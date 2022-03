10 planes para hacer en Canarias este fin de semana

El Carnaval sigue siendo el tema central para disfrutar de una gran noche. Este viernes 18 de marzo a las 21:00 está prevista la celebración de la Gala Drag Queen en el escenario del Parque Santa Catalina. Esta es una de las galas más esperadas de todo el periodo carnavalero.

A pesar de esto también están previstas otras actividades que puede realizar para disfrutar estos días de descanso. Como cada semana le enseñamos algunos planes que se podrán realizar en Canarias desde hoy hasta el domingo.

Insistimos en que aunque estemos en un periodo de descanso respete siempre las medidas sanitarias, guardando las distancias, y disponga siempre de la mascarilla en espacios cerrados. Es la única forma de disfrutar de una experiencia tranquila y segura. Dicho esto, aquí van las sugerencias para pasar un gran fin de semana:

Gran Canaria: «Retablo» (Teatro)

«Retablo» es una propuesta basada en el retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte de Valle Inclán, que aborda los aspectos más oscuros del ser humano y donde las acciones humanas sucumben ante poderosas fuerzas como el amor, la brujería o la magia, en un entorno de superstición y tradición cristiana.

Se podrá disfrutar este viernes y mañana sábado a las 19:30 en la Sala insular de Teatro en Las Palmas de Gran Canaria. Aquí puedes adquirir las entradas.

Tenerife: «Tras la línea del horizonte» (Exposición)

En Tenerife puede acercarse a la exposición «Tras la línea del horizonte». Esta retrospectiva, co-producida por TEA y el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía C3A, aborda la amplia actividad creativa y experimentación formal de Adnan a través de medio centenar de sus obras (pinturas, dibujos, leporellos, cerámica, textiles y películas en super 8). Además de ello, cabe destacar que esta muestra -curada por Álvaro R. Fominaya junto al equipo de TEA- incluye una videoinstalación del colectivo artístico The Otolith Group. Etel Adnan.

La inauguración será el día 18, a las 19:00 horas en el Tenerife Espacio de las Artes. La entrada es grauíta y estará abierta de martes a viernes, de 12:00 a 20:00 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 10:00 a 20:00 horas.

Lanzarote: «Maidan» (Proyección cinematográfica)

Proyección solidaria del documental «Maidan», de Sergei Loznitsa (Ucranaia, 2014) organizada por la Asociación Tenique Cultural con la colaboración del Cabildo de Lanzarote, HiVision, Tecnosound, EcoEntradas, Bruto. La entra cuesta 5 euros, y el dinero recaudado en esta sesión irá destinado a ACNUR para ayudar a los refugiados ucranianos que huyen de la guerra. (Si lo desea puede hacer una aportación mayor con la compra de la entrada o, si no puedes asistir, realizar un donativo).

El evento comenzará a las 19:00h. En el Teatro El Salinero Aquí puede comprar su entrada.

Fuerteventura: «La isla como origen y detino» (Exposición)

Juan Gopar (Lanzarote, 1958) ha venido construyendo una obra multidisciplinar, que sobrepasa los compartimentos estancos de las disciplinas, y que involucra a la pintura, el dibujo, la escultura, la fotografía, la realización de libros y la instalación. Un lenguaje personal repleto de memoria y experiencia. Una obra llena de sentido y también de amor y sensibilidad hacia el lugar que le vio nacer y cuya esencia profunda se ha esforzado en subrayar y preservar.

Esta muestra gratuta estará disponible hasta el 30 de abril. Se podrá visitar de martes a sábado de 10.00 a 13.00 horas - 17.00 a 21.00 horas. Domingos y lunes cerrado. Se ubica en el Centro de Arte Juan Ismael: C/ Almirante Lallermand, 30.

La Gomera: «O Matter | XVII Festival de Música Religiosa de Canarias» (Concierto)

La XVII edición del Festival de Música Religiosa de Canarias llega a la isla de La Gomera el próximo domingo, 20 de marzo. La Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en San Sebastián, acogerá el concierto O Matter, en el que la mezzosoprano Anna Tobella y el compositor y guitarrista Eugeni Muriel ofrecerán un recital de muy variado estilo y género de obras. Así como las composiciones que forman parte de él, abordando desde el renacimiento español hasta nuestros días.

Las entradas gratuitas pueden adquirirse mediante este enlace o de manera física en la Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción antes del comienzo del concierto hasta completar aforo.

