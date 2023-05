Quevedo: la guinda de un gran pastel

Pepe Marrero Jorge Las Palmas de Gran Canaria Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Dice el refrán que uno no puede ser profeta en su propia tierra, pero no cabe duda de que Pedro Domínguez Quevedo sí lo ha conseguido. Tras sacar sus primeras canciones de manera independiente en 2020, el artista grancanario no ha parado de crecer.

Curiosamente, su primer tema publicado en la plataforma musical Spotify se titula 'En Reformas', una canción que nació en casa de su amigo Borges como hobby y porque, casualmente, éste tenía un micro para poder grabar. Por eso, lo que Quevedo está construyendo es tan grande a nivel social y cultural, que es hasta difícil de explicar. En este artículo, se intentará.

A nivel autonómico, Quevedo comenzó a generar impacto en las islas con 'Universitaria'. Con 'Cayó La Noche Remix', no solamente llegó a las discotecas de todo el país; también, empezó a ser escuchado internacionalmente. Pero 'Quédate' fue el tema con el que se coronó ante todo el mundo. Más de mil millones de reproducciones tiene ya en Spotify este junte con Bizarrap. Antes de que Quevedo apareciera en escena, ya había muchos artistas como las K-Narias, Danny Romero, Don Patricio, Bejo, Cruz Cafuné o Maikel Delacalle que generaron repercusión en Canarias, en España y en el resto del planeta. De cierta manera fueron abriendo camino y abriendo puertas para que esta nueva hornada de jóvenes consiguiera ponernos a todos a disfrutar de sus canciones. Como bien nos recuerda Fabiola Bruñas, creadora de campañas de marketing musical de artistas canarios de la talla de Cruz Cafuné y Abhir Hathi; o de Ally Brooke, antigua miembro del grupo liderado por Camila Cabello en ese entonces, Fifth Harmony, «las K-narias actuaron en el Madison Square Garden hace más de diez años». «Las K-narias actuaron en el Madison Square Garden hace más de diez años» Fabiola Bruñas Experta en marketing musical La experta en marketing musical, Fabiola Bruñas, durante la entrevista. C7 Si nos remontamos una década en el tiempo, el cantante y DJ grancanario Danny Romero, influyó directamente en esa transición del electrolatino al reguetón en la península; ya que las islas abrazaron este género hace más de veinte años. Con su single 'Agáchate', conquistó las salas de fiesta de toda España y con el paso de los años, llegó a realizar un 'featuring' con Maluma en 'Bandida', logrando que Canarias abarcara más terreno en el mapa. Por su parte, Maikel Delacalle encandiló a sus seguidores trabajando en un estilo muy concreto, pero muy escuchable, como el R&B. Es verdad que su fama comenzó con un cover de la canción de Justin Bieber, 'Love Yourself', por un vídeo grabado en un coche que alcanzó las cinco millones de visualizaciones en Facebook. Pero sus singles 'Ganas' y 'Mi Nena' -en la que también tiene un remix con Quevedo-, le abrieron puertas para hacer canciones con reguetoneros como Fuego, J Quiles o Rafa Pabön; con el rapero venezolano Akapellah y con dos de los productores más relevantes del género como Sky Rompiendo y The Rudeboyz. Todos estos exponentes de la música urbana vieron en Maikel la representación del talento, carisma y versatilidad a la que podía llegar el artista canario. También, hay un cantante en el archipiélago que, a pesar de su corta edad -19 años-, ha conseguido superar barreras que para cualquier otro hubiese sido algo utópico. Hablamos de Juanfran. Con apenas 16 años, el artista grancanario obtuvo el premio 'Top Urbano Europa 2020'. Además, llegó a estar en el Top 50 de las listas Billboard por su canción 'Cómo Llora', producida por DJ Luian y Mambo Kingz, conocidos por trabajar junto a Bad Bunny durante mucho tiempo. Esta canción tiene 222 millones de reproducciones en YouTube. Juanfran, en la redacción de CANARIAS7. Francisco José Fajardo Para Juanfran, «es un orgullo que muchos artistas de Canarias estemos siendo reconocidos por el mundo y poder decir que aquí también tenemos una cuna de reguetón». Otro de los máximos representantes de la música urbana en Canarias, que amablemente atendió la llamada de CANARIAS7, es Don Patricio. El músico herreño afirmó que cuando empezaba a hacer giras con Locoplaya -grupo de rap conformado por Bejo, Uge y él-, se estaba fraguando algo importante debido a la gran cantidad de exponentes que estaban saliendo del archipiélago. «A nivel de