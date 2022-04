10 planes para hacer en Canarias este fin de semana

Empieza un nuevo mes y llega el fin de semana. Un periodo de descanso esperado por muchos para relajarse y disfrutar de la vida. Aunque ya no estén en vigor las restricciones le sugerimos que respete siempre las medidas de seguridad, guardando las distancias, y disponga siempre de la mascarilla en espacios cerrados. Es la única forma de disfrutar de una experiencia tranquila y segura.

Como cada semana le enseñamos algunos planes que se podrán realizar en Canarias desde hoy hasta el domingo.

Gran Canaria: Concierto de Morcheeba (Música)

Los pioneros de la escena musical británica, Morcheeba, realizan su único concierto en el archipiélago este domingo. La banda actuará en Gran Canaria para presentar en directo las canciones de su nuevo álbum de estudio, 'Blackest Blue', que salió a la venta el pasado 23 de abril de 2021.

El resultado de este tiempo es un álbum de 10 canciones que fusiona diferentes géneros musicales «como el downbeat, el chill, el electro-pop y el soul» en un disco que se adentra en el alma musical de la banda.

Este concierto tendrá lugar en la Sala Sinfónica del Auditorio Alfredo Kraus, el domingo 3 de abril de 2022 a las 20:00 de la tarde, como parte de su gira mundial. Aquí puede conseguir sus entradas.

La Gomera: «Palabras en cadena» (Presentación de libro)

El Salón de Plenos del Cabildo acoge, este viernes, 1 de abril, la presentación del libro 'Palabras en cadena', de la poeta Kenia Martín. El acto, organizado por el Cabildo insular, tendrá lugar este viernes, a partir de las 19.00 horas, con entrada libre al público hasta completar aforo.

Tenerife: Diez años de ¿Y por qué John Cage? (Danza)

Tea Tenerife Espacio de las Artes presenta esta semana dos representaciones de la performance Diez años de ¿Y por qué John Cage?, pieza creada e interpretada por los artistas Jorge Dutor y Guillem Mont de Palol.

Diez años de ¿Y por qué John Cage? es una performance sobre el sonido y el significado en un discurso dado, que versa sobre el poder del sonido de las palabras. En ella, Jorge Dutor y Guillem Mont de Palol se adentran en el terreno de lo sensitivo, de lo relacional, de lo perceptivo y de lo corpóreo.

La cita será desde este sábado 2 de abril hasta el domingo 3 de abril en el TEA Tenerife Espacio de las Artes a las 19:00. Para conseguir entrada tendrá que inscribirse a través del correo actividades@teatenerife.es

Fuerteventura: «La isla como origen y detino» (Exposición)

Juan Gopar (Lanzarote, 1958) ha venido construyendo una obra multidisciplinar, que sobrepasa los compartimentos estancos de las disciplinas, y que involucra a la pintura, el dibujo, la escultura, la fotografía, la realización de libros y la instalación. Un lenguaje personal repleto de memoria y experiencia. Una obra llena de sentido y también de amor y sensibilidad hacia el lugar que le vio nacer y cuya esencia profunda se ha esforzado en subrayar y preservar.

Esta muestra gratuta estará disponible hasta el 30 de abril. Se podrá visitar de martes a sábado de 10.00 a 13.00 horas - 17.00 a 21.00 horas. Domingos y lunes cerrado. Se ubica en el Centro de Arte Juan Ismael: C/ Almirante Lallermand, 30.

Lanzarote: Raíces (Danza)

Cuando hablamos de diversidad, ¿de qué hablamos? ¿Pensamos en nosotros o siempre pensamos en otros? Y es que poco nos cuesta aceptar la diversidad cuando los diversos son otros.

En el espectáculo Raíces, se hace visible una misma raíz con diferentes ramas, volviendo a enraizarnos y conectándonos con nuestra propia esencia, esa que nos une como seres humanos e invitándonos a reflexionar sobre nuestra propia diversidad. «Si quieres cambiar los frutos, tendrás que modificar primero las raíces, si quieres cambiar lo visible, antes deberás transformar lo invisible».

