Las Pin Up Sessions vuelven con Germán López

Las Pin Up Recording Sessions de Alby Ramírez, que se estrenaron recientemente con Ginés Cedrés revisando el clásico Borracho hasta el Amanecer de su banda Los Coquillos, retornan con el estreno en CANARIAS7 de su segundo vídeo. El timplista Germán López aporta su particular color al Free Yourself de Los Canarios, la mítica banda que lideró Teddy Bautist.