las islas, yo veía que poco a poco eso iba a explotar, porque veo que somos muchos artistas. Al estar tan lejos, tardamos un poquito más en darnos cuenta del movimiento que a lo mejor podíamos estar causando en el resto de España. Pero fue en la primera gira de Locoplaya cuando me di cuenta de que estaba pasando algo de verdad; porque íbamos a Zaragoza, Cáceres o dónde fuera, e iba la gente a vernos. Y sí, lo conseguimos desde las islas, porque ninguno vivía en la península». «A nivel de las islas, yo veía que poco a poco eso iba a explotar» Don Patricio Artista urbano Además, aseguró que a la hora de obtener oportunidades, los inicios fueron complicados. Aunque no precisamente por el hecho de ser o vivir en Canarias: «Más que al propio canario por estar en las islas, a lo mejor era al rapero o al reguetonero que antes no tenía un lugar, ya que era una música muy independiente, muy de nicho». Pero las circunstancias en el género urbano han cambiado para el herreño y esos progresos que antes resultaban más complicados, ahora fluyen con mucha más naturalidad: «Ahora es el nuevo pop. La música urbana está sonando en todos lados y las consecuencias son esas». Cabe recordar que su hit 'Contando lunares' junto al tinerfeño Cruz Cafuné, arrasó en 2019 y tiene casi 280 millones de reproducciones en Spotify. Don Patricio. Taste The Floor Llegados hasta aquí, ¿a qué se debe lo de Quevedo? Como se aprecia en este artículo, muchos artistas canarios abrieron camino y lograron un reconocimiento en la industria musical con total justicia. Por eso, muchos se podrían preguntar: ¿por qué Quevedo? El artista grancanario ha logrado llegar a la cima merecidamente por su carisma, porque sus canciones gustan y porque ha mostrado una capacidad diferencial para transmitir sus vivencias. La acogida que ha tenido su primer disco 'Donde quiero estar' y la respuesta que tuvo del público de su tierra en el Gran Canaria Arena en el concierto que ofreció este marzo, son un claro reflejo del buen trabajo realizado. A pesar de todo esto, ¿hay más factores que hayan ayudado a Quevedo en su camino a lo más alto? Para Víctor Hernández, persona conocida por su cuenta de Instagram 'Muy Coló', que ha participado activamente en la creación de fiestas de reguetón en Gran Canaria y que tuvo la visión de traer a la isla a artistas como Rauw Alejandro, Mora o Jhay Cortez para que dieran un concierto antes de que despegaran hacia la élite del género, lo de Quevedo ha superado cualquier tipo de expectativa: «Yo nunca había visto eso en mi vida. Es como Operación Triunfo 1 cuando pasó. Un fenómeno social que no había visto aquí, en Gran Canaria por lo menos. Ojalá se repita, aquí hay un montón de talento». Además, confesó que cuando empezó a hacer las fiestas de reguetón hace siete u ocho años, no imaginaba que la música de un artista canario llegaría a tener tanto protagonismo en ellas. «Siempre ha habido artistazos y temazos que han llegado muy lejos. Pero lo de ahora es que parece 'La nueva' de Puerto Rico del género urbano, hablando de reguetón». Ampliar Víctor Hernández, la persona detrás de Muy Coló. Juan Carlos Alonso Por su parte, Fabiola Bruñas indicó que el fenómeno de Quevedo, en su justa medida, es una cuestión generacional: «Quevedo es mucho más joven y eso afecta a toda su carrera. Él ha llegado cuando el reguetón no solo está aceptado, si no que es tendencia. Otro dato importante es su edad y las letras. Cuenta historias que todos hemos vivido en el instituto o primeros años de universidad: las primeras rupturas dolorosas, las primeras fiestas… Nos está enseñando su vida porque es lo que él está viviendo y el público adolescente o empezando la veintena que se identifica, resultan ser los fans más fieles, ya que en esas edades están descubriendo su identidad. Son los adolescentes y los niños los que de manera inconsciente deciden lo que es guay y lo que no». ¿Dónde está el techo de la música urbana en Canarias? Parece evidente que Quevedo puede ser ese guía que marque los pasos a seguir, de aquí en adelante, en el género. Pero el movimiento que rodea a este estilo musical en las islas, tiene un punto de comunidad entre todos los artistas que está retroalimentando el crecimiento profesional de cada uno. Un ejemplo claro es la canción 'Cayó La Noche Remix', en la que artistas que recién empezaban como Quevedo, Juseph y La Pantera colaboraron conjuntamente con otros más experimentados como Cruz Cafuné, Abhir Hathi, El Ima y Bejo. Este