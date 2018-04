«Sería un fraude programar lo que ya está en el mercado»

R. El cine ahora mismo no tiene la preponderancia cultural de antaño. Desde hace tiempo sucede. Hay una brecha con respecto al cine que se produce con ambición artística y que va destinado a los festivales. De una forma voluntaria o involuntaria se ha ido generando una esfera poco comunicada, que moviliza a su público potencial en menor medida de lo que lo hacía hace diez años. Supongo que se debe a que el producto audiovisual hoy en día es muy diverso y está sobre todo en las casas, en las plataformas digitales. Lo que me preocupa es el desarrollo de la cultura fílmica y su papel en la vida cultural de la sociedad. Me temo que no es muy relevante, más allá de los fenómenos de masas. Desde esa perspectiva, el festival es consecuente. Programa lo que creemos que se tiene que programar.

R. Me cuesta pensar en esos términos, porque el festival está en contacto con un mundo exterior lleno de movimiento. Si es una isla, es una isla súper conectada, incluso con las personas que hacen cine aquí. Si acaso, veo ciertos síntomas de aislamiento en el papel que tiene el cine dentro de la cultura contemporánea. Me refiero al cine como forma de expresión artística. Hay un momento raro, del que no se suele hablar.

«El festival tiene que crecer a nivel de promoción, pero eso cuesta dinero»

P. ¿Percibe que existe conexión entre el festival y la sociedad o aumentar y captar nuevos públicos, más allá del que ya es cautivo de esta apuesta, es casi imposible?

R. Me niego a aceptar la premisa tan propia del marketing de presuponer público e ir a por él. Hemos contribuido a producir un interés y un tipo de público. Eso está consolidado. Aspiramos a incrementarlo o ensancharlo, pero no es una cuestión de crear falsas necesidades. Hay un público que demanda lo que ofrecemos. ¿Hay otro público que demande otra cosa al festival? Lo dudo. Ahora se dispone una diversidad de oferta enorme. Nosotros acotamos mucho lo que exhibimos. Es un cine que no se ve en ningún lado. Solaparnos con las salas comerciales o las plataformas de internet sería un sinsentido. Para eso no se emplea el dinero público. Nuestra actividad creo que es más liberal. Ofrecemos algo porque creemos en ello. Vemos que ese algo tiene un público y es amplio. Creo que hay que desarrollarlo de forma natural, año a año. Donde yo percibo un corte es en la generación digital. Me preocupa, más allá del festival. Cuando imparto cursos lo que veo es que los veinteañeros consumen masivamente imágenes, también cine, a través de nuevas vías. Pero el interrogante está en el relato general sobre el cine en el que sitúan lo que ven. No tienen sentido histórico. Todo está sobre el mismo plano temporal o atemporal. No les llama ponerlo en relación con el cine anterior, que es de los años 90 para atrás. Hay un siglo de cine que no solo ignoran, sino que no les interesa. Cuando nosotros teníamos su edad, a todos no les interesaba el cine anterior, pero sí que había una conciencia de que existía. No todos los jóvenes veían Ciudadano Kane, por ejemplo. Las películas que incluimos en la Sección Oficial y Panorama las entiendes mejor si tienes un poco de conocimiento sobre la historia del cine. Si no, te parecen cosas extrañas que vienen de lugares remotos.

P. El divertimento, la acepción festivalera la pone este año de nuevo la música, ¿no es así?

R. Sobre todo la noche con la música. Pero también tenemos La Noche más Freak y la proyección de Moju (Blind Beast), un clásico del género de Eroguro, que nos ha pedido que pongamos Jesús Palacios. Entronca con la vertiente más transgresora de la cultura japonesa. Es una película inviable a día de hoy. Momentos festivos de cine también hay, pero el público los tiene que descubrir. Después está el MMF y las Monkey Nights, que es una actividad del Paper Club con actuaciones de grupos muy interesantes para animar la noche.

P. Sé que se debe a una cuestión presupuestaria, pero no hay forma de que quien pise la ciudad se entere de que se está celebrando un festival de cine...

R. Es que eso es caro [risas].

P. Si el festival, tal y como ha prometido la concejala Encarna Galván, crece cada año presupuestariamente. ¿Se destinará ese aumento a esta laguna o a la programación?

R. La programación no hace falta que se incremente. Sería disparatado. Necesitamos más promoción. Convertir la ciudad en un espacio más movido y tener una mayor promoción exterior. Es conocido en el circuito pero hacen falta cosas con un mayor impacto. Eso cuesta dinero.

P. La promoción local también.

R. Sí, pero es que es un apartado muy caro. Hay que duplicar el presupuesto de promoción.

P. ¿Echa en falta más apoyo de otras instituciones?

R. Sí y privado. Hay que ver qué valoran las instituciones públicas de un evento cultural. Falta como mínimo perspectiva, visión a largo plazo. También otras muchas cosas y que cada uno saque sus conclusiones. Por supuesto, sentido del riesgo. Con la crisis se impuso una nefasta visión de que la cultura era un lujo y que había que sostener en términos mercantiles, siempre con retorno. Si así fuera, no tendríamos ni museos ni infraestructuras culturales mínimas. Eso solo es sostenible donde hay una elite económica más poderosa y culta. No es un modelo que me contente tampoco, pero lo que pasa es que no es viable. Es más difícil volver rentable socialmente un festival barato que uno caro. Con el segundo puedes promocionar más y dinamizar mejor la ciudad. No me refiero al glamour. Podemos traer gente muy interesante que dinamice todo, pero no nos lo podemos permitir.