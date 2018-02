Muere Juan Hidalgo, premio nacional de Artes Plásticas en 2016

Símbolo de la vanguardia en España.

Un premio que llegó «tarde».

Cuando recibió el Premio Nacional de Artes Plásticas, lo acogió con alegría y gratitud, pero también con ciertas dosis de desdén, porque defendía que «el sistema» no le interesaba «nada».

«Si me hubiera interesado el sistema, hubiera tenido el Premio Nacional hace treinta años. Pero no es ni era mi intención. Lo agradezco, me viene bien, y me lo han dado al filo de la muerte», comentó entonces Hidalgo.

Hidalgo se definía a sí mismo como una «persona que ha hecho mucho», un artista «con varias facetas».

«Y pienso que con cada una de ellas he aportado algo que ha valido la pena. He hecho lo que he podido», decía.

Días después de recibir el Premio Nacional, fue recibido por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

Hidalgo subrayó entonces que, desde su punto de vista, el reconocimiento del Ministerio de Cultura le llegaba «un poco tarde».

«Porque yo soy famoso, no aquí, sino fuera de aquí, por Europa y América, mucho antes», dijo, deseoso a sus 89 años de que hubiera «un futuro» que le compensara por «los años de espera».