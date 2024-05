Lita Cabellut se reencuentra con sus raíces españolas

La pintora española más cotizada del mundo trabaja y vive en La Haya. De origen gitano e infancia catalana, Lita Cabellut (Sariñena, Huesca, 1961), recupera sus raíces españolas en su primera gran exposición con la multinacional Opera Gallery en Madrid. Recrea la tradición de las mayas, un centenario rito pagano de celebración de la primavera. Prepara además una gran muestra en la Academia de Bellas artes de San Fernando en la que reinterpretará los disparates de Goya, y tiene pendiente estrenar -en Cannes o Venecia- un documental sobre el origen gitano de Charles Chaplin para el que ha realizado las animaciones «a la antigua y sin ningún soporte digital».

«Hay que desaprender a diario lo que aprendes; eso es mucho más importante que cualquier otra cosa para un arista», dice una pintora que se reconoce «muy barroca». «Vivo en el presente y no me preocupa el pasado, del que he aprendido mucho, pero como un gato mojado se sacude el agua, me sacudo lo que aprendo», agrega.

Obras de Cabellut en su primera gran exposición en Madrid. Opera Gallery

Titulada 'La niña en la mirada (iniciaciones mistéricas de la cultura de Lita Cabellut)', hasta el 8 de junio la muestra «explora el origen de la mirada y su importancia como fuente de renovación del mundo». Es una serie inédita de dieciocho retratos de gran formato realizadas el último año y a la venta entre 20.000 y 80.000 euros.

Se inspiran en la fiesta de La Maya, que se remonta al siglo XVI, durante la que las niñas se visten con flores y para recibir y celebrar la primavera. Una nota marginal en una revista sobre esta tradición en la localidad madrileña de Colmenar Viejo puso en marcha la imaginación de Cabellut. Realizó un 'casting' en La Haya para encontrar los rostros de los niños y niñas que ha retratado, de distintos orígenes, culturas y nacionalidades.

Pintar con el cúter

Es también un homenaje al arte callejero que practica su hijo, encargado de realizar los fondos de sus cuadros. Ella superpone un segundo lienzo que pinta y recorta luego con un cúter que utiliza como un pincel, creando un extraño y atractivo efecto mediante desgarraduras que permiten adivinar el fondo.

Cabellut en su estudio de La Haya con al tela titulada 'Amapola' . Eddy Wenting

«En la academia de Bellas Artes veremos en octubre todo lo opuesto a esta exposición», anticipa. «He estado dos años cerca de Goya, que es un gran humanista. Quiero ser parte del orgullo español», dice la artista que no tiene obra en las grandes colecciones públicas estatales y que triunfó por el mundo mucho antes de ser reconocida en España.

«Reinterpretaré los disparates de Goya en grandes formatos. Las estampas goyescas hablan de miseria, inhumanidad, violaciones, brutalidad, maltrato y abuso a la mujer, matrimonios forzados, ridículo o ignorancia. Unos temas que reinterpreto en blanco y negro», explica una creadora caracterizada por el poderoso colorido de sus impactantes obras.

Tres de las piezas expuesta hasta el ocho de junio: 'Viiebla', 'Salguilla' y 'Onoqui' Open Gallery

«Charles Chaplin nació en el campamento gitano del parque Black Patch, en las afueras de Birmingham. Su madre, Hannah Chaplin -Hannah Harriet Pedlingham de soltera, gitana pura y Lily Harley como actriz del music hall-, creía que era el único lugar donde podían ayudarla», cuenta la pintora. «Se la ha retratado como una mujer desquiciada, totalmente desequilibrada, que acabó en un manicomio. Y no es así. Ella enseñó a Chaplin todo cuanto sabía, a cantar, a bailar y a actuar», dice Cabellut.

Animación artesanal

Ha creado «como se hacía hace 70 años, sin computadora» las animaciones del documetal 'Charles Chaplin, A Man of the World', dirigido y coescrito por una nieta de 'Charlot', Carmen Chaplin -junto a Amaia Remírez e Isaki Lacuesta-, y producido por su hermana Dolores.

«Nadie hizo caso al propio Chaplin cuando repetía que él era un gitano», señala. «Se dice que los gitanos roban carteras y gallinas, pero en realidad lo que hacemos es robar los sueños y las estrellas», agrega risueña esta creadora de origen romaní.

Cabellut trabajando en la serie dedicada a las fiestas de las mayas. Iris Dorine

Quiere ser presentada como una artista «multidisciplinar». Dice estar alejada de «cualquier ego» y le resulta cargante hablar de su pasado: hija abandonada por su madre prostituta quedó al cuidado de su abuela Rosa. De infancia callejera y pendenciera en el Raval, fue adoptada con 13 años por una pudiente familia barcelonesa que la rescató del lumpen, le regaló calor familiar, confort burgués, educación y un futuro que una visita al Prado encaminó hacia la pintura.

«Artista es un concepto utilizado de manera equívoca. Mi filosofía del arte es que es investigación, riesgo e incertidumbre. Puedes perder en segundos todo lo que tienes», advierte Cabellut nombrada artista del año 2021 en los Países Bajos.