Maspalomas ultima detalles para recibir la "Fiebre" de Ricky Martin

La vuelta del artista caribeño a Gran Canaria será este sábado en el estadio municipal de San Fernando de Maspalomas Costa Canaria, en San Bartolomé de Tirajana, una parada que forma parte de su gira española 2018.

La cita comenzará a las 21.30 horas y promete un espectáculo frenético que hará un repaso a su último trabajo discográfico y, también, a sus clásicos de siempre, con una propuesta musical que aborda desde dance o el rock hasta baladas y ritmos tribales.

Este último disco, "Fiebre" contiene grandes temas que han estado liderando las listas, al igual que lo hicieron otras canciones de su trayectoria musical como "Vente pa'ca", junto a Maluma, "La mordidita", "Come With Me", "Disparo al corazón", "Tal vez", "Livin' la vida loca", "La copa de la vida", "Pégate", "Adiós", "La bomba" o "Asignatura pendiente", entre otras muchas.

En esta ocasión, el único concierto en el archipiélago contará con un escenario de 400 metros cuadrados y 18 metros de altura, iluminado con 260 focos de última generación y 80.000 vatios de sonido.

Además, se sumarán al espectáculo 140 metros cuadrados de pantallas led de alta definición, destacan fuentes del promotor.

El cantante tinerfeño Neo Pinto abrirá la velada a partir de las 19.00 horas con una muestra del trabajo de más de una década en la música, interpretando temas de ritmo latino con sello propio, así como revisando de forma muy personal los grandes temas del género.

El cantante Ricky Martin regresa en 2018 a los escenarios tras cerrar el segundo año de su residencia All In, en el Park Theater de Las Vegas.

Esta nueva gira también contempla la puesta en escena que acompaña siempre al artista, con coreografías y juegos de iluminación diseñados con más de 150 luces móviles y pantallas de vídeo de alta definición.

Además, el espectáculo en Maspalomas contará con una moderna escenografía que sincroniza el aspecto visual y musical, y que se compenetra con cambios de vestuario y una enérgica proyección escénica del puertorriqueño, quien domina los directos y convierte en únicos cada uno de sus conciertos.

Las entradas se pueden adquirir a través de la web www.easytickets.es a precios que oscilan entre los 55 y 125 euros, según la localización.