Que el 'boom' de la literatura no pare: cinco libros para regalar

A continuación le proponemos una lista con cinco sugerencias de libros ideales como regalo navideño:

Rayuela, la 'contranovela'

Rayuela' (Alfaguara, 2013) de Cortázar no es un libro convencional, pese a lo «modesto» —como lo calificara el propio autor— de su título. Él mismo, de hecho, la bautizó como la «contranovela». Quien haya leído al escritor argentino nacido en Bruselas sabrá de su obsesión por los 'contra'.

Su mayor 'contra' hasta esta, su obra magna, fueron los cronopios, esos seres con «conductas de poetas, de asociales». Sobre ellos detalló: «Ser cronopio es contrapelo, contraluz, contranovela, contradanza, contratodo, contrabajo, contrafagote, contra y recontra cada día contra cada cosa que los demás aceptan y que tiene fuerza de ley».

Pues bien, 'Rayuela' es todo eso llevado al extremo. Quizás por ello este libro puede parecer tanto fruto de los ángeles como del mismísimo diablo. Cortázar lo definió como «ilegible», pero aguarda tanta magia como estas fechas navideñas.

La rayuela es un juego y eso es lo que propone Cortázar para esta lectura. Se compone de 155 capítulos que pueden consumirse de forma tradicional, correlativa, o innovadora: saltando, por ejemplo, del capítulo 2 al 116. De esta forma, la historia, aunque sea la misma, cambia. El lector decide cómo jugar, cómo leer 'Rayuela'.

Pero eso no es todo. Son tantas las sorpresas ingeniosas que aguarda este 'tablero', que el lector no podrá hacer otra cosa que pasárselo bien -o sufrir un poquito, no hay que descartarlo a la ligera- intentando alcanzar la casilla del 'cielo'. ¿Acaso no es eso la vida? Además, 'Rayuela' esconde el célebre 'Capítulo 7'.

Secretos imperfectos (Serie Bergman 1)

La portada Autor Hjorth Y Rosenfeldt

Géneros Suspenso, ficción, misterio

Si existe un género que suele atrapar más que una serie de Netflix ese es el negro. Una novela de estas características siempre es buena opción para sorprender a quien desea de verdad evadirse y vivir emociones fuertes. La primera entrega —de un total de siete— de la Serie Bergman (Planeta, 2016) cumple con estos requisitos y está cocinada con absoluta maestría para coger por las solapas y no soltar.

Desde la primera línea resulta fácil empatizar con su protagonista, el brillante psiquiatra criminal Sebastian Bergman, pese a su personalidad mujeriega, brusca, borde y autodestructiva. A Bergman le precede un pasado crudo en toda la extensión de la palabra, lo que le ha llevado a desarrollar una mente perturbada.

La única vía que le permite escapar de la realidad es el sexo; vive obsesionado con él. Aun así, con el peso de esta losa, tendrá que hacer frente al brutal asesinato de un joven de 16 años. La novela supone una montaña rusa de emociones en la que reír y dolerse es posible en un pestañeo o, mejor dicho, en un simple pasar de páginas.

Lo que la poesía aún no ha escrito

La portada Autor Elvira Sastre

Géneros Poesía

Elvira Sastre (Segovia, 1992) exuda poesía por los cuatro costados. Tiene un pacto con las letras desde bien joven y las musas, lejos de experimentar tedio por el paso del tiempo, siguen soplando sus alas para que vuele lejos. 'Lo que la poesía aún no ha escrito', uno de sus versos además del título de esta obra, consiste en una compilación de todos sus poemas, publicados en diferentes volúmenes entre los años 2013 y 2020.

Se trata de una oda al amor en todas sus versiones y a la palabra escrita. También, un camino de encuentro consigo misma, pese a que la propia Sastre implora: «A mí me salva no entenderme». El prólogo de esta 'poesía reunida' lleva la firma de su colega, el también novelista, Benjamín Prado.

«Había tal destello de sinceridad en sus palabras que me pareció que sus poemas eran los de alguien que si supiese contar mentiras no sabría escribir», enfatiza Prado, al igual que pone de relieve el ingenio de la escritora. Y es que con las rimas de Elvira, el vértigo, la adrenalina y el pellizco son reales. Su lectura es todo un regalo para los cinco sentidos.

El nombre del viento

La portada Autor Patrick Roth Fuss

Géneros Novela, fantasía

Quien tiene un amigo tiene un tesoro, reza el dicho. Pues quien posea un libro creerá estar disfrutando de una suerte de tres en uno: ejemplar, amigo y tesoro. El lector o lectora experimentará este fenómeno con facilidad con la primera parte de la saga 'Crónica del asesino de reyes' (Plaza & Janés Editores, 2009).

Se trata, además, de un excelente compañero para adentrarse en la novela de aventura fantástica a cualquier edad, aunque la obra parezca 'a priori' destinada a un público juvenil. Para muestra un botón; no hace mucho que el cómico Dani Rovira manifestó su amor por este libro, dedicándole todo un 'post' en su perfil de Instagram.

Y es que la historia del joven Kvothe engancha hasta niveles insospechados, como engancha la propia vida, codo a codo, junto a un buen amigo. «Viajé, amé, perdí, confié y me traicionaron», resume el personaje, que cuenta con un característico cabello color fuego y tiene en sus manos dominar el viento. Para ello, ha de empezar por lo más importante: aprender su nombre y pronunciarlo sin titubeos.

Leer mata

La portada Autor Luna Miguel

Géneros Ensayo

Vivir, guste o no, implica morir. La leyenda narra que los dioses helenos envidiaban a los 'simples' mortales precisamente por eso, por la posibilidad de que cada segundo, cada bocanada de aire, cada momento... pudiera ser el último.

En este ensayo (La Caja Books, 2022), la lectura es lo que más se asemeja a la vida, con la salvedad de que una, cuando consume literatura, puede meterse en la piel de un sinfín de personajes y experimentar, así, múltiples vivencias.

'Leer mata' es todo un viaje. Y no es pesado, más bien se vuelve rabiosamente ameno, pese a lo denso que puede llegar a ser este género. En sus 140 páginas, la jovencísima autora (Alcalá de Henares, 1990) lleva el deleite por la lectura al extremo, tanto que se vuelve físico.

Miguel lo refleja bien en una de las citas que rescata para redondear su propuesta: «No te ambiciones a nada tan obsesivamente que Dios te retire su gracia», de Hadewijch de Amberes. Su obra, fundamentada en las reflexiones de voces de peso, invita al baile y la auténtica tragedia sería no dejarse llevar.