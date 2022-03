10 planes para hacer en Canarias este fin de semana

El Carnaval sigue siendo el tema central para disfrutar de una gran noche. Este viernes 11 de marzo a las 21:00 está prevista la celebración de la Gala de La Reina adultaen el escenario del Parque Santa Catalina. Esta es una de las galas más esperadas de todo el periodo carnavalero.

A pesar de esto también están previstas otras actividades que puede realizar para disfrutar estos días de descanso. Como cada semana le enseñamos algunos planes que se podrán realizar en Canarias desde hoy hasta el domingo.

Como simpre, insistimos en que aunque estemos en un periodo de descanso respete siempre las medidas sanitarias, guardando las distancias, y disponga siempre de la mascarilla en espacios cerrados. Es la única forma de disfrutar de una experiencia tranquila y segura. Dicho esto, aquí van las sugenrencias para pasar un gran fin de semana:

Gran Canaria: «Plantamientos de interior» (Exposición)

Hasta el domingo tres de abril podrá disfrutar de la exposición «Plantamientos de interior», de Ana Beltrá. Una muestra que podrá visitar de manera gratuita en la Casa-Museo León y Castillo de Telde. Puede visitarse de 10.00 a 18.00 horas, de martes a domingo.

Tenerife: Actividades Fundación Caja Canarias (Variedades)

Música, literatura, encuentros, exposiciones y actividades forman parte de la propuesta cultural que CajaCanarias ofrece este año dentro de su programación cultural.

El Espacio Cultural Caja Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, es un entorno dedicado a la exposición y celebración de todo tipo de eventos. Tiene un salón de actos con un aforo de 388 personas y una sala de conferencias con un aforo de 112 personas. Plaza del Patriotismo 1, 2ª Planta

Fuerteventura: «Aisladxs» (Exposición)

«Aisladxs» es un proyecto artístico y de activismo llevado a cabo por Alfonso Blanco Santos en el que trata de retratar a la juventud «queer» de Fuerteventura.

Este proyecto, es una propuesta para dar visibilidad a las personas disidentes de género. Es un proyecto artístico-educativo para ahondar en la definición de identidades no normativas y por tanto su inclusión en la sociedad.

La muestra estará disponible hasta mañana 12 de marzo y se podrá asistir de manera gratuita Se ubica en el Centro de Arte Juan Ismael - Planta 2 l: C/ Almirante Lallermand, Horarios: martes a sábado de 10.00 a 13.00 horas Teléfono: 928 859 750/1/2

Lanzarote: «Manifiesto por la lectura» (Charla)

Bajo el título «Manifiesto por la lectura», la popular y reconocida escritora Irene Vallejo ofrecerá una charla el viernes 11 de marzo, en el Teatro Cine Atlántida de Arrecife, en la que hablará sobre la trascendencia de la lectura en su formación y trayectoria profesional, así como la importancia de mantener y cultivar el hábito de leer en jóvenes y adultos.

La charla de Irene Vallejo se enmarca dentro de los actos del Centenario de José Saramago (1922-2022), que organizan la Fundación José Saramago, el Cabildo de Lanzarote, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Tías.

El evento dará comienzo a las 18.00 h, pero desde las 17.00 h la propia Irene Vallejo estará firmando libros a sus lectores a la entrada de la Sala Teatro Cine Atlántida. La entrada es gratuita con reserva previa vía online.

El Hierro: «En marcha contra el cáncer» (Senderismo)

Valverde y AECC organizan una nueva edición de la Ruta Saludable, la Asociación Española contra El Cáncer (AECC) y el Ayuntamiento capitalino organizan esta actividad «En Marcha Contra el Cancer» que se realizará todos los martes a partir de las 17:00 horas, en diferentes rutas y localizaciones de la isla, hasta el próximo 14 de junio.

Para participar, los interesado deben realizar sus inscripciones en el teléfono 615037264 o a través del correo electrónico carmenlaura.moreno@aecc.es.

La Palma: Fiesta de San José 2022 (Tarde familiar)

Este viernes 11 de marzo a partir de las 17:00 h. comienza la Fiesta de San José 2022 con la celebración de una Tarde Infantil, con colchonetas por parte de Tabaysu en la Plaza de Las Madres de San José. Organiza el Ayuntamiento de Breña Baja.

A continuación, habrá Cine para toda la familia con la película «FERDINAND» (Bravo por fuera, tierno por dentro).

