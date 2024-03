Más de 5.000 entradas vendidas para gozar con Marc Anthony en Gran Canaria

Ya queda menos para que Gran Canaria vuelva a gozar con Marc Anthony. El cantante estadounidense de origen puertorriqueño dará un concierto en el Anexo del Estadio de Gran Canaria el próximo 6 de junio, justo para dar la bienvenida al verano. Por el momento, se han vendido más de 5.000 entradas.

La buena noticia es que todavía quedan algunos boletos disponibles en enterticket.com para escuchar en directo al 'rey de la salsa' en la capital grancanaria, por lo que los fanáticos y fanáticas del artista que no los hayan comprado, aún pueden hacerlo. Las entradas pueden adquirirse a partir de 44,99 euros, las más baratas, en la zona general.

Marc Anthony ha elegido la isla redonda como una de las paradas de su gira 'Historia Tour 2024', continuación del 'Viviendo Tour', que comenzó en el 2022 y que culmina con nueve fechas, ocho de ellas en ocho ciudades españolas: Pamplona, Gran Canaria, Tenerife, Valencia, Barcelona, Sevilla, Madrid y Marbella. Tras su visita a España, concluirá su tour en el país vecino, Portugal.

Han pasado ya tres años desde que el cantante colgó el cartel de todo vendido en su visita a Gran Canaria. Su regreso en 2020 vino de la mano de 'Cambio de Piel World Tour' y puso fin a un parón de otros siete años sin que se subiera a estos escenarios para un concierto en solitario. Pero su última visita, en realidad, fue hace apenas dos, cuando cerró la primera jornada del Granca Live Fest.

Pero no solo vuelve a tierras grancanarias, también a Tenerife. Y es que, después de su cita en la isla redonda, Marc Anthony dará un salto a la isla tinerfeña para participar en la primera edición del Tenerife Music Festival, en el puerto de Santa Cruz, el día 8 de junio.

Esta fecha, que ya estaba prevista, marcó un récord histórico en la industria del entretenimiento en Canarias con la venta de 10.000 entradas en apenas tres horas.

Las entradas

Las entradas para el concierto de Marc Anthony en Gran Canaria pueden adquirise por 44,99 euros, las más baratas, en la zona General; por 69,99 euros en la zona Platino, a 20 metros del escenario y por 94,99 euros en la zona Premium Front Stage, en primera línea de escenario y con acceso rápido al recinto.

Los boletos más caros, en la zona Golden Vip Experience, cuestan 174,99 euros. Incluyen barra libre durante todo el evento, una zona de descanso con photocall y merchandising del cantante de regalo.

Zonas habilitadas para el concierto en el Anexo del Estadio de Gran Canaria. C7

Una afamada trayectoria

Canarias siempre ha sido una parada obligatoria en las giras de Marc Anthony, ya que el público isleño ha sido uno de los más incondicionales en su carrera.

En su haber cuenta con numerosos premios y reconocimientos que lo han colocado como el cantante latino más aclamado del mundo. En 2013 se convirtió en el disco latino de mayor venta del planeta y llegó al número 1 en la lista de Billboard Top Latin Albums y en iTunes en quince países, entre ellos España.

Marc Anthony también fue el primer solista en la historia de la salsa en llenar el mítico Madison Square Garden en Nueva York. Con más de doce millones de discos vendidos en todo el mundo, el cantautor logró hacerse con el título de Récord Guinness en 2021 por ser el artista masculino que más ha ganado premios Lo Nuestro, un total de 24.

Su primer Grammy llegó en 1998 con 'Contra la corriente', en la categoría de Mejor Interpretación Latina/tropical, mientras que el primer Grammy Latino que obtuvo lo recibió por la Canción del Año en 2000, 'I Need to Know' (Dímelo).

Cartel de la cita de Marc Anthony en Gran Canaria. C7

De 'Vivir mi vida' a 'Punta Cana'

El cantautor y actor puertorriqueño, que arrancó su gira por Estados Unidos, ha confirmado un total de ocho ciudades españolas, incluyendo las dos canarias. El anuncio de su vuelta a los escenarios españoles llegó días después del sorpresivo lanzamiento de su nuevo single 'Punta Cana', una bailable bachata que deleitado a sus seguidores en todo el mundo.

Entre sus éxitos más conocidos destacan 'Vivir mi vida', 'Flor pálida', 'Tu amor me hace bien' , 'No me Ames 'o 'Parecen Viernes'… y siendo uno de los artistas de salsa más vendidos de la historia, Anthony vuelve a la palestra tras un 2023 en el que se mantuvo muy en silencio. Sin embargo, la espera no prevé defraudar y el ritmo caribeño de su regreso discográfico invadirá nuevamente las islas.