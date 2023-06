«Canarias es el nuevo Puerto Rico del reguetón»

«Esto es historia para la música urbana canaria». Así resumió el cantante Dailos MB, lo que este 30 de mayo, Día de Canarias, se coció en el Perchel Beach Club (El Pajar, Arguineguín), a partir de las 20.00 horas. Y no es para menos.

Con vistas privilegiadas al atardecer, el lugar congregó a un puñado de artistas de las islas; unos ya consagrados, como el mismísimo Quevedo, Maikel Delacalle o Danny Romero, otros emergentes, como Juseph, y otros menos conocidos para el gran público, pero igual de definitivos para la erupción de la escena musical urbana del archipiélago.

El responsable de dicho 'junte' fue el DJ y productor ejecutivo Saot ST, veterano isleño del rap y estilo urbano. El DJ presentó ese día su primer trabajo conjunto con SonnyMusic España: 'After Hour The Mixtape', un recopilatorio de 49 temas, interpretados exclusivamente por artistas canarios, con sus respectivos videoclips, grabados en tan solo una semana. Toda una proeza.

Ampliar Invitados y artistas del evento visualizando los videoclips producidos para el evento, Cober

¿Qué es 'Afterhour The Mixtape'?

Lo cierto es que 'After Hour', como tal, nació de la mano de Saot en 2012 como un proyecto colaborativo de rap, inspirado en las DJ tapes de los años 90, donde los DJs invitaban y mezclaban a sus artistas favoritos para después pinchar la música resultante en los clubes. «Se creó para pasarlo bien con los colegas en el estudio», matizó el propio Saot en la puesta de largo de su nuevo trabajo.

«En ese momento era algo novedoso en España y se llevó a otras ciudades», agregó el también productor ejecutivo. De hecho, 'After Hour' ha viajado, a lo largo de esta última década, a ciudades como Madrid, Sevilla, Barcelona o Valencia y ha contado con la participación de artistas reconocidos a nivel nacional como Nach, Nestakillah o Arcano.

Ahora, el foco de este formato alumbra a Canarias. «Creo que 2023 era un buen momento; en la música hemos sobresalido porque hay artistas como Quevedo, Cruz Cafuné o Danny Romero que están dando todo su potencial».

Si bien, en el álbum también colaboran artistas noveles que, con iniciativas como esta, «se dan cuenta de que aquí no hay diferencias de clases ni estatus. Al final, es un apoyo mutuo que pone a Canarias en lo más alto del mapa. Estamos aquí para reivindicar la unión y que desde Canarias se pueden llegar a conseguir muchísimas cosas a nivel mundial», apuntó el DJ.

Precisamente, 'unión' es uno de los términos que más se repitió durante la velada. «Hemos hecho una unión 'hardcore', unos más del estilo de Quevedo, otros menos... Es una bomba, tanto para las islas como a nivel nacional», puso de relieve Kharma, cantante que forma parte del proyecto.

Por su parte, Juseph, uno de los arítfices de 'Cayó la noche' e intérprete de 'Muchoperro', coincide en que «la unión nos representa». Este joven considera que «la unión es lo que nos ha sacado a la luz del mundo, al menos en mi caso. De Canarias siempre ha salido talento y ahora es cuando estamos en auge porque la gente de fuera tiene puesta la vista en las islas por gente como Quevedo, pero ya lo venían haciendo antes artistas como Maikel Delacalle, Cruzzi o Bejo».

Artistas colaboradores e invitados al 'Afterhour The Mixtape' Cober

Un objetivo común

Los artistas canarios que se dieron cita el pasado martes tienen un objetivo en común: hacer música desde Canarias. Hoy en día es posible, pero no todos pudieron iniciar sus carreras profesionales en el archipiélago. Un ejemplo es Danny Romero, quien tuvo que irse de las islas con 16 años para «hacer contactos». «Para mí los inicios fueron muy duros, me fui muy jovencito a Barcelona para intentar meterme en la industria musical porque era muy complicado que me tomaran en serio haciendo reguetón en España». Para él, el hecho de que actualmente los artistas canarios puedan desarrollar su música en las islas es «especial» y comenta que ahora están «ganando todos».

La música urbana canaria va a ser lo mejor de España en unos años Maikel Delacalle Artista

Otro de los protagonistas de la música urbana de Canarias es el tinerfeño Maikel Delacalle, quien considera que este género «va a ser lo mejor de España». Delacalle empezó a ganar reconocimiento en el mundo de la música en el año 2016 y siente que fue uno «de los que abrió puertas al principio, cuando no había nada». Gracias a su esfuerzo supo aprender de los errores y hoy en día está «como quiero estar y disfruto de lo que hago. Tanto que en breve voy a sacar el mejor disco que va a salir este año a la calle».

Este tipo de proyectos también sirven para que los artistas más conocidos apoyen y den la mano a los que están comenzando. Así lo siente RAM C, un joven al que le gustaría poder dedicarse «más a la música», aunque le nutre más pensar en «el acto de hermandad que se produce cuando nos juntamos los colegas».

Artistas colaboradores en el 'Afterhour The Mixtape'. Cober

«Artistas noveles con un talento intachable». Así describió Arístides Moreno, voz veterana de este conjunto de virtuosos a sus jóvenes colegas. No tiene un tema con Saot para el 'Afterhour', pero su presencia no pudo faltar en un evento de estas características. «Les paso 20 o 25 años a todos y para mí es un regalazo poder estar con ellos. El consejo que les doy es que disfruten el tiempo que les dure y que, lo que hagan, lo hagan con consciencia».

El futuro de la música en Canarias es prometedor. Hay jóvenes con ganas y, sea o no «Canarias el nuevo Puerto Rico del reguetón», -como no paró de repetirse en este acto-, los artistas urbanos que se están formando en las islas están comenzando a dar sus frutos.