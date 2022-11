Así fue el paso de Sting por Gran Canaria en 2011

Sting recalará por segunda vez, once años después, en Gran Canaria. El cantante y compositor británico Gordon Matthew Thomas Summer (Wallsend, Tynxeside del Norte, Inglaterra, 2 de octubre de 1951) y líder de la extinta banda The Police, actuará este próximo verano de 2023 en el Gran Canaria Arena.

El músico británico presentó en 14 de julio de 2011 ante el público isleño en el Estadio de Gran Canaria, en Siete Palmas, su gira internacional denominada 'Simphonicity'. En esta nueva ocasión, podría presentar su 15º trabajo discográfico de estudio, titulado 'The bridge', que lanzó en febrero de 2021.

Sting dejó portadas para el recuerdo historia musical en la isla. Aquí les dejamos una muestra.

La OFGC prepara el concierto de Sting

Sting interpretó, junto a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC), bajo la dirección de Pedro Halffter, los principales temas de su álbum, 'Symphonicities' (Deutsche Grammophon) donde versionó, de forma sinfónica, los temas más significativos de su larga trayectoria.

Los temas que aparecen en este álbum, producido por el propio artista y por Rob Mathes, son: Next To You, Englishman in New York, Every Little Thing She Does Is Magic, I Hung My Head, You Will Be My Ain True Love, Roxanne, When We Dance, The End Of The Game, I Burn For You, We Work The Black Seam, She's Too Good For Me, y The Pirate's Bride

Un 'englishman' en Gran Canaria

Sting es uno de los nombres de la música más representativos en el tránsito del siglo XX al XXI por su amplia trayectoria musical, con una carrera plagada de premios y ventas millonarias de discos.

Canciones como Roxanne, Message in the bottles, So lonely, Can't stand losing you, Walking on the moon, Don't stand so close to me o Evey breath you take forman parte del imaginario coletivo de la música y que han sido versionadas por múltiples artistas.

Sting ya está en Gran Canaria

El músico británico aterrizó junto a su banda el 13 de julio de 2011 en el aeropuerto de Gran Canaria. A las 15.30 horas entraba en el hotel Santa Catalina donde se recluyó hasta el día siguiente. Solo se le volvió a ver a primera hora de la tarde del 14 de julio cuando se desplazó al Estadio de Gran Canaria para subirse al escenario Sting ensayó por primera y única vez con los músicos de la OFGC y su banda.

Con 30 minutos de retraso

Se hizo esperar. Se retrasó 30 minutos. Pero no importó. Era el primer concierto de Sting en Gran Canaria. 12.000 personas esperaban su aparición en el escenario. Al británico le bastó una canción, Every little thing she does is magic, para comenzar a meterse al público en el bolsillo. Luego llegarían Englishman in New York y Roxanne... Fueron alrededor de dos horas y diez minutos de grandes éxitos interrumpidos un público totalmente entregado.

Tocar junto a Sting: Un sueño realizado

«Ha sido una experiencia única. Actuar con un artitsta de reconomiento internacional ha sido extraordinario. Lo pasamos genial», confesó entonces Mariana Abacioaie, concertina de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. «Ha sido un sueño hecho realidad», anadió Radovan Cavallin, profesor de OFGC.

Sting también tuvo palabras de elogio para la isla y la organización. «Se ha ido encantado, y nos han felicitado tanto él como la empresa responsable de la gira internacional», decía Roberto Gutiérrez, director de Maldito Rodríguez, responsable del concierto en Gran Canaria.