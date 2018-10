Dokoupil en la FCDP

«En sus cuadros entra el placer sensual, la pasión y el instinto, pero también la razón, la belleza, el sueño y la poesía»

«Los cuadros de humo, pintados con vela, y las burbujas, con pompas de jabón, son sus obras más conocidas y a las que siempre vuelve»

La obra de Dokoupil siempre está en transito hacia algo nuevo. Su desafío no es consolidar un estilo, sino aportar una visión original y dinámica. El estilo tiene que ver con la actitud, es el artista en su totalidad. Ya lo dijo Baudelaire: el estilo es sólo fidelidad al pensamiento; la pintura no es una cuestión de forma sino de fondo, una grave cuestión de poesía y no un ingenioso problema de sintaxis. Su afán de experimentar técnicas y procedimientos, de renovarse continuamente lleva a que su seña de identidad sea el cambio. Lo único que permanece es el hábito de probar ideas nuevas.

«La técnica de las Pinturas de fuego es inusual, la de las ‘Burbujas’ es un invento suyo: música visual, un festín de luz»

En 1992 llega el segundo hito a su poética, los Cuadros con pompas de jabón. «Sinfonías de color orquestadas por mí con la participación de la casualidad». Prosigue la indagación en el azar y la abstracción apuntada en los neumáticos, con una técnica delicuescente que irá perfeccionando hasta el virtuosismo. Un mundo de belleza húmeda que comienza con el impacto de una o dos burbujas, que pronto se multiplican y que irá creciendo hasta hoy Es una técnica compleja, hay que crear una burbuja, llenarla de color y fijarla en el lienzo... La burbuja lo conecta con la infancia y el juego.

En la poética de Dokoupil lo banal no es algo desechable, forma parte de la vida, como lo sexual, el instinto, las emociones... Es un artista hedonista, la tristeza no entra en su potica, como todo artista cabal tiene muchas dudas, pero ha aprendido a disfrutar pintando, «con mi arte deseo proporcionar alegría, glorificar al existencia». No tiene que disculparse por tener «buen gusto», ser claro y tener una prodigiosa sensibilidad cromática. Como decía Rudy Fuchs sobre Tápies, no tiene miedo de hacer pinturas bonitas. Sabido es que «el que sabe que es profundo se esfuerza por ser claro y el que quiere parecer profundo se esfuerza por ser oscuro» y, para Dokoupil, la claridad es una estrategia para entrar en la memoria del que mira la obra. Es probable que comparta la declaración de Jeff Koons: «El mundo del arte utiliza el gusto como segregación. Yo trabajo en una obra que pueda gustar a todo el mundo».

Los cuadros de humo, pintados con vela, y las burbujas, con pompas de jabón, son sus obras más conocidas y a las que ha dedicado más tiempo. A veces pasa años sin trabajar esas técnicas, pero siempre vuelve a ellas. Las ha perfeccionado hasta el virtuosismo. No usa pincel ni toca el lienzo con las manos. Los de humo parten de una imagen previa que se proyecta en un lienzo colgado del techo; en el suelo están los de agua, que reciben el impacto de las burbujas. Entre los filósofos Presocráticos Tales de Mileto dice que el universo comienza con el agua y Heráclito de Efeso con el fuego. Bill Viola, como muchas religiones, los considera fuerzas poderosas que expresan tanto destrucción, como purificación y transformación. Y los usa para representar la esencia de la vida. Para Dokoupil son el principio de su poética, las herramientas, «pinceles de fuego y de agua» que amplían los lindes de la pintura y de su experiencia vital.

Dokoupil es un nómada mental que valora la disciplina y el juego, y que siempre quiere ir un poco más allá, hacia lo desconocido, otro nombre de la libertad según Sloterdijk. Mantiene la pasión creativa explorando, aprendiendo, trayendo cosas nuevas a su poética y haciendo pruebas. La novedad de la técnica o la imagen es un atractivo más para enganchar al espectador, pero lo importante es cómo funciona en su poética, cómo la hace crecer. Lo «útil» que puede ser en su discurso. Al trabajar con los cuadros de humo y las pompas de jabón hay que contar con el azar; el fuego se manifiesta a su manera y las burbujas tampoco son dóciles. Ha comprobado que esto será siempre así, son técnicas de incertidumbre, que lo han atrapado. A las que vuelve a menudo, es un perfeccionista y ha visto que puede mejorarlas en precisión, intensidad y sensibilidad.

La técnica de las Pinturas de fuego es inusual, la de las Burbujas es un invento de Dokoupil: Música visual, un festín de luz y color, una pintura liviana y optimista. La de un universo flotante y azaroso como la vida misma, en una agradable deriva que viene de la abstracción lírica, de sensibilidad impresionista. Una pintura expansiva, dinámica, de contundente densidad pictórica, que sitúa las formas a distintas profundidades. Nacen en un tiempo dispar, de pequeñas explosiones, del impacto de las pompas de jabón. Lo que faculta el que se toquen, fusionen o solapen, y se cree una especialidad múltiple y abierta, que puede relacionarse con lo micro o lo macroscópico, lo abisal o lo cósmico, con amebas o medusas... Como todas las buenas obras admite muchas lecturas. Yo la experimento como pura abstracción, energía vital, sensualidad y hedonismo... Ha conseguido posar en el lienzo el color, la luz, lo etéreo, la transparencia, la belleza efímera y el fulgor de las Burbujas.