Descubre las claves de la Gala de La Reina 2022

Esta noche se celebra una de las galas más eperadas en todo carnaval: la gala que elegirá a la próxima soberana carnavalera. Esta, junto con la gala Drag son los dos platos fuertes de las fiestas. A continuación CANARIAS7 te ofrece todas las claves para que estés al día de lo que ocurrirá en una de las noches más mágicas del Carnaval de «La Tierra».

Las candidatas

Este año son diez las candidatas que desfilarán y lucharán por llevarse a casa la corona carnavalera. Aquí puedes descubrir quiénes serán las protagonistas de la noche, sus fantasías, diseñadores y a quién representan.

El sistema de votación

Para poder votar por tu candata favorita deberás emitir un mensaje de texto (SMS) al teléfono 928 101 010 con el mensaje REINA espacio y el número de la candidata favorita. Como novedad este año la cadena de supermercados Lidl sorteará una tarjeta regalo valorada en 1.000 euros entre aquellos que emitan un voto válido.

¿Quién actúa?

En esta noche tan mágica no podían faltar las actuaciones musicales. En esta edición se subirán al escenario grupos como Efecto Pasillo o la murga ganadora de 2022 «Los Gamusinos», entre otros artistas. Además no faltarán las risas de la mano del humorista conejero Kike Pérez.

Los presentadores y organizadores

Los maestros de ceremonias esta noche serán los periodistas Raquel Sánchez Silva y Paco Luis Quintana. Para contrarrestar este «ambiente nformativo» el humorista Kike Pérez también se sumará a la pareja. Por otro lado, el evento estará dirigido por el conocido productor Israel Reyes.

Hora y lugar. ¿Dónde ver la gala?

La Gala de la Reina del carnaval de «La Tierra» se celebrará a las 21:00 de la noche en el Parque Santa Catalina de las Palmas de Gran Canaria. Si no has conseguido entrada no te preocupes porque podrás ver toda la gala en directo a través de Televisión Canaria, Televisión Española y Canarias7.es