Tenerife: Concierto «Gino Marcelli Trío» (Música)

Este sábado día 12 a las 19:30 horas en la Sala de Cámara, tendrá lugar el concierto del Gino Marcelli Trío. El programa está formado por temas originales del propio músico italiano y de arreglos realizados por él mismo de obras del reputado compositor Ennio Morricone.

Este trío de jazz se completa, además de con Gino Marcelli al piano, con los músicos canarios Tomás López-Perea al contrabajo y Sergio Díaz a la batería. Algunos de los temas de Marcelli que sonarán durante el concierto son The Garden of the Simple, Strange Blues, Ángela y Landscape. Por otro lado, El bueno, el feo y el malo o Gabriel»s Oboe son ejemplos de los arreglos del músico italiano de obras de Ennio Morricone que sonarán este sábado.

La cita es en el Auditorio Adán Martín. Las entradas se pueden adquirir hasta quince minutos antes del comienzo de cada espectáculo en la página webwww.auditoriodetenerife.com y de forma telefónica en el 902 317 327 y en la taquilla de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y sábados de 10:00 a 14:00 horas.

Gran Canaria: «Caligrafías del verso para un centenario» (Exposición)

La Casa-Museo Tomás Morales acoge una exposición en la que artista reproduce, con tipografías diversas, fragmentos de ' Las Rosas de Hércules' Precisamente, de la obra del más ilustre hijo de la Villa de Moya nace la exposición 'Caligrafías del verso para un Centenario', una muestra que se inaugura el día 3 de marzo en el museo que gestiona el Cabildo grancanario, cuyo objetivo es dar nueva vida artística al lenguaje literario de Tomás Morales.

Rosa Felipe es la encargada de escribir artísticamente fragmentos de 'Las Rosas de Hércules', la más difundida obra poética del insigne autor realizando diseños que rinden homenaje a la poesía de uno de los principales poetas del movimiento modernista hispánico.

Tenerife: «Maud, C'est La Vie!» (Exposición)

Madeleine Annette Bonneaud (Limoges, 1921-Madrid, 1991), conocida como Maud Bonneaud y Maud Westerdah, fue una artista multidisciplinar surrealista francesa que destacó en la disciplina del esmalte.

Fundadora, junto a la escultora María Belén Morales, de la primera agrupación de mujeres artistas de Canarias, Las Doce. Está considerada como una artista clave en la historia del arte en Canarias.

Con su llegada a Tenerife se inicia otro nuevo capítulo en su vida en el que el salón de su casa, su forma de hacer y relacionarse con los otros acabo por prefigurar la idea de institución colectiva en Tenerife y una particular visión de la modernidad. Esta es la primera exposición retrospectiva dedicada a su figura como artista y agitadora cultural con el fin de desentrañar su enorme complejidad y peso opacado por visiones previas en la que se entendía siempre como «esposa de» y no como una pieza fundamental del hacer y acontecer cultural.

Del 28 de enero hasta el 27 de abril. Visite la exposición de martes a viernes de 12.00 a 20.00 horas, Sábados, domingos y festivos de 10.00 a 20.00 horas

Gran Canaria: «Human all too human» (Exposición)

Si le interesa le arte moderno le invitamos a acudir al Centro Atlántico de Arte Moderno, situado en Las Palmas de Gran Canaria. Allí podrá deleitarse con la muestra «Human all too human», una exposición de la artista iraní Arita Shahrzad. Human, All Too Human es un proyecto escultórico de resonancias arquitectónicas, filosóficas y poéticas, integrado por obras creadas en Irán.

La exposición muestra el resultado del trabajo de investigación desarrollado en los últimos años por Shahrzad, con la colaboración de artistas, arquitectos y artesanos de su país, que han logrado interpretar sus propuestas a través de la tecnología actual y de un diálogo intelectual que va más allá de las posiciones iniciales de cada uno.

La propuesta es totalmente gratuita y estará disponible hasta el 29 de mayo de martes a domingo de 10:00 a 21:00 h. C/ Los Balcones, 9 y 11 · Las Palmas de Gran Canaria.

Bonus: Cartelera

Si lo que le apetece es relajarse viendo una buena película aquí le mostramos la cartelera de la semana. Destacan título como «Cyrano», película de drama; o «Malnacidos» Para tener más detalles consulte la cartelera aquí.