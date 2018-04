Pasado, presente y futuro del cine

Le acompañan en el viaje que cada año supone sumergirse en la oferta del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria una mirada al pasado con vocación de presente y futuro, gracias a los ciclos en los que se recuerda que ha pasado medio siglo desde el Mayo del 68 parisino y del estreno de 2001: Una odisea en el espacio, obra maestra de Stanley Kubrick. Fueron dos hitos de transgresión, ruptura y apertura de mente, ante los que el cine no fue ajeno. A esto es a lo que precisamente aspiran buena parte de los cineastas que compiten dentro de la Sección Oficial a concurso por el máximo galardón de esta 18ª edición, el Lady Harimaguada de Oro. Doce largometrajes de variada estética, contenido y procedencia, integran esta sección que, cada año, marca el paso de todo el festival. En este mismo apartado, pero fuera de concurso, se proyecta la nueva aventura surrealista del checo Jan Svankmajer, titulada Insectos. Todo un acontecimiento para los que se quedaron fascinados con su forma de entender el mundo y el séptimo arte gracias a la retrospectiva que le dedicó la 11ª edición de este mismo certamen. No figura, ni entre los largometrajes ni entre los cortos a concurso, producción nacional alguna. Los espectadores que se fían del olfato de los programadores de este festival y quieren ver lo que consideran cómo la punta de lanza de la vanguardia creativa nacional se tienen que conformar con los seis cortos y cuatro largometrajes, algunos casi mediometrajes, que integran la sección Panorama España. El otro Panorama, el internacional, vuelve a convertirse en un interesante escaparate para descubrir algunas de las propuestas más arriesgadas estrenadas en los festivales internacionales durante el pasado año y en lo que va de 2018. Figuran las últimas entregas de cineastas veteranos y consagrados, como los documentalistas Claude Lanzmann y Agnès Varda, junto a las de habituales de este apartado festivalero como el surcoreano Hong Sang-Soo, Eugène Green y Nobuhiro Suwa, entre otros. Rumanía fue hace ya unas cuantas ediciones objeto de un ciclo que buscaba descubrir los nuevos talentos que el cambio de siglo ha despertado dentro de una cinematografía que, habitualmente, llega con cuentagotas a las salas comerciales españolas. El festival que dirige Luis Miranda acostumbra a apostar por jóvenes realizadores que, años después, se convierten en una referencia. Este año le ha tocado al rumano Radu Jude. Se proyectan los cuatro largometrajes que ha firmado hasta el momento –destaca Aferim! (2015)– y un cortometraje. El ciclo que protagoniza se completa con cuatro películas que él mismo reconoce que le han influido mucho, entre las que destacan los clásicos Vivir su vida (Vivre sa Vie, 1962), de Jean Luc Godard; y He nacido, pero... (Umarete wa Mita Keredo, 1932), de Yasujiro Ozu. Mucho más extenso es el ciclo en el que se busca mostrar el cambio de concepto radical que experimentó el cine en torno a 1968. Mientras en las calles de París –y en las de otras ciudades del mundo– se pedía un cambio social, económico y político, muchos cineastas plasmaron en sus creaciones un cambio absoluto de concepto para este arte. En total, se proyectarán 16 largometrajes, de cineastas tan relevantes como Chris Marker, Agnès Varda, Jean Luc Godard, Tomás Gutiérrez Alea, Pier Paolo Pasolini, Marcel Hanoun, Yoshishige Yoshida, Dusan Makavejev y el aragonés Carlos Saura, entre otros. Ante la negativa de la productora que posee sus derechos para que pudiese proyectar en la capital grancanaria, el festival ha apostado por rendir tributo a 2001: Una odisea en el espacio sin su presencia física, aunque sí espiritual. Para ello, se ha pergeñado el ciclo Estrella Roja, dentro del que se podrá ver, en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, cinco películas de ciencia ficción que influyeron o se vieron influidas por la obra maestra de Stanley Kubrick. Todas fueron rodadas por cineastas del otro lado del Telón de Acero, como fueron el checo Vaclav Vorlícek, el checo Jindrich Polák, el alemán Hermann Zschoche, y los rusos Pavel Klushantsev y Andrei Tarkovsky. El género fantástico, pero el más gamberro, terrorífico y salvaje vuelve a tener su espacio reservado. El crítico, novelista y programador Jesús Palacios firma la selección de tres cortos y otros tantos largometrajes que componen La noche más Freak, que se desarrollará desde las 23.00 horas del viernes, 13 de abril, hasta casi el amanecer del sábado, en el teatro Pérez Galdós. Cuatro largometrajes y catorce cortos integran la sección competitiva Canarias Cinema, que permite ver por dónde respiran los cineastas locales con una mayor vocación de autoría.

