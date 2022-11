Sting recala de nuevo en Gran Canaria en 2023

El retorno de Sting a un escenario grancanario está a punto de concretarse y hacerse público de forma oficial. El popular cantante y compositor británico Gordon Matthew Thomas Summer (Wallsend, Tyneside del Norte, Inglaterra, 2 de octubre de 1951), conocido artísticamente como Sting, se presentará a sus incondicionales isleños en el verano de 2023, según las fuentes consultadas por este periódico, en un enclave como el Gran Canaria Arena, en Siete Palmas.

El concierto del líder de la extinta banda The Police será uno de los grandes acontecimientos musicales del próximo año en el archipiélago y se desarrollará de nuevo sin las restricciones de aforo impuestas hasta comienzos de este año para combatir la pandemia de la covid-19, si la evolución de la crisis sanitaria sigue por los mimos derroteros de los últimos meses.

La más que aceptable evolución de la pandemia tras el pasado verano, donde los conciertos y los festivales como el Granca Live Fest, el Sum Festival y el Cero volvieron a celebrarse como antaño, atisba un 2023 cargado de citas musicales multitudinarias y de gran formato como la que protagonizará Sting.

El británico lanzó en febrero de 2021 su 15º trabajo discográfico de estudio, titulado 'The bridge'. «No llega a ser un gran álbum, pero sí, seguramente, el mejor disco que podríamos esperar de Sting a estas alturas. Enlaza en espíritu y sonido de manera muy directa con su antecesor más evidente, '57th & 9th' (2016), que ya tenía mucho de recuperación y rearme. Y demuestra que el padre de The Police puede recuperar sus moldes más característicos y facturar herederos dignísimos para sus grandes clásicos», apuntaba sobre el mismo el crítico Fernando Neira en su página: undiscoaldia.com.

Hasta ahora no ha anunciado el lanzamiento del que sería el 16ª álbum en solitario de su carrera profesional.

En 2011 con la OFGC y su banda

El 14 de julio de 2011, Sting incluyó el Estadio de Gran Canaria dentro de la gira internacional denominada 'Simphonicity', en la que acometió los temas clave de su repertorio en formato sinfónico. En aquella ocasión, dio vida a canciones tan emblemáticas de su repertorio, como 'Englishman in New York', 'Roxanne', 'When We Dance' y 'Whenever I Say Your Name' junto a una banda compuesta por diez músicos -incluía, entre otros, a la cantante Jo Lawry, al contrabajo Ira Coleman, al guitarrista Dominic Miller y al percusionista Rhani Krija- y a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC).

El director de orquesta norteamericano Chelsea Tipton fue el encargado de llevar las riendas de la OFGC, que aquel momento contaba con Pedro Halffter como director titular y artístico.

Aquella velada transcurrió sobre el césped del recinto de Siete Palmas, con todo el público sentado en butacas de plástico.

En el Gran Canaria Arena, el formato será muy distinto y bastante más rockero, apuntan las fuentes consultadas.