«Cada uno tiene su proceso y yo no me arrepiento del mío»

Voz, talento y versatilidad. La cantante de música urbana Daniela Garsal se está abriendo paso en esta industria con un estilo marcado, pero en constante evolución. La grancanaria, que vivió doce años en Dublín, nos habló de sus inicios, sus momentos de más dificultad y de su nuevo EP, que verá la luz en este 2023. Además, tuvimos el lujo de escucharla cantar.

- Desde muy pequeña tuviste contacto con la música por tu familia, ¿ya tenías claro que querías ser cantante o se fue dando con los años?

Desde ese momento no creo, porque yo empecé a cantar con dos añitos. Mi padre tocaba el timple y mi madre la bandurria. Toda mi familia canta y toca instrumentos. Pero una vez fui creciendo, me di cuenta de que no me gustaba otra cosa que no fuera la música. Entonces era como ¿y qué hago? La música era lo único que me quedaba por hacer. Creo que siempre supe que no quería nada más, realmente; porque me imaginaba haciendo otra cosa y no me veía.

- Viviste doce años en Dublín, ¿cuánto ha influido en tu música?

Muchísimo. Culturalmente y musicalmente. Allí no se escucha lo que se escucha aquí. Nada, cero. Son estilos de música totalmente distintos. Igualmente, mi madre y toda mi familia, desde pequeña, me enseñaban muchísimos tipos de canciones. A mi madre le gustaba mucho el R&B y estar en Dublín me ayudó a conocer diferentes géneros musicales.

- A pesar de tu versatilidad musical, ¿es el R&B el género en el que quieres enfocarte o prefieres explorar diferentes estilos?

Yo quiero seguir explorando. El R&B va a seguir siendo mi debilidad, por así decirlo. Es lo que más me gusta cantar, lo que más me gusta hacer y lo que más me gusta escuchar. Pero estoy explorando distintos estilos que también me están gustando mucho y no voy a cerrarles las puertas.

- También viviste en Madrid durante dos años, ¿qué aprendiste de esa experiencia?

Aprendí muchas cosas. A tomarme las cosas más en serio, a tenerle más respeto a la industria y a conocerme a mí misma. Personalmente y musicalmente.

«El R&B va a seguir siendo mi debilidad. Es lo que más me gusta cantar, lo que más me gusta hacer y lo que más me gusta escuchar»

- ¿Mudarte supuso un antes y un después a la hora de apostar por la música?

No, porque siempre me he tomado la música en serio. Pero sí es verdad que, dependiendo del estado emocional de cada uno, a veces estás un poco más loquillo y a veces más centrado. Y creo que mi momento de centrada es ahora -sonríe-. No significa que me lo haya tomado con menos responsabilidad, pero ahora me encuentro en un punto en el que sé lo que quiero hacer y estoy a gusto con eso.

- ¿Cómo analizarías tu progresión en esta industria?

Todo empezó subiendo covers a Instagram. Después, empecé haciendo música, pero no tenía mi canal; así que o ahí se quedaba, o la sacaba el productor en el suyo, por subirla. Publiqué canciones en mi propio canal de Youtube hace dos años y medio o tres. Sabía que quería hacer esto de verdad, aunque no sabía cómo e iba tanteando. Ahora tengo las cosas claras. Pero bueno, cada uno tiene su proceso y yo no me arrepiento del mío.

- Estuviste a punto de dejarlo todo por la pandemia, ¿qué te hizo cambiar de opinión?

No estuve a punto de dejarlo, pero sí es verdad que la pandemia entera para mí fue ansiedad pura. Ha sido una de las veces en las que más ansiedad he tenido en mi vida. Eso a mucha gente le ayudó a crear y a mí me hizo todo lo contrario. No tenía inspiración ni me salía nada. Solo quería llorar todo el rato. Después se acabó la pandemia y gracias a Juancho Marqués, que me habló un día recién terminada la pandemia para decirme si quería hacer los dos temas que hice con él, me volví a inspirar.

Daniela Garsal, durante la entrevista. Arcadio Suárez

- Has colaborado también con otros artistas como Maikel Delacalle o Quevedo, ¿qué es lo que más se absorbe de esa experiencia?

De los artistas con los que colaboro me gusta ver su proceso de creación y la manera que cada uno tiene de hacer las cosas. Lo hacemos de una manera tan igual, pero a la vez tan distinta, que me gusta empaparme de cómo ellos trabajan. Todos tenemos cosas que dar, que ofrecer y que aprender.

- En 2023 sacarás un EP, ¿cómo lo vas a enfocar?

