Mariana Rondón: «No soy optimista pero creo en una salida cívica para Venezuela» La cineasta venezolana protagoniza este jueves y viernes la clausura de la 23ª edición de Ibértigo, con la proyección de 'El chico que miente' y 'Zafari'

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 22 de octubre 2025, 23:16

Dos largometrajes que configuran una parte fundamental del universo cinematográfico de la guionista, directora y productora venezolana Mariana Rondón (Barquisimeto, 1966) protagonizan este jueves y viernes la clausura de la 23ª edición de la Muestra de Cine Iberoamericano, Ibértigo.

'El chico que miente' (2011), dirigido por Marité Ugás y cuyo guion firma junto con Mariana Roldón, se proyecta este jueves, a partir de las 19.00 horas, en la Casa de Colón de la capital grancanaria, con entrada gratuita hasta completar aforo.

El viernes, también a partir de las 19.00 horas, se podrá ver 'Zafari' (2024), dirigido en solitario por Rondón, que coescribió el guion con Marité Ugás, lo que supone el estreno comercial en España de este largometraje que llega a las salas el próximo 14 de noviembre.

Mariana Rondón explica desde Lima donde vive, horas antes de viajar a Gran Canaria para presentar en persona los dos pases, que su cine aborda la dura realidad venezolana pero con una vocación creativa, universal y reflexiva desde un plano íntimo.

«'Zafari', en un principio, se inspira en la realidad venezolana, pero a poco no solo se asoma a lo que sucede en el país. Permite comprobar que en Latinoamérica, retornamos a las crisis en distintos países cada cierto tiempo. Se vuelve a caer en la misma historia. La película creo que habla un poco de todos, porque el mundo en general está dispuesto a caer en esas circunstancias. Me gustaba abordarlo desde un punto que no fuera hiperrealista sino cinematográfico, tocando géneros como el suspense con un toque de terror, para que el espectador pueda entrar en ese universo de una forma sensorial. Nunca había trabajado con esos géneros y creímos que esta historia era buena para hacer un recorrido desde la comedia negra hasta tocar un poco un terror que no es de los grandes monstruos pero que puede llegar a ser peor», explica sobre un filme que arranca cuando los vecinos de distintas clases sociales que están enfrentados festejan la llegada de un hipopótamo a un zoológico adyacente.

El hipopótamo

Filmar con un hipopótamo vivo para las distintas escenas de esta ficción fue una experiencia «increíble», confiesa la artista. «Habría sido muy complicado si hubiésemos querido torcer la naturaleza. Pero si el punto de partida es la observación, como hicimos durante meses antes para descubrir sus mejores miradas y gestos, no es tan difícil. Son unos animales inteligentísimos y lo peor habría sido subestimarlos, porque son peligrosos. Fue algo de tú a tú, donde mamamos mucho de lo que nos daba. Al final se nos hizo de absoluta confianza, quizás como parte de mis paranoias, yo sabía que me veía y que me reconocía», apunta entre risas.

'Zafari' no habla de una realidad concreta, pero sí de cómo lo que sucede a nuestro alrededor toca los mundos «más íntimos de las personas». «Se desvela en la realidad de las parejas, en los vínculos padre, madre e hijos... Desnudo los recursos éticos para mostrar cómo se comporta cada quien en situaciones íntimas y complejas. De ahí que aparezca un abanico de personajes que asume de una forma distinta la realidad y cómo estalla en su marco más íntimo», explica la cineasta, guionista y productora.

Considera un acierto de Ibértigo que 'Zafari' se proyecte al día siguiente de 'El chico que miente'. «Son dos mundos distintos, abordan temas diferentes pero tienen también ciertos puntos en común. Es la historia de un chico de 13 años que hace un viaje por la costa venezolana. Es un paisaje feroz, una geografía soberbia que arropa al personaje y hace que ese niño tenga que sobreponerse», avanza.

Su país

Cuando se le cuestiona sobre la situación que atraviesa Venezuela y que la llevó a exiliarse, Mariana Rondón es muy clara: «No soy especialmente optimista, pero siempre creeré que hay que intentarlo todo, creo en una salida cívica, en la que el voto y la democracia tengan una oportunidad. Siempre lo practicaré todo lo que pueda, incluido desde mi cine, porque es mi herramienta más fuerte y creo que lo puedo hacer tan bien como con el voto».

Enmarca en esta visión de su país el Nobel de la Paz que se le ha concedido a María Corina Machado. «Lo entiendo dentro de la opción cívica que defiendo. Encabezó una gesta que fue seguida por más de un millón de personas que se organizó para hacer valer el voto», señala.

Ampliar Una imagen de 'Aún es de noche en Caracas'. c7 Aterriza en la isla ávida por conocer de primera mano los vínculos entre Canarias y su patria Mariana Rondón llega este jueves a Gran Canaria muy ilusionada, no solo por presentar y dialogar sobre dos de sus películas con el público de Ibértigo, sino por conocer una isla en la que nunca ha estado y en la que quiere descubrir los vínculos de los que siempre le han hablado que existen entre Canarias y Venezuela. «Me han hablado de que Venezuela se entiende como la octava isla, de que ahí estaré como en casa y me muero de curiosidad por estar en esa casa», apunta. Además, reconoce, llegó a plantearse la posibilidad de rodar 'Zafari' en las islas, gracias a la actual política de incentivos fiscales que impera. «Vi la posibilidad, pero al final no conseguí el camino por falta de tiempo», dice con pesar y sin cerrar la puerta a futuros rodajes en el archipiélago canario. En verano, estrenó en la Mostra de Venecia 'Aún es de noche en Caracas', largometraje que codirigió con Marité Ugás y que se inspira en la novela 'La hija de la española', de Karina Sainz Borgo. «Ya codirigimos nuestra primera película y por lo complejo que resulta dijimos que no más. Sí seguimos escribiendo juntas y cuando una dirigía, la otra producía, pero siempre estábamos las dos juntas delante del monitor en los rodajes. Por eso nos ha resultado ahora muy fácil y llevadero codirigir 'Aún es de noche en Caracas'. Al ser nuestra séptima película, cada una sabía cuál es su fuerte y nos repartíamos las cosas de forma natural», explica sobre cómo trabajaron. La película, que avanza que en España se estrenará «pocos meses después de 'Zafari'», se rodó en México, ya que por la situación política resulta imposible hacerlo en Venezuela. Natalia Reyes, Edgar Ramírez, Sheila Monterola y Samantha Castillo encabezan el reparto.