La Palma: «Cubakan + Miss Marieme» (Concierto)

Como parte de la programación cultural organizada por el Real Club Náutico de Santa Cruz de La Palma, se celebrará este sábado 19 de marzo a las 12:30 horas, un concierto dirigido al público en general a cargo del grupo «Cubakan + Miss Marieme».

En esta ocasión se contará con un horario novedoso y quienes deseen disfrutar de la buena música deberán acudir a la sede social ubicada en la C/A. Pérez de Brito, 9 en Santa Cruz de La Palma.

Quienes deseen acudir al concierto, deberán adquirir las entradas previo abono, llamando al 922411935 o rcnlapalma@gmail.com en horario de Secretaría de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas.

Tenerife: «Museo moderno» (Visita guiada)

El director artístico de TEA, Gilberto González, ofrecerá el sábado día 19, a las 12:00 horas, una visita guiada gratuita a la exposición Museo moderno, desandar el camino.

La muestra traza una constelación de obras presentes en las colecciones públicas de este centro que por distintos motivos son un inexorable recuerdo de que se asiste al duelo de un tiempo pasado.

Para asistir se requiere de inscripción previa enviando un correo a actividades@teatenerife.es en el que se indiquen nombre, DNI y un número de teléfono de contacto.

Gran Canaria: «La voz femenina de Tomás Morales» (Recital)

La asociación ADOC y Encuentros con el Autor brindan un homenaje a Tomás Morales en el marco del centenario de su fallecimiento. Diferentes escritoras de las islas recitarán poemas del autor y propios haciendo un recorrido por la vida y obra del autor canario. Acompañan este recorrido con sus versiones musicales de los poemas, Heriberto Cruz y David Álamo así como l a proyección de un documental de Alberto García.

Biblioteca Insular de Gran Canaria C/Remedios, 7

Tenerife: «Maud, C'est La Vie!» (Exposición)

Madeleine Annette Bonneaud (Limoges, 1921-Madrid, 1991), conocida como Maud Bonneaud y Maud Westerdah, fue una artista multidisciplinar surrealista francesa que destacó en la disciplina del esmalte.

Fundadora, junto a la escultora María Belén Morales, de la primera agrupación de mujeres artistas de Canarias, Las Doce. Está considerada como una artista clave en la historia del arte en Canarias.

Con su llegada a Tenerife se inicia otro nuevo capítulo en su vida en el que el salón de su casa, su forma de hacer y relacionarse con los otros acabo por prefigurar la idea de institución colectiva en Tenerife y una particular visión de la modernidad. Esta es la primera exposición retrospectiva dedicada a su figura como artista y agitadora cultural con el fin de desentrañar su enorme complejidad y peso opacado por visiones previas en la que se entendía siempre como «esposa de» y no como una pieza fundamental del hacer y acontecer cultural.

Del 28 de enero hasta el 27 de abril. Visite la exposición de martes a viernes de 12.00 a 20.00 horas, Sábados, domingos y festivos de 10.00 a 20.00 horas

Gran Canaria: «Human all too human» (Exposición)

Si le interesa le arte moderno le invitamos a acudir al Centro Atlántico de Arte Moderno, situado en Las Palmas de Gran Canaria. Allí podrá deleitarse con la muestra «Human all too human», una exposición de la artista iraní Arita Shahrzad. Human, All Too Human es un proyecto escultórico de resonancias arquitectónicas, filosóficas y poéticas, integrado por obras creadas en Irán.

La exposición muestra el resultado del trabajo de investigación desarrollado en los últimos años por Shahrzad, con la colaboración de artistas, arquitectos y artesanos de su país, que han logrado interpretar sus propuestas a través de la tecnología actual y de un diálogo intelectual que va más allá de las posiciones iniciales de cada uno.

La propuesta es totalmente gratuita y estará disponible hasta el 29 de mayo de martes a domingo de 10:00 a 21:00 h. C/ Los Balcones, 9 y 11 · Las Palmas de Gran Canaria.

Bonus: Cartera

Si lo que le apetece es relajarse viendo una buena película aquí le mostramos la cartelera de la semana. Destacan título como «Tipos malos», película de animación; o «El mundo es vuestro» Para tener más detalles consulte la cartelera aquí.

Nota:No se han encontrado eventos en El Hierro.