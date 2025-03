Fabiuki: «Estoy en una posición en la que si sigo así me puedo ganar la vida con esto»

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 30 de marzo 2025, 13:27 | Actualizado 13:41h. Comenta Compartir

Resiliencia, perseverancia y disciplina. Son tres adjetivos que Fabio Almeida, conocido artísticamente como Fabiuki, lleva tatuados de forma intrínseca desde que su hermano mayor lo apuntó a una batalla de gallos cuando solo tenía 14 años y se pasaba el tiempo jugando con sus amigos por las calles de Vecindario, en Gran Canaria. Hace ya más de 10 años que se dio cuenta -mientras veía vídeos en Internet- que lo suyo era el estilo libre, una modalidad de rap basada en la improvisación, conocida como 'freestyle'. «Creé un canal de Youtube y editando un vídeo me salió una canción de El Chojín (un rapero español) y me hizo interesarme más aún por este mundillo», cuenta este joven grancanario de 23 años mientras observa con admiración las instalaciones de CANARIAS7.

«A partir de ese momento, mi vida se centró en eso, empecé a nutrirme y a informarme, incluso mi círculo de amigos cambió», explica Fabiuki mientras recuerda «el duro» comienzo que tuvo en el movimiento, ya que «no fue fácil» encontrar un camino en las islas, donde ahora tiene la oportunidad de poder ganarse la vida. «Estoy en una posición en la que si sigo así, podré vivir de ello», reconoce. Este artista hace llegar lejos a las palabras con sus rimas y mensajes. Vio en la improvisación algo «accesible» y «simple». «Veía que todo el mundo podía intentarlo, solo necesitaba mi voz y encima me visualizaba compitiendo», señala echando la vista atrás en el tiempo.

«Con mi hermano empecé a improvisar, a competir y a enamorarme mucho más de esto», recuerda Almeida, que, afirma, no destacó demasiado en sus inicios, pero que dedicó «cuerpo» y «alma» para mejorar y seguir creciendo.

Pronto le llegó la oportunidad de «estar en la boca de todos». En 2021, tras varios años intentando estar presente en algún evento de Red Bull -una de las mejores competiciones de batalla de gallos en España- le llegó la llamada que tanto esperaba. «Fue mi primera toma de contacto, asomé la cabeza y estuve a un pasito de llegar a la competición nacional», cuenta este grancanario que, sin embargo, no dejó de intentarlo. «En 2022 y 2023 perdí pronto y no pude estar, se me vino el mundo encima, incluso en 2022 lloré porque caí pronto en las eliminatorias, pero me repuse», confiesa.

Fabiuki logró su mayor hito en 2024 al clasificarse por primera vez para el campeonato nacional de Red Bull. Además disputó contra Zasko una jornada de la FMS al ser llamado como 'extraplayer'. «Fue increíble, son dos de las batallas más importantes de mi vida y me desenvolví muy bien, estoy muy orgulloso», exclama el canario.

La presencia de público en las competiciones genera una relación de «amor» y «odio» para Fabio Almeida, ya que los nervios a veces le sobrepasan. «Destacaba mucho en la calle, en las plazas, pero con el público en una tarima no terminaba de explotar», apostilla. No obstante, lo contrarrestaba con la gran pasión que tiene por el 'freestyle': «Me veo tan metido en la rueda que normalizo ya la presencia del público y coger un micrófono».

Lo que sí que tiene más que normalizado desde sus comienzos es representar a Canarias en cada sitio que compite. «Suelo ir con la camiseta de la UD Las Palmas a las competiciones, porque Canarias significa todo para mí», se sincera al pensar en sus orígenes y en la importancia de las islas en su desarrollo como 'freestyler'. «Fue muy difícil romper la barrera que tenemos con la península, aquí hay mucho talento pero si no lo demostramos fuera, se queda en nada», señala.

Una de las mayores exponentes del archipiélago en este movimiento es Sara Socas. Fue la primera mujer en participar en la FMS, una de las ligas más importantes de España y que estuvo muy cuestionada en redes. «La gente fue cruel con ella, se las vio canutas pero se lo merece todo, es un ejemplo», sostiene el grancanario al mencionar a la cantante, 'freestyler' y compositora nacida en Tenerife.

Objetivos ambiciosos

La nueva temporada de 'freestyle' comienza en septiembre y Fabiuki no oculta las ganas y la ambición que tiene ante los nuevos retos. «Estoy preparado para todo, quiero estar de nuevo en la Nacional de Red Bull y espero poder ver mi nombre como uno de los integrantes de la FMS», detalla ilusionado. Además viene de ganar la BDM España, una competición ilustre dentro del mundo de las batallas de gallo. Gracias a este triunfo participará en la BDM Internacional que se celebrará en Uruguay, en abril. «Será la primera vez que represente a mi país y quiero llevarme el trofeo a casa», afirma.

A lograr todos estos retos le ayudan siempre sus padres, ya que admite que gracias a ellos «estoy donde estoy». «Sin ellos no hubiera conseguido nada, han creído en mí y han invertido mucho dinero en esto, se preocupan mucho por mí y quiero devolvérselo todo algún día», concluye.

