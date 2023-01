Elina Garanca: «Cuando estudiaba de joven nunca pensé que cantaría Wagner, es un reto enorme»

«Si el solista no está a la altura, la orquesta se aburre y se frena»

Karel Mark Chichon destaca que los músicos de la OFGC se motivan especialmente cuando tocan con solistas, vocales o instrumentales, del prestigio de Elina Garanca.

Pero a veces, las expectativas, reconoce, no se cumplen. «Como director de orquesta me siento muy cómodo con ella y seguro. No entro en un concierto con dudas. Mi perspectiva a veces es muy distinta a la que tiene la orquesta. Se nota también cuando hay una gran expectativa con el solista que viene y éste no da la talla. La orquesta se para y se aburre. Lo noto. No hay nada más difícil para un director de orquesta que tratar de tirar del carro cuando están todos aburridos. No ocurre a menudo, porque traemos a solistas que son los mejores del mundo».

Elina Garanca regresa a la isla tras ascender una de las cotas más altas de su carrera. Estrenarse en el rol de Amneris, de la ópera 'Aida', de Verdi, en Viena. «Psicológicamente estoy exhausta. Se cumplen hoy 20 años de mi debut en Viena. Estrenar Amneris allí fue muy especial. Lamentablemente, por la covid, no pudo ser en Gran Canaria. A veces hay que esperar un poquito más, como con el vino, y dos años después tiene más sabor. Las funciones fueron muy especiales, también porque nunca había cantado con Jonas Kaufmann y Anna Netrebko. De joven decía que Amneris era el punto de llegada. He llegado y todo lo que viene ahora es un bonus», dice a la vez que reconoce que necesita más representaciones con ese rol «para conocer todos sus aspectos», como ya le sucede con Carmen.