Cuando hablamos de Juanfran, hablamos de un artista que obtuvo el premio 'Top Urbano Europa 2020', que se metió en el Top 50 de las listas Billboard por su canción 'Cómo Llora' -222 millones de reproducciones tiene en YouTube- y que ha colaborado con productores de la talla de Mambo Kingz o DJ Luian.

Cuando hablamos de Juanfran, parece que hablamos de alguien que lleva más de veinte años en la industria musical, pero la realidad indica que apenas tiene 19 años. El artista grancanario tiene muchas ganas de seguir haciendo la música que le hace sentir emociones. Y el futuro que tiene por delante, confirma que la ilusión que tiene por sus próximos proyectos es inmensa.

- Empezaste a hacer música subiendo vídeos a Instagram cuando eras todo un adolescente. ¿Cómo era componer a edades tan tempranas?

- Desde pequeño siempre me gustó la música que transmite un sentimiento. Soy una persona que también escucha música cuya letra tenga un significado. Por eso, siempre quise transmitirle a la gente ese tipo de 'mood' que siento en el momento. Si me encuentro triste porque lo dejé con mi novia, transmitirlo; porque sé que mucha gente lo estará pasando igual que yo, aunque mucha otra no. Pero bueno, sentirme en el momento de que si me apetece escribir un reguetón, escribirlo y que la gente lo pueda bailar.

- En esa etapa, transmitías tus vivencias cuando muchos artistas se abrían camino haciendo covers de otros. ¿Crees que eso fue lo que te hizo marcar la diferencia?

- Creo que sí. Yo no hacía música por hacerla comercial, sino porque me salía de corazón. Por eso, considero que la gente ha valorado mucho mi trabajo.

- Esos vídeos que subías tenían letras muy profundas y románticas. ¿Cómo fue adaptarlas a géneros con más ritmo como el reguetón?

- Realmente, sigo haciendo lo mismo, pero con una mezcla diferente. He cambiado el concepto de hacer rap y de hacer tantos vídeos con dedicatoria, a hacer canciones y que la gente escuche mis canciones. Es un paso demasiado grande, pero gracias a mi equipo de trabajo he sabido gestionar todas esas cosas.

- Con 16 años ganaste el premio Top Urbano Europa 2020 al artista revelación. Además, has estado el Top 50 de las listas Billboard. ¿Qué supuso todo eso para ti?

- Como siempre digo, es algo que no termino de creer, porque pasaron tantas cosas, tan rápido, que uno tiene que asimilarlo de cualquier forma. Yo me siento súper orgulloso y esto es un triunfo de todos, no solo de mí.

- ¿Crees que el hecho de empezar tan joven te ha obligado a vivir muchas experiencias antes de tiempo?

- Claramente, sí.

- ¿Por qué?

- Porque todo ha pasado tan rápido que he tenido vivencias que nunca esperé que me pasarían. Pero como cualquier persona, hay que saber gestionarlo para poder tirar adelante.

- Desde entonces, has colaborado con productores de la relevancia Mambo Kingz o DJ Luian y artistas como Omega. ¿Cómo es trabajar con gente con tanta trayectoria en este género?

- Al fin y al cabo, son artistas y productores que yo he escuchado desde pequeño. DJ Luian y Mambo Kingz son los creadores de Bad Bunny y el día en que David -su mánager- me dijo que me iban a producir esa canción, yo no me lo creía. Tú imagínate: de un momento a otro, tan rápido, que tú tengas un tema con DJ Luian y Mambo Kingz, la letra aparte hecha por J Quiles... Son cosas que uno no se termina de creer y parece que estás en un sueño.

«Yo no hacía música por hacerla comercial, sino porque me salía de corazón»

- ¿Se nota ese salto también a la hora de difundirlo?

- Como digo siempre, esto es parte de un gran equipo de trabajo. Si tú no tienes un gran equipo detrás que te ayude, que te sepa aconsejar y que sepa manejar bien la parte del negocio, te puede hacer la letra Bad Bunny que si no tienes un buen equipo detrás, no va a ser lo mismo.

