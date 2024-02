Sara Socas encuentra su sitio: «Este cambio de rumbo en la música me ha hecho muy feliz»

Cambiar el rumbo y sentir que todo mejora. Decidir dejar atrás tus inicios y emprender un nuevo viaje. Buscar la felicidad en un mundo lleno de odio. La ilusión de Sara Socas ya es una realidad. La artista nacida en Tenerife en 1997 ha llegado para quedarse al mundo de la música y no puede sentirse más feliz y orgullosa. Así lo grita a los cuatro vientos en su primer álbum, publicado en noviembre de 2023, titulado 'TFN-MAD'.

«Dejé el 'freestyle' en marzo del año pasado y el hecho de sacar un disco significa dar un paso más serio», afirma Sara Socas desde el otro lado del teléfono. La tinerfeña saltó a la fama en 2021 al ser la primera mujer en ascender a la FMS, la liga más importante del 'freestyle'. A partir de aquel momento, la canaria ha soportado sobre sus espaldas oleadas de odio por simplemente ser mujer en un sector considerado para hombres. Ella se encargó de romper estos estereotipos a base de talento, trabajo y esfuerzo.

Unas críticas que, a veces, le superaban por una corriente desmedida de comentarios negativos. «Estaba muy quemada de lo que era competir, no me estaba haciendo bien, no supe gestionarlo de buena forma y este cambio de rumbo ha sido todo un acierto», explica la tinerfeña con mucha sinceridad. No fue fácil dejar la FMS, el descenso fue también «un palo», pero Socas afirma que se repuso rápido: «Fue duro dejarlo, pero pensaba que la bajona me iba a durar mucho más y no fue así».

Este sentimiento de tristeza no se mantuvo mucho en el tiempo gracias a su rápido enfoque en el mundo musical. La artista lo tenía claro, quería dedicarse a esto. «Mi sueño era la música... Hace un año de este cambio en mi vida y estoy muy feliz y contenta», afirma Socas. 'TFN-MAD' fue «la mejor forma» para empezar su carrera. La canaria se presentó con 12 canciones. Comienza con un tema llamado 'Spanish': una declaración de intenciones con un mensaje reivindicativo y sincero. Y termina con 'Un Beso', una canción que combina ritmos felices y alegres con una letra preciosa y emotiva.

El álbum es una mezcla de ritmos latinos, R&B y rap. Con una letra sobre crítica social y sus propias contradicciones, aunque también tiene sus canciones más «blanditas». Amor propio, positividad y desencantos con uno mismo se unen en este primer proyecto de la tinerfeña. «Me sigo decidiendo sobre mis pasos como artista, es mi primer álbum y me estoy definiendo», apunta Socas. En busca de definirse, la cantante recuerda sus inicios con mucha nostalgia: «Era todo nuevo, ahí descubrí lo que era el 'freestyle'».

Sus comienzos fueron en un parque en frente de su residencia de estudiantes. «Aquellas tardes y noches rapeando en el parque en Madrid fueron momentos mágicos, esos inicios fueron claves», señala Socas al recordar sus primeros pasos en el rap. «Si vuelvo a las batallas sería en una exhibición, pero no me veo apuntándome a una Red Bull o volviendo a competir en la FMS». Este camino lleno de dificultades y alegrías le ha llevado a tener su propia banda de mujeres. «Todo va sonando mucho mejor, todas las piezas se están engrasando ya...es otro tipo de camino artístico y creativo que me está haciendo crecer como persona y como artista», afirma con orgullo.

La salud mental es esencial

En un camino a la fama tan rápido y estando expuesta en las batallas de gallos a infinidad de comentarios negativos, machistas y de mucho odio Sara Socas ha conseguido en momentos de estrés y dudas no pensar tanto. «La felicidad es una actitud, le doy menos espacio y menos tiempo a la cabeza y más a relaciones constructivas, llamadas de teléfonos positivas y a trabajar, que te da mucha seguridad», señala.

Las redes sociales son una herramienta y Socas conoció la peor parte de ellas en 2023. «Ya no veo que se opina de mí o siento agobio por subir algo, miro lo positvo y en las oportunidades buenas que me dan las redes, que son muchísimas».