Monopol Music Festival

Música en directo, con grupos y artistas como Guadalupe Plata, Cintia Lund, Andrew Combs y Rufus T. Firefly, entre otros, junto a una amplia selección de documentales, integran la oferta del Monopol Music Festival, que dirige Víctor Ordoñez. Este año se estrenan las Monkey Nights, que incluyen conciertos y dj’s en la sala The Paper Club para dar vida a las noches festivaleras, cuando acaban las proyecciones en los Multicines Monopol.

Arley Fields on the other side of the mountain

Tian Tsering. Reino Unido. 88 minutos. Ópera prima del cineasta chino Tian Tsering, que se desarrolla en las montañas del Tibet, donde un adolescente elige entre ayudar a su familia o unirse a un grupo de religiosas oprimidas.

El espanto

Martin Benchimol y Pablo Aparo. Argentina. 65 minutos. Esta breve producción argentina se desarrolla en el pueblo argentino de El Dorado, donde un sanador de 65 años, llamado Jorge, cura el espanto, un miedo mortal.

Zhui zong (ASH)

Li Xiaofeng. China. 113 minutos. En una sala de cine aparece el cadáver de un hombre violento que maltrataba a su mujer. La policía sospecha del hijo del fallecido. Así arranca esta producción china.

Namme

Zaza Khalvashi. Georgia y Lituania. 91 minutos. Esta producción georgiana es una reflexión sobre la protección de las tradiciones familiares. La familia de Ali busca salvaguardar un manantial de aguas sanadoras.

Transit

Christian Petzold. Alemania, Francia. 101 minutos. El director de la laureada Phoenix (2014) desarrolla una historia en la Francia ocupada por los nazis, donde un escritor asume la identidad de un hombre fallecido para escapar.

The green fog

Guy Maddin, Evan Johnson y Galen Johnson. EE UU. 61 minutos. El cine de apropiación regresa de la mano de esta producción que rinde ohomenaje a Vértigo, de Hitchcok. Maddin ya estuvo presente en este festival con Forbidden Room.

Edoone Tarikh, Bedoone Emza

Vahid Jalilvand. Irán. 104 minutos Esta película se centra en el dilema que recome al doctor Nariman, que duda si la muerte de un niño se debe a un accidente de tráfico que protagonizó o a una intoxicación alimentaria.

Van pao te (Father to son)

Hsiao Ya-Chuan. Taiwan. 115 minutos. Van Pao Te está muy enfermo y decide ir a Japón, con su hijo, para localizar al padre que le abandonó hace medio siglo. A su vez, un joven, conectado con su pasado viaja a Taiwan.

Dita zë fill (Daybreak)

Gentian Koci. Albania. 95 minutos. Este retrato social albanés está protagonizado por una madre que no puede pagar un alquiler y acaba trabajando en la casa de una anciana que está confinada en la cama.

Balekempa (The bangle seller)

Ere Gowda. India. 103 minutos. Esta producción india está protagonizada por un vendedor rural que no logra tener hijos con su mujer, lo que hace murmurar a sus vecinos. Pero este hombre oculta un secreto...

Xiao gua fu cheng xian ji (The widowed Witch)

Cai Chengije. China. 120 minutos. Tras ser violada por su cuñado y tras perder a su marido por la explosión de la fábrica de fuegos artificiales en la que trabajaba, Erhao busca un refugio imaginario en la China rural.

Meshok Bez Dna (The Bottomless Bag)