Para mí, es un EP bastante personal y a su vez, divertido. El año pasado no fue el mejor para mí. Ni emocionalmente, ni psicológicamente. Pero gracias a esas circunstancias, empecé a escribirlo. Ha sido un poco el proceso mío de estar en la mierda, básicamente, a ir mejorando. Y está súper guay, ya que en este periodo también ves cómo me he sentido yo haciendo cada canción, mejorando en cada tema que voy haciendo y terminando con una yo muy divertida y loca en los últimos -ríe-.

La pandemia «A mucha gente le ayudó a crear y a mí me hizo todo lo contrario»

- ¿Qué supone ser mujer en una escena urbana mayoritariamente masculina?

Para mí y para todas es súper jodido. Parece que es más fácil, pero no. Si a los hombres les cuesta tener un nombre dentro de la industria, imagínate a nosotras. Me parece súper complicado, pero a la vez, súper divertido porque puedes hacer cosas en las que siempre va a opinar todo el mundo. A los tíos no se les cuestiona tanto. Dentro de la música pueden decir y hacer lo que les dé la gana, se pueden vestir como quieran y pueden subirse al escenario y hacer lo que les apetezca. Parece que siempre estamos ahí en el punto de mira, e igual los hombres no. Además, se consume mucho menos la música femenina, para mi gusto. Pero ya va siendo hora de que también se vayan escuchando a artistas que tienen mucho que decir y mucho que enseñar. Y son unas máquinas todas.

- ¿Ayuda tener referencias como Karol G o Ptazeta?

Mis referencias siempre las he tenido desde pequeña. Es lo que a mí me ha dado fuerzas para hacer algo. Porque ahora, aunque seamos de niveles totalmente distintos, veo que estamos todas en lo mismo. Amy Winehouse, por ejemplo, es mi referente número uno. Rihanna también me encantaba. Ahora que soy más grande, más que referencias, que también, ha sido más la confianza de decir «bueno, vale: está esto y esto es lo que estamos haciendo».

- ¿Sientes que estás rompiendo barreras en este ámbito?

Creo que, a partir de ahora, sí. No sé en qué fecha va a salir todavía, pero nos hemos juntado 7 artistas femeninas de la escena urbana española para hacer un tema. Para futuras generaciones, ojalá nosotras podamos ser referentes.

Ser mujer en el género urbano «Me parece súper complicado, pero a la vez, súper divertido porque puedes hacer cosas en las que siempre va a opinar todo el mundo»

- Viendo la fama tan repentina de Quevedo, ¿hay que prepararse también a nivel psicológico por lo que pueda venir?

Creo que eso no se prepara, sino que lo vas viviendo según te va pasando. Hay gente que le pasa como a Pedro que, de un día para otro, está arriba. Después hay artistas que, poco a poco y durante los años que dura una carrera, se van preparando inconscientemente para lo que va viniendo con todo lo que va viviendo. Hay gente que está más preparada por cómo son y otra gente a la que le va a costar más. Pero no creo que requiera una preparación específica. Lo importante es ir a la psicóloga o al psicólogo siempre. Ya sea por la fama, o no. Estés bien o estés mal, siempre es importante ir a un psicólogo, desde mi punto de vista.

- ¿Cómo ven desde fuera la escena urbana canaria?

Creo que en la península ya todos son conscientes de que existe la escena canaria, que eso por lo menos, es un paso enorme. Y se está apreciando mucho más ahora. Veo que todos ahora quieren colaborar. Estamos de moda los canarios, es la cosa. Entonces está todo el mundo que quiere pizquear un poquito y también venirse para acá, hacer música y trabajar con gente de aquí... y yo creo que eso es la bomba también. Y menos mal, porque estábamos más perdidos...

- Viendo el movimiento que se está generando en Canarias, ¿sigue siendo necesario emigrar a la capital para triunfar en la música?

Por ahora, por lo menos para mí, es mejor estar en Madrid porque es donde está todo. Aquí sí es verdad que, si no se conocen entre todos, ir a un buen estudio es un poco más complicado. Yo, por lo menos, no tenía esas opciones hace dos o tres años. Y por eso me fui, porque allí tenía gente con la que trabajar y me movía mucho más fácil. Pero creo que se está creando algo guay aquí y no nos va a hacer falta buscarnos la vida fuera, espero.

Daniela Garsal... en una palabra Comida favorita. Arroz a la cubana

Una canción que escuches últimamente. Riri, de Young Miko

Un lugar que te gustaría visitar. Bali

Un rincón de Gran Canaria. Tufia

Artista más bromista que conozcas. Quevedo

Un sueño. Vivir de la música