemos mirado tanto lo que es vendible o está de moda. Lo que lleva el marchamo de moderno es fugaz y poco interesante. Siempre hemos mirado dentro de nuestro propio corazón. Es nuestro camino. Con la idea clara de atravesar cada tramo como si fuera el último, porque ponemos todo nuestro empeño en cada obra, sin pensar que después vendrán otras», explica.

«Es válido lo que emociona o busca emocionar. Eso es lo que mueve al creador. Lo que no emociona, para mí, no es arte. Puede ser un ejercicio extraordinario desde un punto de vista literario o escénico, pero si no emociona al espectador...Con todos los recursos que tiene el arte, La Zaranda ha establecido su territorio con un expresionismo visual muy fuerte, en el que hacemos de lo solemne algo cotidiano, de lo cotidiano algo solemne, de lo trágico algo cómico y viceversa. Siempre hemos estado en la frontera entre el sueño y la realidad», señala Eusebio Calonge.

Metáfora social

«Todos mendigamos algo en la vida. Se trata de carencias afectivas, espirituales y humanas»

Calonge sigue con su explicación sobre Ahora todo es noche: «La obra habla de la oscuridad en una sociedad que parece que no encuentra horizonte. No se encuentra una armonía ni una realidad social más justa. El texto refleja esa oscuridad pero también hay un atisbo de esperanza, como es habitual en nuestros trabajos. Se posibilita la creencia y la fe de que las cosas mejores son posibles, por más oscuras que se vean. Abordamos la tragedia de la forma más cómica que podemos. Es otra parte del secreto de nuestro lenguaje. Se va encontrando la luz, la esperanza en una justicia poética. El hombre puede hacer las cosas peores que nos imaginamos, pero también puede hacer las cosas mejores».

A este dramaturgo le resulta muy difícil explicar el punto de partida de sus obras, incluida esta última. «Puede existir una imagen real, un hombre que duerme entre cartones... puede que haya sido el detonante, al igual que la propia historia de la compañía. Estamos ante un cabo más dentro de la madeja. En cada obra hay distintos puntos de partida. Y después está cada actor. La Zaranda es un núcleo creativo muy intenso que pide a cada actor que sea un artista creativo, no un mero intérprete de un texto», añade.

Sobre el escenario del teatro Cuyás estarán Gaspar Campuzano, Enrique Bustos y Francisco Sánchez, alias Paco de la Zaranda, que también dirige la obra. «En cada obra analizamos las posibilidades de conseguir que el sueño sea tangible. Teníamos claro que necesitábamos volver al núcleo duro. De vez en cuando nos hace falta una poda, para ir a lo más esencial, para redefinirnos y para replantear el camino trazado. En el próximo montaje volveremos a contar con más actores», adelanta Calonge.

El prestigio y la trayectoria acumulada se convierten en ceniza cada noche, apunta. El culpable es el público. «Tenemos trayectoria y un camino hecho, sin duda. Pero lo único que sé ahora es que tengo un estreno en el teatro Cuyás. Ese público no ha visto la obra. Muchos espectadores no saben siquiera quién es La Zaranda. No vale de nada que hayas triunfado antes en la Conchinchina. Lo importante en cada función es generar la emoción y buscamos llegar a cada espectador. No a la masa ni a la taquilla. El que busca eso se equivoca. Nosotros vamos al corazón, que es lo que mueve la cabeza y te hace pensar».