Los clásicos tienen nueva vida

El tema se publicará este viernes en todos los soportes digitales, con una portada creada por Rubén Hernández, y no nace con fecha de caducidad. «Esto no se va a limitar al confinamiento. Ya estoy trabajando en el segundo y el tercer tema», indica.

Este Borracho hasta el amanecer tiene hechuras de bolero. Una vida totalmente distinta a la que le dio fama. Y esa será la línea que sigan las demás canciones. «El propósito era hacer algo totalmente desconcertante. Soy de la idea de que si no puedes hacer algo totalmente diferente a la original no lo hagas. En mi caso tengo la suerte de que cuento en el local con muchos juguetitos que me ayudan a dar distintos colores a las canciones», expone.

El resultado ha dejado contentas a todas las partes, aunque ha sido extraño para el impulsor de la idea. «Estoy acostumbrando a trabajar de manera colectiva, con una lluvia de ideas en las que todo el mundo vomita cosas que se pueden aprovechar. Notas cuando trabajas y lo haces todo prácticamente solo que te falta esa seguridad de poder contrastar con alguien lo que estás haciendo. Hasta que no le envié el resultado final a Ginés Cedrés y él no me dio su visto bueno no me quede tranquilo», señala.