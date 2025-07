Fabiuki: «Sé que tengo posibilidades reales de ganar la Red Bull, cuanto más disfrute mejor rapearé»

Rubén Medina Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 14 de julio 2025, 14:28 | Actualizado 14:39h. Comenta Compartir

Los sueños están para cumplirlos. Fabio Almeida Santana, más conocido como Fabiuki en las batallas de gallos, creció rapeando en las calles de Gran Canaria y lleva desde los catorce años improvisando y persiguiendo una meta: ser campeón de la Nacional de Red Bull Batalla de España. El joven freestyler tendrá una oportunidad de lograrlo este sábado, 19 de julio, en Barcelona. «Honestamente, creo que tengo posibilidades reales de ganar. Sé que es difícil, pero cada vez tengo más apoyo y reconocimiento y creo que, objetivamente, estoy entre los cuatro favoritos», afirma el gallo grancanario.

Natural de Vecindario, Fabiuki comenzó su andadura en la Red Bull de 2021, tratando de ganarse su plaza en la competición nacional a través de los torneos regionales clasificatorios. Tras años de trabajo, esfuerzo y de quedarse en varias ocasiones a las puertas de ese primer paso hacia el título, logró clasificarse el año pasado a la Nacional de Cádiz. «Debutar siempre es difícil. Sabía que tenía muy pocas posibilidades de ganar y encima me tocó en primera ronda contra uno de los grandes favoritos como lo era Mnak. Simplemente traté de disfrutar y aprender», explica.

Tras esa primera toma de contacto, donde cayó en primera ronda, volvió a levantarse. Demostrando un nivel que parece que no tiene techo, se ganó su billete la Nacional de este año tras alcanzar la final de la Regional de Gijón. Allí, con su plaza ya asegurada, cayó contra todo un campeón internacional y una leyenda de las batallas. «Bnet es un referente para mí y era su regreso tras cinco años de ausencia. Cuando me lo encontré en la final me achanté un poco, estaba que no me lo creía. Era un sueño hecho realidad. Sin duda es el gran favorito para salir campeón en esta Nacional, pero si me lo encuentro de nuevo dejaré el respeto atrás e iré a muerte», manifiesta.

«Llegué a pensar que no valía para las batallas de rap»

La Red Bull es la competición más importante en el mundo de las batallas y es una experiencia única: «hay una presión y un aura que no se siente en otro lugar». Su formato es corto e intenso, por lo que cualquier mínimo error te puede dejar eliminado en cuestión de segundos. Temáticas, personajes o terminaciones, son algunos de los formatos del torneo, pero hay quienes prefieren prepararse de otra forma. «No suelo entrenar formatos. Simplemente trato de rapear con más frecuencia antes de una batalla importante. Al final el propio circuito no para, y esa es la mejor preparación que hay», comenta.

«Yo solo trato de disfrutar, cuanto más disfruto mejor lo hago». Es una premisa que le ha costado interiorizar a Fabio Almeida, ya que los nervios han sido su peor enemigo en las batallas. «Llegué a tal punto que pensé que no valía para esto porque lo pasaba fatal. Pero realmente me gustaba improvisar, y por suerte no paré de hacerlo. Al final aprendí que los nervios significan que te importa lo que estás haciendo. Llevo muchos años participando en las regionales y, aunque me sigo poniendo nervioso, he aprendido a convivir con ello. En Barcelona espero transformar esos nervios en intensidad», expresa.

Entre competición y competición, afloran las manías y los amuletos de la suerte. La tradición de Fabio ha sido hasta ahora sacar a relucir la camiseta de la Unión Deportiva Las Palmas. «Todavía no sé si llevaré puesta la camiseta de Las Palmas o la de mi barrio, la del Vecindario. Se cumplen veinte años del histórico ascenso a Segunda División y me hace ilusión hacerles un homenaje. Improvisaré un poco, pero la amarilla, la lleve puesta o no, irá conmigo seguro», confirma.

Algo característico de la Red Bull es la elección de enfrentamientos. De una urna se van extrayendo los nombres de los competidores y ellos mismos eligen qué posición del cuadro ocupan, eligiendo así orden de salida o rival. «Yo siempre he sido un poco cobarde a la hora de escoger contrincante. Trato de ir a por algún novato al principio para soltarme un poco y luego afrontar el que te toque. Pero al final esto es freestyle, y algún debutante también puede mandarte a casa en primera ronda. La estrategia en la Red Bull no creo que sirva de mucho», justifica.

Fabiuki cree que su estilo le ha hecho ganarse poco a poco un nombre en las batallas. «El acento canario, mi personalidad y mi forma de rapear, jugando con las terminaciones de las palabras, transmite buena vibra a la gente. Trato de cuidar más la fonética que el contenido, pero si tengo que ir a sangre voy a cuchillo», confiesa. Y gane o no en Barcelona, promete que no parará de intentarlo hasta proclamarse campeón de España. Por su gente, y por él. Porque de eso van los sueños, de perseguirlos hasta alcanzarlos.

