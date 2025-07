Will Smith, el príncipe de Bel-Air que fue rapero antes que actor

Rubén Medina Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 3 de julio 2025, 13:44 | Actualizado 14:13h. Comenta Compartir

La presencia de Will Smith como cabeza de cartel del primer día del Granca Live Fest 2025 puede haber sorprendido a los seguidores del festival. Su actuación está prevista que comience a las 22.15 horas y será el gran pistoletazo de salida de este evento que reunirá hasta el sábado, en el Estadio de Gran Canaria, a decenas de miles de aficionados a la música urbana. Muchos de esos asistentes identifican al estadounidense por su faceta como actor, pero lo cierto es que su carrera artística comenzó años antes como rapero.

Willard Carrol Smith II nació en Filadelfia en 1968. En el 86, junto a DJ Jazzy Jeff y bajo el nombre de The Fresh Prince, publicó su primer single titulado 'Girls Ain't Nothing But Trouble'. Esa fue la primera piedra de una joven y prometedora carrera musical. Su tono humorístico y no apto para todos los públicos le convirtieron, con el paso de los años, en un referente del rap americano del momento. Tanto, que en 1989 ambos artistas fueron los ganadores del primer Grammy de Hip Hop de la historia. Como dato curioso, Smith tiene más premios Grammy (4) que Oscar (1).

En la búsqueda del éxito musical, Will Smith dio el salto del oeste de Filadelfia, donde crecía y vivía, a California. Arruinado económicamente por evadir impuestos, con dudas sobre su futuro y tras una larga fiesta de por medio, encontró la que fue la oportunidad de su vida: 'El príncipe de Bel-Air'. La serie humorística fue todo un éxito a nivel mundial por su tono desenfadado y la arrolladora personalidad de su protagonista. A día de hoy, se siguen recordando y emitiendo las aventuras de Will, Carlton y el resto de la familia Banks.

En 1997 catapultó su carrera musical en solitario con 'Men In Black', tema principal de una película que él mismo protagonizó. Posteriormente, y al mismo tiempo que compaginaba su trayectoria como actor, fue lanzando otros álbumes como 'Willennium' o 'Born To Reign'. Tras convertirse en un actor y rapero de prestigio internacional, en 2005 publicó 'Lost And Found', el que sería su último lanzamiento antes de tomarse un largo parón en la música.

El gran golpe

Además de productor, en la gran pantalla ha interpretado a un agente especial a cargo de alienígenas, ha convivido con robots en 2035, ha sido leyenda en un apocalipsis zombi y tuvo su papel como villano de un escuadrón suicida. Todo ello hasta llegar a 2022, donde su imagen pública tuvo un revés casi tan grande como el que le propició él a Chris Rock. Su bofetón en medio de la ceremonia de los Oscar, misma cita en la que ganó su única estatuilla como mejor actor, provocó su veto a la gala por parte de la Academia y multitud de críticas en la opinión pública.

Casualidad o no. A raíz de ese momento, el norteamericano ha vuelto a retomar y a apostar por su faceta en la industria musical. El 13 de julio de 2024, el artista ofreció un espectáculo al público hispano en el evento de 'La Velada del Año 4', organizado por Ibai Llanos. Y aunque la gran mayoría del público joven no conocía sus temas más emblemáticos, un Santiago Bernabéu a reventar vibró al ritmo del legendario príncipe de Bel-Air.

Tras veinte años de ausencia en la industria musical, el 28 de marzo de 2025 el actor sacó a la luz 'Based On A True Story'. Un álbum de 14 temas en el que colabora con artistas de renombre como la española India Martínez, su antiguo socio DJ Jazzy Jeff o su hijo, Jaden Smith. Meses después de este lanzamiento, Will Smith ofrecerá su talento musical al Granca Live Fest. El público de Gran Canaria será testigo de una breve degustación de estos casi 40 años de carrera musical.

