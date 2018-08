«Tras anunciar mi homosexualidad me siento pleno, libre y feliz»

— ¿Qué le puede adelantar al público sobre el concierto que protagonizará el próximo 25 de agosto en Gran Canaria?

— Primero que nada, estoy feliz de reencontrarme con mi gente de Gran Canaria. Hemos preparado un show con una gran puesta en escena, elementos nuevos de producción y sobre todo un repertorio que incluye mis nuevos temas como Vente Pa’Ca y Fiebre, más los clásicos que hacía mucho tiempo no cantaba en vivo y que son algunos de los favoritos del público. Espero verlos a todos allí, lo vamos a pasar muy bien.

— ¿En qué momento profesional se encuentra?

— Profesionalmente he estado muy ocupado haciendo varias cosas a la vez, entre ellas mi residencia en Las Vegas, mi participación en la serie The Assasination of Gianni Versace: American Crime Story, por supuesto el lanzamiento de Fiebre, la grabación de mi próximo disco y ahora mi gira por Europa. Es decir, mucho trabajo, pero no me quejo de absolutamente nada, me siento feliz y agradecido con todo lo que está pasando.

— ¿Ha alcanzado los resultados esperados entre el público con Fiebre?

— Para mí, sí. La respuesta del público ha sido maravillosa. Ahora en esta gira he podido interpretarla en vivo por primera vez en España y me encanta ver la reacción de la gente.

— ¿Qué motivó esa colaboración con Beatriz Luengo y con Wisin y Yandel?

— ¡Beatriz es mágica! Me conoce muy bien y de paso está decir que nos hemos ganado un Grammy juntos con mi disco A Quien Quiera Escuchar. Ella y su esposo son una pareja explosiva, me encanta trabajar con ellos. Igual con Wisin y Yandel, somos grandes amigos, ya habíamos colaborado antes en mi tema Frío y cuando surgió Fiebre no tenía duda que quería que ellos formaran parte de la canción. Son iconos del género urbano a quienes admiro y con quien tengo una química muy especial. Estoy muy contento con todo lo que ha pasado con la canción.

— ¿Cómo fue el rodaje del videoclip, en Puerto Vallarta?

— Intenso, pero maravilloso. Puerto Vallarta es un paraíso y su gente nos recibió con los brazos abiertos. El vídeo lo dirigió Carlos Perez y lo hicimos todo en un día, en una locación perfecta para ilustrar el mensaje detrás de Fiebre, sensualidad, calor, baile, fuego...

—¿Qué opina de los nuevos tiempos que corren en la industria musical, donde vender un cd es casi un milagro y las fuentes de ingresos son otras? ¿Siente nostalgia o pena de los tiempos pasados, de los 80 y 90?

— La industria ha cambiado mucho definitivamente, pero así es la vida, es evolución y es cuestión de perspectiva. De nada vale estar pensando en volver atrás, más bien es ajustar la manera de trabajar con las nuevas herramientas y tecnología disponible. En aquel momento no existía el acceso que tenemos ahora a través de las plataformas digitales o el que los artistas tengamos la reacción inmediata de la gente cuando lanzas un sencillo o un disco. Hoy en día, tenemos la facilidad como consumidores de descubrir nueva música de cualquier parte de mundo con solo tocar un par de teclas en tu móvil. Disfruto los cambios, me mantienen en constante aprendizaje.

— ¿Comparte la idea de que el directo es la principal vía de escape para los artistas musicales? Tiene usted la ventaja en ese caso de que es uno de sus puntos fuertes. ¿Así lo cree?

— Definitivamente. Es algo que no se puede describir. Lo he dicho muchas veces, es mi vicio. En los años que llevo haciendo esto no hay mejor sentimiento que ese. La energía que me da mi público es pura adrenalina, es adictiva.

— Con cierta asiduidad usted ha participado en producciones cinematográficas y televisivas. ¿Qué nos puede decir sobre su experiencia en The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story?

— Fue una experiencia muy gratificante para mí y que ha dado frutos que no me imaginaba, como es mi nominación a los Emmys. Cuando me hicieron la propuesta no podía creer que tendría la oportunidad de relatar una historia con un mensaje tan importante y poderoso, que traía a discusión temas que, aunque la serie se basa en hechos ocurridos hace 20 años, aún afectan a la comunidad LGBTI.

— Si echa un poco la vista atrás, ¿considera que haber hecho pública su homosexualidad ha sido positivo, negativo o no ha influido en su carrera?

— Para nada negativo. Al contrario, es lo mejor que he podido hacer en mi vida. Me siento pleno, libre y feliz.

— ¿Cree que ese anuncio ayudó a normalizar la situación de muchas personas en todo el mundo, incluidos algunos de sus fans, que dudaban en hacer público esa condición tan natural?

— Primero que nada, esto no es una condición, esto es parte de la identidad sexual de cada ser humano. Y sobre normalizar, se están dando pasos muy positivos, muy sólidos hacia un mundo en donde prevalezca la igualdad. No estamos pidiendo más derechos que nadie, simplemente no queremos tener menos derechos que nadie. Traer la plática a la mesa siempre es importante, salva vidas.

— ¿Nos puede avanzar algo de sus próximos proyectos, musicales y en otras disciplinas?

— Después de esta gira por Europa, tengo mucho trabajo por hacer, como la grabación de mi próximo disco, el diseño de lo que será la gira de conciertos del año que viene, continuar labores filantrópicas de mi Fundación, participar en diversos eventos incluyendo la ceremonia de los Emmys, en septiembre, entre otros. También hay varios proyectos que están en pleno desarrollo y que pronto podré anunciarles.