- De hacer el cover de una canción de Nio García, a colaborar con él. ¿Cómo se pasa de una cosa a otra? Y por otra parte, ¿cómo lo viviste?

- Primeramente, siempre he sido agradecido, porque todas son metas que he ido cumpliendo poco a poco. Y poder decir que hace unos cuantos años yo estaba haciendo un cover de ese cantante y que hoy en día tenga una canción con él, me hace muy feliz y sobre todo, me siento orgulloso, porque todo lo que yo estoy soñando, lo estoy cumpliendo.

- Se suele decir que es mejor no conocer a tus ídolos por si luego te llevas una decepción. En tu caso, ¿cómo fue?

- No tengo nada malo que decir de ellos. Además, son como una gran familia, porque siempre están apoyando, siempre nos preguntan por cómo estamos y son artistas cien por cien humildes.

- Tu videoclip 'Como Llora' tiene 222 millones de reproducciones en YouTube. ¿Cómo llega una canción a tener tanto impacto?

- Que los fanáticos acojan ese mensaje y que sepan sentir la canción creo que es lo que hace que el tema se viralice. Tú puedes tener un buen equipo de trabajo, pero si la canción no gusta, no va a funcionar.

Ampliar Juanfran posa junto a su mánager, David Navarro. Francisco José Fajardo.

- ¿Cómo has conseguido calar tanto en el público del otro lado del charco?

- Realmente, no sé qué responderte. Yo siempre he sido una persona de estar y mostrar lo que yo soy a través de las redes, tanto haciendo vídeos con dedicatorias para las personas, haciendo directos... Considero que me he involucrado mucho con mis fanáticos y eso es lo que ha hecho que, poco a poco, vaya teniendo un público más grande y de otras partes del mundo.

- ¿Uno puede llegar a obsesionarse con el número de visualizaciones y reproducciones, o la música siempre va por delante?

- Depende de cada persona.

- ¿Y en tu caso?

- No me obsesiona. Pero sí es verdad que siempre me he querido superar y si llegué a un logro con una canción, pues poder conseguir más con otras.

«Esto es un triunfo de todos, no solo de mí»

- Además de ti, muchos artistas han conseguido poner a Canarias en el mapa del panorama musical urbano. ¿Qué opinión tienes ahora mismo de la escena urbana en Canarias?

- Para mí es un orgullo que sean muchos los artistas que estamos en Canarias, que estamos siendo reconocidos por el mundo. Y también, poder decir que tenemos una cuna aquí de reguetón y que el género urbano aquí también existe. Y lo está apoyando gente de fuera.

- ¿Se puede superar lo hecho hasta ahora por los artistas canarios en la escena urbana?

- Sí, claramente.

- También participaste en La Reina del Flow. ¿Cómo fue esa experiencia?

- Eso fue gracias a David, mi mánager. Fue de un día para otro, porque yo pensaba que era una broma hasta el día que me vi allí, con la gente, tras viajar nueve horas a Colombia. Fue una experiencia increíble y sobre todo, inolvidable en mi carrera musical.

- Con solo 19 años, has conseguido mucho en esta industria. ¿Cuál es el siguiente objetivo de Juanfran?

- Primeramente, poder recorrerme muchas partes del mundo, porque tengo muchos fanáticos en Argentina, en Colombia... Y poder hacer actuaciones ahí, ya que tengo muchas ganas de viajar a esos sitios y así, lo que ellos han visto a través de una red social, lo puedan ver en persona. Además, sacar mi disco y seguir sacando música para todos mis fanáticos.

- ¿Alguna novedad sobre ese disco?

- Va a ser un disco muy diferente, porque yo me considero un artista bastante versátil. Si ves mi repertorio de canciones, ningún tema es igual, porque tengo bachata, tengo reguetón, tengo perreo... Tengo de todo tipo de música. Va a ser un disco en el cual todo lo que ya he hecho sea dentro de un disco. Pero totalmente diferente, con diferentes estilos musicales.