El evento será el sábado 2 de abril y comenzará a las 20:00h. En el Teatro El Salinero.

La Palma: Rayuela (Baile flamenco)

Bailaor, coreógrafo, y Premio Nacional de Flamenco, Marco Flores se identifica como un interprete libre. Su discurso es actual y en continua evolución, evidencia de un creador vivo y conectado al presente, a la par que mantiene un sello propio y personal que ha ido cimentando a lo largo de más de veinte años de sólida trayectoria.

Destaca su técnica depurada, su creación estrechamente ligada a lo musical, y un baile que conecta con sus orígenes flamencos más tradicionales, aunque influenciado por otras disciplinas dancísticas que ennoblecen su coreografía

Gran Canaria y Tenerife «Likes y cicatrices» (Concierto)

Melendi vuelve este verano a Canarias repleto de «Likes y cicatrices». Después de más de 20 años, Melendi sigue manteniendo esa picardía que tanto lo caracterizaba, a la vez que, nos ha ido mostrando con los años, una madurez musical plausible.

«Likes y cicatrices», un disco lleno de buen rollo, en el que prima la crítica sobre la sociedad actual y el uso de las redes sociales y con el cual el cantante pretende quitarle importancia a los likes y abogar por la naturalidad.

El 15 de julio actuará en el Gran Canaria Arena

El 16 de julio actuará en el Parque Marítimo Palmetum de Tenerife

Tenerife: «Maud, C'est La Vie!» (Exposición)

Madeleine Annette Bonneaud (Limoges, 1921-Madrid, 1991), conocida como Maud Bonneaud y Maud Westerdah, fue una artista multidisciplinar surrealista francesa que destacó en la disciplina del esmalte.

Fundadora, junto a la escultora María Belén Morales, de la primera agrupación de mujeres artistas de Canarias, Las Doce. Está considerada como una artista clave en la historia del arte en Canarias.

Con su llegada a Tenerife se inicia otro nuevo capítulo en su vida en el que el salón de su casa, su forma de hacer y relacionarse con los otros acabo por prefigurar la idea de institución colectiva en Tenerife y una particular visión de la modernidad. Esta es la primera exposición retrospectiva dedicada a su figura como artista y agitadora cultural con el fin de desentrañar su enorme complejidad y peso opacado por visiones previas en la que se entendía siempre como «esposa de» y no como una pieza fundamental del hacer y acontecer cultural.

Gran Canaria: «Human all too human» (Exposición)

Si le interesa le arte moderno le invitamos a acudir al Centro Atlántico de Arte Moderno, situado en Las Palmas de Gran Canaria. Allí podrá deleitarse con la muestra «Human all too human», una exposición de la artista iraní Arita Shahrzad. Human, All Too Human es un proyecto escultórico de resonancias arquitectónicas, filosóficas y poéticas, integrado por obras creadas en Irán.

La exposición muestra el resultado del trabajo de investigación desarrollado en los últimos años por Shahrzad, con la colaboración de artistas, arquitectos y artesanos de su país, que han logrado interpretar sus propuestas a través de la tecnología actual y de un diálogo intelectual que va más allá de las posiciones iniciales de cada uno.

La propuesta es totalmente gratuita y estará disponible hasta el 29 de mayo de martes a domingo de 10:00 a 21:00 h. C/ Los Balcones, 9 y 11 · Las Palmas de Gran Canaria.

Bonus: Carteleraa

Si lo que le apetece es relajarse viendo una buena película aquí le mostramos la cartelera de la semana. Destacan título como «Sonic 2», película de animación; o «Morbius»Para tener más detalles consulte la cartelera aquí.

Nota: No se han encotrado eventos en El Hierro para este fin de semana