último recalcó que «el remix de Cayó La Noche fue un hito. Yo lo viví así; con unas nuevas generaciones que vienen con muchísimo talento, cargados de energía y con algunos otros artistas que llevamos unos cuantos años más moviéndonos, haciendo música, yendo a festivales y creciendo. A partir de este tema, se ha puesto el foco de atención aquí en las islas y creo que es bonito que haya más juntes y que haya una unión. Es una forma de dar visibilidad a la gente nueva que sale. Y para la gente que lleva más tiempo, de estar al día. Aunque seamos artistas diferentes, esto nos enriquece a todos». Bejo. Taste The Floor En concordancia con las palabras de Bejo, también se encuentra Don Patricio: «Lo que pasó en Canarias de 'Cayó La Noche' de juntarse entre todos, era entre artistas. No había sellos detrás, no había nadie con intereses comerciales. Es más cultural que comercial lo que queremos hacer, que es tener identidad canaria, juntarnos entre todos y hacer una canción». Pero esto no queda solamente en este remix y los mismos que recibieron esa ayuda, también están tendiendo su mano a aquellos artistas que aún están por explotar en Canarias. Linton, productor musical que junto a Quevedo emergió a una velocidad imponente, ya está elaborando nueva música con nuevos exponentes como Lucho RK, Christian Cuervo o Daniela Garsal, una cantante que, como lo es Ptazeta hoy, tiene todas las cualidades para ser una referente en la escena urbana del país con tiempo, tranquilidad y oportunidades. Daniela Garsal, en la redacción de CANARIAS7. Arcadio Suárez Daniela valoró todo el trabajo que han hecho hasta ahora sus predecesores: «Siempre ha existido la escena urbana en Canarias. Lo que yo creo que ahora se le está dando mucha más visibilidad gracias a todos los que nos han abierto camino. Y sobre todo ahora, que ha hecho el 'boom' Quevedo en las islas y a nivel mundial. Creo que cada vez, gracias a Dios, se nota más que antes esa visibilidad». De hecho, el verano pasado ya sacó un remix de su sencillo 'Josicúa' en el que participaron, junto al albaceteño Shoda Monkas, Maikel Delacalle, Juseph y La Pantera. Pero independientemente del talento y la colaboración que está habiendo entre los artistas canarios, ahora hay un factor más que será diferencial de aquí a unos años: el artista canario ya se lo cree; algo que siempre quiso Víctor Hernández. Además de asegurar que «faltaban más oportunidades», el influencer también resaltó que «tienen que luchar por sus sueños. ¿Si no creen ellos mismos, quién va a creer? Hay que tirar para adelante. Si sale, sale. Si no, pues a seguir intentándolo». En sintonía con Víctor, también está Juanfran. Al preguntarle si era posible superar lo obtenido hasta ahora por los artistas de la escena urbana canaria, el compositor no tuvo ningún tipo de duda: «Sí, claramente», respondió. Dice un proverbio africano que si caminas solo, llegarás más rápido; pero si caminas acompañado, llegarás más lejos. Y eso precisamente, es lo que está ocurriendo en Canarias. El punto de vista de Taste The Floor La agencia de management de música urbana que, entre otros artistas nacionales e internacionales, lleva a Quevedo, Don Patricio, Bejo, Linton, Lucho RK y Daniela Garsal, también ofreció una opinión con mucha perspectiva: «Lo que está pasando en Canarias con la música latina no es flor de un día. En Canarias ha habido un germen, desde hace muchos años, gracias a que la conexión latino-canaria ha sido mucho más directa que con cualquier otro territorio. Se estaba viendo cómo en Canarias actuaban artistas latinos que luego no iban a la península ni a Europa. Esto ha motivado que la escena haya evolucionado de esta forma en las islas y que haya generado tantos artistas que nacieron justo a raíz de este 'oasis' que suponía Canarias respecto a la música latina. Aunque en un primer momento los artistas canarios se influenciaron con la musica latina, ahora son ellos los que influencian a numerosos artistas latinoamericanos. Taste The Floor vio este fenómeno y ya estaba muy cerca de la escena canaria y de sus artistas en los primeros éxitos de Bejo, Don Patricio, o Locoplaya. Y sigue muy pegado a él, solo hace falta mirar nuestro 'roster' para ver que están los artistas citados y además están Quevedo, Lucho RK o Daniela Garsal como principales exponentes. Creemos que este fenómeno aún no ha tocado techo y va a seguir evolucionando. Las islas van a seguir dando mucho que hablar a nivel nacional e internacional».