Martínez: «Hay algún gen en el que la autoridad está metida dentro de nosotros»

Petra Martínez, ganadora del Premio Feroz 2022 a la mejor interpretación femenina por la película ' La vida era eso' y actualmente actriz de la serie 'La que se avecina', participará en la 35ª edición del Festival del Sur-Encuentro Teatral Tres Continentes, que se celebrará del 11 al 16 de octubre en la Villa de Agüimes, con el espectáculo 'La Señorita Doña Margarita'.

–Antes de nada. Muchas felicidades por su Premio Feroz. ¿Qué le ha aportado este galardón y la nominación a los Goya como mejor interpretación femenina por 'La vida era eso' de David Martín de los Santos?

–Me ha traído muchas alegrías. Era poco previsto para mi que pasara lo que ha pasado, y aunque no hemos recibido Goyas hemos ganado muchos premios, pero lo más importante sobre todo es que a la gente le ha gustado. La crítica también la ha valorado muy bien, así que estamos muy contentos. Todos los premios que he recibido en mi carrera me gratifican mucho y me hacen sentir halagada, porque es ver qué la gente te valora un poco a la hora de interpretar y llevar el personaje. Las críticas han sido tan buenas que me dan seguridad en mí misma en el cine, en el teatro y en todos los sitios.

«Falta mucho para que la Educación en España esté a un nivel que nos agrade a la mayoría»

–En esta 35 edición del Festival del Sur-Encuentro Teatral Tres Continentes, que se celebrará del 11 al 16 de octubre en Agüimes, se podrá disfrutar de su espectáculo 'La Señorita Doña Margarita'. ¿Qué van a encontrar los espectadores en él?

–Algunos me reencontrarán, porque esta obra ya la hice hace mucho tiempo en el Festival. Tendría yo 25 años menos o algo así. Lo que se van a encontrar fundamentalmente es una obra que habla sobre la autoridad, pero no solo en una escuela que es el escenario de la obra, sino en cualquier ámbito. Es decir, habla sobre la autoridad en sí. Pienso que hay algún gen o algo que tenemos por ahí dentro en el que la autoridad la tenemos metida de alguna forma, y si podemos ejercerla en algún momento, a lo mejor sin ser muy conscientes, la ejercemos. La obra habla fundamentalmente de eso, de lo que es la autoridad, en este caso a través de una profesora, pero podría ser en un ministerio o en una tienda de comestibles. Para mí, es una de las cosas más importantes que dice la obra. Además, cada vez que hago 'La Señorita Doña Margarita' me trae cosas nuevas. Hace poco hice una función y vi algo que no había visto hasta ahora, la especie de esquizofrenia que aquí está super mostrada, pero que también existe en la vida. En definitiva, los que vengan al teatro se van a encontrar también con diversión, se van a reír, y van a participar conmigo con unos límites, porque me gusta que juguemos con el público, que aprovechemos que estamos en una clase para hacer participar a los espectadores. Hasta el momento, el público ha reaccionado muy bien a la obra y estamos muy contentos. Esta función ahora en Agüimes para mí va a significar mucho, porque yo fui al primer festival y conocí a Antonio Lozano, que era el director del Festival del Sur, y murió hace unos años. Es la primera vez que voy para Festival sin estar él. Así que imagino que me va a suponer mucha emoción, porque además de director era un escritor magnífico, una persona afable, generosa, y divertida. El Festival era muy bonito con él, aunque estoy segura de que lo sigue siendo.

– ¿Cómo definiría su personaje?

–La definiría como un personaje que puede pasar de ser la persona más encantadora del mundo a la más odiosa, de ser la persona más comprensible a ser la autoridad personificada. Pero gracias a como está dirigida, escrita e interpretada es un personaje que no cae mal, que eso es importante en el teatro.

–A su juicio, ¿Qué falla en el sistema educativo actual? ¿Cómo se podría mejorar?

–Es un método que a ciertas personas le va muy bien y a otros mal. Tengo un nieto de 16 años que lleva desde los tres años yendo todos los días a un sitio que no le ha gustado nunca nada, durante 8 horas. No solo es eso, sino que cuando termina las clases tiene que hacer deberes. Hay sitios de Europa que tienen tantas horas lectivas como España pero que hacen muchos recreos. Ellos han llegado a la conclusión de que más de dos horas sentados un niño no puede estar. Eso aunque no tenga nada que ver con los estudios, tiene que ver, porque se supone que van al colegio más abiertos para aprender y estar ahí tranquilos y a gusto. También, el sistema educativo actual es un sistema memorístico, que está muy bien, pero que es necesario completar con el razonamiento. Falta mucho para que la Educación en España esté a un nivel que nos agrade a la mayoría, y no tienen culpa los profesores.

«Con 78 años tengo mis limitaciones. Lo que más me gustaría es estar tres meses sin hacer nada»

–Ha ganado multitud de premios, ha sido reconocida por sus compañeros. ¿Qué le queda por hacer a Petra Martínez? ¿Cuáles son sus próximos proyectos?

–Tengo 78 años y tengo mis limitaciones. Lo que más me gustaría es a lo mejor estar tres meses sin hacer nada, que no sé si lo voy a conseguir. Yo sé inglés y me gustaría también estudiar el idioma para entenderlo mejor. A nivel profesional, me queda mucho por hacer, pero con lo que he hecho estoy bastante contenta.

–Por último. Para aquellos que se lo estén aún pensando, anímelos a acudir el próximo viernes 14 de octubre a partir de las 20.30 horas a ver 'La Señorita Doña Margarita' en el Teatro-Auditorio de Agüimes.

–Que vengan a ver la obra porque se van a divertir muchísimo. También hay cosas en la obra que son interesantes. Después de casi 25 años la he vuelto a hacer, y al estudiar he descubierto cosas en las que no me había fijado antes. Aparte de ser cómica, hay frases y expresiones curiosas que ponen en tela de juicio creencias que tenemos y están ahí. Se lo van a pasar muy bien.