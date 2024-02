Marc Anthony arranca en Gran Canaria su gira europea 'Historia Tour 2024'

Marc Anthony regresa tres años después a Las Palmas de Gran Canaria como parte de su gira 'Historia Tour 2024' para ofrecer un concierto el próximo 6 de junio en el Anexo del Estadio, donde se espera un lleno absoluto con fans incondicionales que disfrutarán del imponente e histórico repertorio musical del 'rey de la salsa'.

El cantautor y actor puertorriqueño, que arrancó su gira por Estados Unidos, ha confirmado un total de 7 ciudades españolas, 2 de ellas en Canarias, donde cuenta con un número de seguidores considerable que han respondido a sus conciertos de forma masiva.

Las Palmas de Gran Canaria será, precisamente, la ciudad encargada de inaugurar la gira en España el 6 de junio para rememorar su última actuación en las islas y dar lo mejor de esa capacidad artística que lo ha convertido en la estrella latina más relevante de las últimas décadas.

Como autor de éxitos de la música latina como 'Vivir mi vida', 'Flor pálida', 'Tu amor me hace bien' , 'No me Ames 'o 'Parecen Viernes'… y siendo uno de los artistas de salsa más vendidos de la historia, Anthony vuelve a la palestra tras un 2023 en el que se mantuvo muy en silencio. El anuncio de su vuelta a los escenarios españoles llegó días después del sorpresivo lanzamiento de su nuevo single 'Punta Cana', una bailable bachata que deleitado a sus seguidores en todo el mundo.

Ritmo caribeño para su regreso discográfico y también al de las actuaciones en directo que, durante los meses de febrero y marzo, le están haciendo recorrer una docena de ciudades estadounidenses de Washington D.C. a California. Eso antes de viajar en junio a España, donde pasará por Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife, Pamplona, Valencia, Barcelona, Sevilla, Madrid y Marbella.

Las entradas para la primera de esas citas, el 6 de junio en Las Palmas de Gran Canaria, saldrán a la venta desde este martes 20 de febrero a las 12 horas (hora canaria) a través de enterticket.com