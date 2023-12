Cinco discos para regalar los oídos

Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd (Lana del Rey)

A continuación le proponemos una lista con cinco sugerencias de discos ideales como regalo navideño:

If I Should Fall from Grace with God (The Pogues)

Murió Shane MacGowan, poeta punk y bebedor irredento. Es una mala percha, como la de recomendar este disco de The Pogues solo por una canción, pero qué canción. Sin duda, el villancico más triste y más hermoso de todos los tiempos. Dicen por ahí que 'Fairytale of New York' es la canción navideña más reproducida en el Reino Unido en lo que va de siglo. Si no es cierto debería serlo.

Esta icónica banda, con la colaboración de Kirsty MacColl, construye una canción de derrota conmovedora que se mueve como un vals. Un irlandés borracho –muy autobiográfico– rememora en una celda una historia de amor en la que MacGowan y MacColl se arrancan con bellas palabras para terminar, bañados en litros de whisky y desolación, gritándose «eres un borracho» y «eres una puta vieja yonki»; todo eso mientras recuerdan como el día de Navidad el coro de la Policía de Nueva York entona el 'Galway Bay'.

La instrumentación bañada en nostalgia, ese fraseo de perdedor que siempre caracterizó al líder de esta inclasificable banda de beodos irlandeses, tal vez merezca la calificación de no apta para todas las edades pero es más auténtica que todas las reproducciones en Spotify de MariahCarey y la adaptación de centro comercial de su popular villancico.

MacGowan acaba de fallecer; MacColl lo hizo hace muchos años y demasiado joven. Pero la potencia y la intimidad de sus voces sigue rompiendo corazones y, por supuesto, incitando a los amantes del Jameson a acudir a las repisas para dejar fluir por sus gargantas y su espíritu el sabor de la pérdida y el desamor.

Paradójicamente, este es un disco que también incluye la popular e hispánica 'Fiesta'. ¿Alguien habló de ciclotimia?

Arube (Arube)

La portada

Las canciones de Arube son un abrazo cálido. Son territorio y verdad. Son vanguardia isleña, un discurso sintetizado por tres mujeres que escenifican la verdad de la canción al sumar talentos que en sus caminos divididos ya había crecido desde la raíz.

Belén Doreste (LAJALADA), Alba Gil Aceytuno y Xerach Peñate juntan sus trayectorias vitales en el arte cósmico de crear canciones en los que el acento es tan importante como lo que cuenta. 'BALASO', 'CURANDERA' O 'ALAVERITAMIA' son restos de una pócima, la que muestra que en las islas el talento brota como el culantrillo de la talla.

El pop electrónico de estas multiinstrumentistas baila desde los sonidos tradicionales sobre las líneas que las percusiones, el empaste vocal o el prodigioso saxo de Gil imponen.

Asalto Navideño Vol. I y II (Willie Colón)

La portada

Se cumplen 50 años de muchas cosas y entre ellas merece la pena destacar el segundo volumen del 'Asalto Navideño' de Willie Colón y, por consiguiente, de su vocalista Héctor Lavoe y del virtuoso Yomo Toro, formación titular de tantas y tantas canciones icónicas de la 'salsa dura'.

Hace medio siglo estos hombres eran los reyes de Nueva York y de la música latina. El trombonista lideraba una banda de forajidos que ya habían reventado las costuras de la ciudad que nunca duerme con clásicos como 'Timbalero' 'El día de mi suerte' o 'Ché ché colé'.

Universal reedita en una cuidada edición estos discos que están de aniversario, que aparecieron en fechas navideñas, y que cuentan con emblemas sonoros como la popular 'La murga'. Eran los tiempos en los que la Fania gobernaba la música en español.

Desde flores y entrañas (Mujeres)

La portada

Hacemos música vieja con zapatos nuevos. Tal vez no sea una descripción absolutamente certera, pero se aproxima. Este trío catalán es pura energía, de cuando las bandas se originaban haciendo ruido en los garajes. Y eso es lo que gotea en cada una de sus canciones, guitarras rápidas y emocionantes que parten de cero a cien en apenas unos segundos en cada canción.

Aunque en este 'Desde flores y entrañas' han abierto sus corazones, y la atmósfera a derrota amorosa que impregna cada canción, se deja acunar por algunas melodías que escupen nostalgia como sucede en la canción que cierra este disco: 'Horizontal en llamas'. Mujeres son músicos de verdad contando cosas de verdad. Lástima que su larga gira por todo el territorio nacional no pase por las islas.

Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd (Lana del Rey)

La portada

El último disco de Lana del Rey, de torrencial título –'Did You Know That There´s a Tunnel Under Ocean Blvd'– cierra 2023 como el mejor del año en todas las listas independientes y ya se anuncia como la principal atracción de los carteles de festivales como el Primavera Sound del próximo año.

Lo que está claro es que la cantante norteamericana ha trascendido a todos los estereotipos de novedad juvenil y está más que asentada en el panteón de las mejores escritoras de canciones contemporáneas.

Con ese estatus saca brillo en un disco de formato melancólico, que solo es un punto y seguido en un desborde creativo incontrolable. Como demuestra la última publicación de una versión del legendario 'Country Roads, Take me Home' de John Denver.